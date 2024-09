Thể thao

U15 Sông Lam Nghệ An gặp U15 Đông Á Thanh Hóa: 'Chung kết' bảng C

Cả U15 Sông Lam Nghệ An và U15 Đông Á Thanh Hóa đều giành được những chiến thắng ở ngày ra quân. Do đó, trận đấu sắp tới sẽ quyết định chiếc vé đầu bảng C, nếu Sông Lam Nghệ An chiến thắng sẽ tránh được những đối thủ mạnh ở vòng sau.