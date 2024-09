Thể thao U15 Sông Lam Nghệ An gặp U15 Long An: 'Giữ chân' chờ vòng tứ kết Với việc giành chiến thắng 2 trận đấu đầu tiên tại vòng bảng, U15 Sông Lam Nghệ An đã chắc chắn lọt vào vòng tứ kết với vị trí nhất bảng C. Trong khi, U15 Long An đã bị loại sau 2 trận thua liên tiếp. Do đó, trận đấu sắp tới chỉ còn mang ý nghĩa thủ tục.

Việc sớm giành quyền vào vòng tứ kết là lợi thế lớn cho thầy trò huấn luyện viên Nguyễn Văn Tiến. Đội bóng trẻ xứ Nghệ sẽ có cơ hội được "giữ chân", "giữ sức" cho các cầu thủ trụ cột trước khi bước vào các loạt đấu knock out đầy cam go sắp tới.

Thật vậy, mật độ thi đấu 2 trận/1 ngày tại vòng bảng sẽ khiến cho thể lực của các cầu thủ trẻ bị bào mòn. Đặc biệt là dưới thời tiết nắng nóng tại Hưng Yên trong những ngày gần đây. Vì vậy trận đấu sắp tới, huấn luyện viên Nguyễn Văn Tiến chắc chắn sẽ sử dụng đội hình B để tiếp đón U15 Long An. Mặc dù vậy, với đội hình đồng đều và có chiều sâu của đội bóng trẻ xứ Nghệ thì đây cũng sẽ là 1 trận đấu rất vất vả cho U15 Long An.

U15 Sông Lam Nghệ An sớm giành quyền vào vòng tứ kết sau 2 trận thắng đầu tiên. Ảnh tư liệu: Đức Anh

U15 Long An sau 2 trận thua đậm đầu tiên đã chính thức bị loại. Tuy nhiên, họ vẫn muốn có được 1 trận đấu hay để có lời chia tay đẹp giải đấu năm nay. Với tinh thần không có gì để mất, các cầu thủ U15 Long An sẽ cố gắng tấn công để tìm kiếm chiến thắng.

Cầu thủ đáng chú ý nhất bên phía U15 Long An đó chính là tiền đạo Nguyễn Thiện Nhân. Cầu thủ mang áo số 77 này đã nổ súng 7/8 trận đấu tại vòng loại, góp phần giúp cho U15 Long An đứng thứ nhì bảng F. Bên cạnh đó, các cầu thủ như Lý Cẩm Hiền hay Phạm Nguyễn Đức Huy cũng rất đáng chú ý khi đã có những màn trình diễn khá tốt tại vòng loại vừa qua. Do đó, trận đấu sắp tới sẽ là bài kiểm tra chất lượng cho các cầu thủ dự bị nơi hàng phòng ngự đội bóng xứ Nghệ.

U15 Long An cũng đã bị loại sau 2 trận thua liên tiếp. Ảnh: VFF

Ngược lại, hàng thủ của U15 Long An lại thi đấu không tốt tại vòng bảng vòng chung kết năm nay. Sau 2 trận đấu, đoàn quân của huấn luyện viên Đỗ Trọng Hải đã để lọt lưới 8 bàn. Thành tích không tốt này xuất phát từ sự hụt hơi ở những thời điểm cuối trận. Do đó, đây sẽ là điểm yếu để cho các chân sút bên phía U15 Sông Lam Nghệ An khai thác để nâng cao thành tích tại giải đấu năm nay.

Mặc dù đây chỉ là 1 trận đấu thủ tục nhưng chắc chắn các cầu thủ được trao cơ hội trong trận đấu này sẽ cố gắng hết sức để ghi điểm với ban huấn luyện đội bóng xứ Nghệ. Vì vậy, đây cũng sẽ là 1 trận đấu "trên cơ" của U15 Sông Lam Nghệ An. Và nếu họ thi đấu đúng thực lực thì chiến thắng sẽ thuộc về đoàn quân huấn luyện viên Nguyễn Văn Tiến.