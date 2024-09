Thể thao Tiền vệ U15 Sông Lam Nghệ An và cái chân trái ấn tượng Tiền vệ U15 Sông Lam Nghệ An - Phan Văn Tài với cái chân trái khá ấn tượng đang góp công giúp đội nhà tiến sâu tại Giải U15 Quốc gia 2024.

Phan Văn Tài trong màu áo của U15 Sông Lam Nghệ An tham gia Giải U15 Quốc gia 2024. Ảnh: Đức Anh

Hiện Giải U15 Quốc gia 2024 đã chuẩn bị bước đến trận Tứ kết. U15 Sông Lam Nghệ An sau khi giành được 2 chiến thắng và 1 trận hòa đã độc chiếm ngôi đầu bảng C, qua đó lọt vào vòng knock-out một cách đầy thuyết phục. Để U15 Sông Lam Nghệ An có được lối chơi biến hoá, hiệu quả không thể không nhắc đến sự góp công của Phan Văn Tài. Sở hữu cái chân trái khá ấn tượng, tiền vệ mang áo số 24 đã giúp cho những đường lên bóng của U15 Sông Lam Nghệ An bên hành lang trái có tính đa dạng cao. Và đây cũng là mũi tấn công chủ lực của U15 Sông Lam Nghệ An trong nhiều trận đấu thuộc giải U15 Quốc gia 2024. Nhớ lại cuộc đọ sức then chốt của U15 Sông Lam Nghệ An trước gã hàng xóm Thanh Hoá tại lượt trận thứ 2 bảng C vòng chung kết giải U15 Quốc gia 2024, Văn Tài đã phối hợp khá nhuyễn với các đồng đội để tạo ra những pha lên bóng hiệu quả bên hành lang cánh trái. Sở hữu những cú tạt bóng đa dạng, chính xác bằng chân trái, cùng bước chạy thần tốc, tiền vệ khoác áo số 24 đã châm ngòi hiệu quả cho nhiều đợt tấn công của đội nhà.

Phan Văn Tài để lại nhiều ấn tượng bên hành lang cánh trái của U15 Sông Lam Nghệ An. Ảnh: Đức Anh

Đáng chú ý ở phút thứ 17 trong cuộc đọ sức giữa U15 Sông Lam Nghệ An và U15 Thanh Hóa, Văn Tài thực hiện tình huống lên bóng tốc độ bên cánh trái, loại bỏ hoàn toàn sự truy cản của hậu vệ đối phương, rồi tung đường chuyền chính xác về phía cột 2 cho Văn Lâm. Tuy nhiên, ở vị trí cận thành, không bị ai kèm, tiền vệ mang áo số 10 đã đánh đầu chệch cầu môn của U15 Thanh Hóa.

Dù không sở hữu bàn thắng hay kiến tạo, nhưng trong trận đấu ở lượt trận thứ 2 bảng C vòng chung kết giải U15 Quốc gia 2024, Văn Tài đã có đóng góp rất lớn vào lối chơi mà huấn luyện viên Nguyễn Văn Tiến đã xây dựng.

Không chỉ chơi tốt ở vị trí tiền vệ cánh trái sở trường, khi cần Văn Tài vẫn có thể thi đấu hiệu quả trong vai trò của một tiền vệ trung tâm. Rất nhiều trận đấu tại mùa giải năm nay, huấn luyện viên Nguyễn Văn Tiến đã sử dụng cầu thủ mang áo số 24 chơi ở vị trí này. Trong trận đấu mở màn vòng chung kết giải U15 Quốc gia 2024, để tránh sự bắt bài của đối phương, huấn luyện viên Nguyễn Văn Tiến đã nhiều lần yêu cầu Văn Tài bó vào trong chơi như một tiền vệ con thoi. Sự năng nổ của cầu thủ gốc Yên Thành đã khiến hàng thủ của Hoàng Anh Gia Lai nhiều lần phải rơi vào thế báo động.

Trong đó dấu ấn lớn nhất mà Văn Tài đã để lại tại trận đấu này chính là pha lập công ở phút thứ 40. Bàn thắng xuất phát từ đường căng ngang của Văn Lâm, Văn Tài nhận được bóng, xử lý khéo léo để loại bỏ sự truy cản của hậu vệ đối phương, trước khi tung cú sút bằng chân trái sở trường làm tung nóc lưới của U15 phố núi.

Văn Tài chia sẻ: "Vị trí sở trưởng của tôi là tiền vệ cánh trái, nhưng nếu ban huấn luyện bố trí tôi chơi trong vai trò khác tôi vẫn rất vui và sẽ nỗ lực để mang đến chiến thắng cho đội nhà. Tôi và toàn đội đang có được tinh thần rất tốt. Chúng tôi sẽ đoàn kết, đề cao tính kỷ luật, thi đấu đúng với bản sắc của bóng đá xứ Nghệ, với mong muốn sẽ giúp U15 Sông Lam Nghệ An có được thành tích cao tại mùa giải năm nay".

Dù chỉ đá ở vị trí tiền vệ, nhưng đến thời điểm hiện tại Phan Văn Tài đã đóng góp tới 5 bàn thắng cho U15 Sông Lam Nghệ An. Trong đó tại vòng chung kết, Văn Tài đã sở hữu 1 bàn.

Có thể nói chặng đường phía trước của U15 Sông Lam Nghệ An vẫn còn đầy chông gai. Nếu muốn đạt được thành công trong mùa giải năm nay thì Văn Tài và đồng đội phải luôn giữ được cái đầu lạnh và một trái tim nóng. Lúc đó, đội bóng mới trở nên mạnh mẽ và khó bị khuất phục trước bất kỳ đối thủ nào.