Thể thao U15 Sông Lam Nghệ An giành vé vào vòng Tứ kết sớm 1 lượt đấu Vượt qua U15 Thanh Hóa ở lượt trận thứ 2 bảng C vòng chung kết U15 Quốc gia 2024, U15 Sông Lam Nghệ An giành vé vào Tứ kết trước 1 lượt đấu.



Đội hình xuất phát của U15 Sông Lam Nghệ An và U15 Thanh Hoá. Ảnh: Đức Anh

Cuộc đọ sức giữa U15 Sông Lam Nghệ An và U15 Thanh Hóa diễn ra vào chiều 3/9, trên sân vận động PVF.

Trước khi bước đến lượt trận thứ 2 bảng C vòng chung kết U15 Quốc gia 2024, U15 Sông Lam Nghệ An đã có chiến thắng đầy thuyết phục trước U15 Hoàng Anh Gia Lai.

Trong khi đó, U15 Thanh Hoá cũng thể hiện sức mạnh khi đè bẹp U15 Long An với tỷ số đậm 4-1. Với những kết quả mà hai đội đã đạt được ở lượt đấu đầu tiên, U15 Thanh Hoá và U15 Sông Lam Nghệ An đang có cùng điểm số, nhưng đội bóng xứ Thanh tạm dẫn đầu bảng do hơn chỉ số phụ.

Ban huấn luyện U15 Sông Lam Nghệ An. Ảnh: Đức Anh

Trong cuộc chạm trán giữa hai đội bóng cùng khu vực Bắc miền Trung, nếu đội nào giành chiến thắng sẽ sớm giành vé vào chơi vòng Tứ kết.

Với quyết tâm lấy trọn 3 điểm, nên sau khi bóng lăn trên sân vận động PVF, các học trò của huấn luyện viên Nguyễn Văn Tiến đã không ngần ngại đẩy cao đội hình, gây sức ép lên phần sân của Thanh Hoá.

Để hạn chế sức mạnh của U15 Sông Lam Nghệ An, U15 Thanh Hoá không ngần ngại phạm lỗi khi cần. Ảnh: Đức Anh

Sở hữu những chân sút có tốc độ và kỹ thuật như Văn Tài, Văn Tú, Ngọc Sơn..., nên U15 Sông Lam Nghệ An đã triển khai các miếng đánh về phía khung thành đối phương khá đa dạng.

Phút thứ 17, Văn Tài thực hiện tình huống lên bóng tốc độ bên cánh trái, loại bỏ hoàn toàn sự truy cản của hậu vệ đối phương, rồi tung đường chuyền về phía cột 2 cho Văn Lâm. Tuy nhiên, ở vị trí cận thành Thanh Hóa, tiền vệ mang áo số 10 đã đánh đầu không chính xác.

Sau nhiều pha hãm thành liên tục, đến phút 22, U15 Sông Lam Nghệ An đã mở được tỷ số trận đấu. Bàn thắng xuất phát từ pha lên bóng ở trung lộ, Bùi Văn Tú chuyền bóng điểm rơi chính xác để Ngọc Sơn băng xuống dũng mãnh sút tung lưới thủ môn Tuấn Vũ (Thanh Hóa).

Phan Văn Tài để lại nhiều ấn tượng bên hành lang cánh trái của U15 Sông Lam Nghệ An. Ảnh: Đức Anh

Sau bàn thắng, U15 Sông Lam Nghệ An vẫn chủ động nắm giữ thế trận. Tuy nhiên U15 Thanh Hoá đã chơi áp sát, không ngần ngại va chạm để hoá giải các đường lên bóng của đối phương. Vì vậy 45 phút đầu tiên của trận đấu đã khép lại với tỷ số 1-0 nghiêng về U15 Sông Lam Nghệ An.

Những phút đầu tiên của hiệp 2, U15 Sông Lam Nghệ An bất ngờ thi đấu chùng xuống, vì thế U15 Thanh Hoá đã triển khai được một số pha lên bóng khá nguy hiểm. Tuy nhiên khi mà Thanh Hoá chưa thể san bằng được cách biệt, thì vào phút 65, U15 Sông Lam Nghệ An lại có thêm bàn thắng để nâng tỷ số lên thành 2-0.

Pha ăn mừng của U15 SLNA sau khi ghi bàn thắng mở tỷ số trận đấu. Ảnh: Đức Anh

Từ pha tấn công ở khu vực trung lộ, Đức Uy nhả bóng đúng tầm để Minh Thuỷ băng lên thực hiện cú cứa lòng vào góc xa khiến thủ thành Tuấn Vũ bất lực.

Những phút cuối, U15 Sông Lam Nghệ An còn tạo thêm một số tình huống khá nguy hiểm, nhưng tỷ số 2-0 vẫn được giữ nguyên cho đến hết trận.

Thắng U15 Thanh Hoá, U15 Sông Lam Nghệ An đã nắm chắc chiếc vé vào vòng Tứ kết trước một lượt đấu.

Ngày 5/9, Sông Lam Nghệ An sẽ bước đến lượt cuối cùng của bảng C để gặp U15 Long An.