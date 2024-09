Thể thao Những nỗi lo của U15 Sông Lam Nghệ An trước vòng tứ kết Mặc dù giành chiến thắng trong 2 trận đấu đầu tiên để lọt vào vòng tứ kết sớm 1 vòng đấu, U15 Sông Lam Nghệ An vẫn còn nhiều nỗi lo trong hành trình chinh phục chức vô địch lần thứ 5 tại giải đấu năm nay.

Thể lực và chấn thương

Thời tiết tại Hưng Yên trong những ngày qua rất nóng nực, khiến thể lực của các cầu thủ trẻ bị bào mòn. Nhất là khi mật độ thi đấu tại vòng bảng là 2 ngày /1 trận. Điều này dẫn tới việc nhiều trụ cột của đội bóng trẻ xứ Nghệ không thể thi đấu trọn vẹn 90 phút.

Những pha vào bóng rát của đối thủ dễ khiến cho các cầu thủ U15 Sông Lam Nghệ An bị chấn thương. Ảnh tư liệu: Đức Anh

Thể lực bị suy giảm, các cầu thủ dễ bị chấn thương. Đặc biệt khi U15 Sông Lam Nghệ An phải thi đấu 2 trận tại vòng bảng trên sân nhân tạo.

Cùng với đó là lối chơi khá thô bạo của các đối thủ khiến các cầu thủ trẻ xứ Nghệ liên tục phải nằm sân. Ở trận gặp U15 Đông Á Thanh Hóa vừa qua, các cầu thủ trẻ liên tục phải nhận những tình huống vào bóng khá rát của đối thủ nhưng trọng tài chỉ rút ra 3 thẻ vàng để cảnh cáo các cầu thủ xứ Thanh. Đây là lý do huấn luyện viên Nguyễn Văn Tiến phải nhận thẻ vàng sau khi cố gắng gây sức ép với các trọng tài để bảo vệ các cầu thủ.

Rất may cho U15 Sông Lam Nghệ An khi trận đấu với U15 Long An chỉ còn mang ý nghĩa thủ tục nên huấn luyện viên Nguyễn Văn Tiến có thể cho các cầu thủ trụ cột dưỡng sức chờ vòng đấu tứ kết sắp tới.

Nỗi lo bóng bổng và tình huống cố định

Hàng phòng ngự của U15 Sông Lam Nghệ An đã thi đấu rất tốt tại vòng chung kết năm nay. Sau 2 trận đấu đầu tiên, đội bóng xứ Nghệ chưa phải nhận bàn thua nào. Điều này có được là nhờ sự xuất sắc của các cầu thủ nơi hàng phòng ngự và chiến thuật hợp lý của huấn luyện viên Nguyễn Văn Tiến.

U15 Đông Á Thanh Hóa có khá nhiều tình huống bóng bổng nguy hiểm ở trận đấu vừa qua. Ảnh: VFF

Tuy vậy, vẫn còn đó những nỗi lo cần phải khắc phục nơi hàng thủ để có thể an tâm hơn trước khi bước vào vòng tứ kết. Đó chính là khắc phục điểm yếu bóng bổng. Mặc dù thể hình của các hậu vệ U15 Sông Lam Nghệ An là rất tốt nhưng ở trận gặp U15 Đông Á Thanh Hóa vừa qua, đoàn quân của huấn luyện viên Nguyễn Văn Tiến phải nhờ đến may mắn mắn mới không bị thủng lưới.

Cùng với đó là hạn chế các tình huống phạm lỗi trước vòng cấm. 2 trận đấu đầu tiên, các cầu thủ trẻ của chúng ta đã phải chịu khá nhiều những quả đá phạt ở cự ly gần. Những quả đá phạt này là cơ hội để cho đối thủ khai thông bế tắc. Do đó, ở các trận đấu sắp tới, U15 Sông Lam Nghệ An phải hạn chế những tình huống phạm lỗi không đáng có này.

Thời tiết

Nếu như mấy ngày trước thời tiết tại Hưng Yên rất nắng nóng thì những ngày tới có thể sẽ có những cơn mưa lớn. Đây sẽ là 1 điều kiện vô cùng bất lợi cho U15 Sông Lam Nghệ An.

Huấn luyện viên Nguyễn Văn Tiến và các cộng sự đã làm rất tốt công việc trong những trận đấu đã qua. Ảnh tư liệu: Đức Anh

Bởi lẽ, đội bóng xứ Nghệ có lối chơi ban bật cự ly ngắn và trung bình. Thời tiết mưa lớn sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến lối chơi này. Bên cạnh đó, nếu trời mưa, sân trơn, bóng ướt, U15 Sông Lam Nghệ An gặp khó khăn hơn trong khâu phòng ngự. Do đó, thời tiết chính là một trong những trở ngại lớn nhất của đội bóng xứ Nghệ trong những trận đấu sắp tới.

Hy vọng rằng, ban huấn luyện U15 Sông Lam Nghệ An sẽ có những tính toán cụ thể để đưa ra những đấu pháp hợp lý để khắc phục khó khăn, qua đó có được những kết quả tốt tại giải đấu năm nay./.