Thể thao U15 Sông Lam Nghệ An quyết tâm vượt khó, giành chiến thắng ở Tứ kết U15 Quốc gia Dù phải chịu tác động lớn từ cơn bão số 3, nhưng U15 Sông Lam Nghệ An vẫn nỗ lực vượt khó, quyết tâm giành chiến thắng ở trận Tứ kết.

Bất lợi lớn trước trận Tứ kết

Giải U15 Quốc gia 2024 đang đi đến lượt trận Tứ kết. Ở vòng đấu này, U15 Sông Lam Nghệ An sẽ đối đầu với U15 Viettel.

Theo dự kiến, cuộc đối đầu giữa U15 Sông Lam Nghệ An và U15 Viettel sẽ diễn ra vào 15h00 chiều 8/9. Tuy nhiên, ngày 7/7 siêu bão số 3 đã đổ bộ vào các tỉnh phía Bắc, nên trận Tứ kết đã không thể diễn ra theo như lịch đã định.

Cơn bão số 3 đã tác động lớn đến Giải U15 Quốc gia 2024, trong đó U15 Sông Lam Nghệ An gặp khá nhiều bất lợi. Trong ảnh, các cầu thủ U15 Sông Lam Nghệ An tập luyện tại sân vận động huyện Gia Lâm - Hà Nội trước trận đấu Tứ kết. Ảnh: Đức Anh

Nói về những bất lợi của đội nhà, huấn luyện viên Nguyễn Văn Tiến cho hay: "Đáng nhẽ như dự kiến, trận đấu Tứ kết giữa Sông Lam Nghệ An và Viettel sẽ diễn ra vào 15h00 chiều nay 8/9, nhưng do tác động của cơn bão số 3, sân bãi không đảm bảo, nên ban tổ chức giải đã phải lùi thời gian sang 13h30 ngày 9/9, điều này đã ảnh hưởng lớn đến các đội bóng, nhưng U15 Sông Lam Nghệ An gặp nhiều bất lợi hơn đối thủ. Bởi trước đó do không thể tìm được chỗ lưu trú gần với địa điểm thi đấu, nên toàn đội U15 Sông Lam Nghệ An đã phải ở tại khách sạn cách sân vận động PVF hơn 20km. Khi thi đấu vào khung giờ 13h30, sẽ ảnh hưởng lớn đến nhịp sinh học của các cầu thủ xứ Nghệ.

Cụ thể, do quãng đường di chuyển xa nên để đảm bảo có mặt ở sân đúng như quy định, các vận động viên phải ăn trưa từ khá sớm và không được chợp mắt. Điều đó sẽ ảnh hưởng đến sức khoẻ của các cầu thủ. Tuy nhiên, tôi vẫn động viên các học trò phải vượt qua mọi khó khăn để giành được chiến thắng tại trận Tứ kết".

Huấn luyện viên trưởng U15 Sông Lam Nghệ An - Nguyễn Văn Tiến. Ảnh: Đức Anh

Quyết tâm cho trận Tứ kết

Đối thủ của U15 Sông Lam Nghệ An ở trận Tứ kết Giải U15 Quốc gia 2024 là U15 Viettel. Như đã biết, U15 Viettel ở mùa giải này không thật sự đáng gờm như những mùa giải trước. Tại vòng bảng, đội bóng này chỉ có được 6 điểm sau 2 trận thắng và 1 trận thua, xếp ở vị trí thứ 2.

Trong khi đó, U15 Sông Lam Nghệ An tại mùa giải năm nay đã thi đấu khá thăng hoa và sớm giành được tấm vé vào chơi vòng Tứ kết chỉ sau 2 lượt đấu. Đội bóng của huấn luyện viên Nguyễn Văn Tiến kết thúc 3 lượt trận ở bảng C với vị trí thứ nhất.

Các cầu thủ xứ Nghệ tập luyện trước trận Tứ kết. Ảnh: Đức Anh

Tuy nhiên, khi đánh giá về đối thủ, huấn luyện viên trưởng U15 Sông Lam Nghệ An vẫn cho rằng: "8 đội vào Tứ kết đều rất xứng đáng. Tôi đánh giá rất cao về đội Viettel. Họ có lối chơi khá nhuần nhuyễn, hiệu quả, trong đó có nhiều cá nhân nổi bật. Tuy nhiên, Sông Lam Nghệ An đặt quyết tâm cao nhất để giành được chiến thắng ở trận đấu Tứ kết".

Để chuẩn bị tốt nhất cho trận đấu gặp Viettel, chiều 8/9, U15 Sông Lam Nghệ An đã có buổi tập trên sân cỏ nhân tạo. Tại buổi tập này, ban huấn luyện đội bóng xứ Nghệ đã triển khai một số mảng miếng tấn công mới. Bên cạnh đó, huấn luyện viên Nguyễn Văn Tiến cũng đưa ra các bài tập nhằm khắc chế những thế mạnh mà đối thủ đã thể hiện.

Tập sút luân lưu. Ảnh: Đức Anh

Đặc biệt vào cuối buổi tập, Ban huấn luyện U15 Sông Lam Nghệ An đã cho các học trò tập sút luân lưu. Đây sẽ là điều cần thiết để rèn thêm cho các cầu thủ cách sút 11m, cũng là liệu pháp tinh thần để bồi đắp sự tự tin, điềm tĩnh cho các chân sút xứ Nghệ trước trận cầu lớn.

Hy vọng với sự chuẩn bị khá kỹ lưỡng, U15 Sông Lam Nghệ An sẽ tiếp tục có một trận đấu thuyết phục trước đối thủ Viettel để ghi tên mình vào chơi trận Bán kết.

Trận đấu Tứ kết sẽ diễn ra vào 13h30 ngày 9/9, tại sân vận động PVF.