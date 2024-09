Thể thao U15 Sông Lam Nghệ An rơi vào nhánh đấu khó Mặc dù xếp nhất bảng C nhưng thầy trò huấn luyện viên Nguyễn Văn Tiến đã rơi vào nhánh đấu rất khó. Do đó, U15 SLNA sẽ cần sự nỗ lực hết mình để có thể lên ngôi ở giải đấu năm nay.

Đối thủ của U15 Sông Lam Nghệ An ở vòng tứ kết sẽ là U15 Thể Công Viettel.

Ở vòng bảng, đoàn quân của huấn luyện viên Nguyễn Thăng Long đã có 2 chiến thắng và 1 trận thua để xếp thứ 2 bảng B. Trong đó, ấn tượng là chiến thắng 4-0 trước U15 Quảng Ngãi.

U15 Thể Công Viettel lọt vào vòng tứ kết với thành tích nhì bảng C. Ảnh: VFF

Tuy vậy, chất lượng đội hình của U15 Thể Công Viettel tham dự giải đấu lần này là không quá mạnh. Tại vòng loại, đoàn quân của huấn luyện viên Nguyễn Thăng Long cũng chỉ giành được 5 trận thắng, 1 trận hòa và 2 trận thua.

Bên cạnh đó, trong những năm gần đây, U15 Sông Lam Nghệ An thường dễ dàng vượt qua U15 Thể Công Viettel tại các vòng đấu Knock out. Mới đây nhất là chiến thắng 5-2 tại bán kết U15 Quốc gia năm 2023. Do đó, nếu đoàn quân huấn luyện viên Nguyễn Văn Tiến thi đấu đúng thực lực thì hoàn toàn có thể vượt qua U15 Thể Công Viettel ở vòng tứ kết.

Nếu vượt qua được U15 Thể Công Viettel thì đội bóng trẻ xứ Nghệ rất có thể sẽ phải gặp U15 PVF. Đây chính là tái hiện trận chung kết của 2 giải U15 Quốc gia gần đây nhất. Ở giải đấu năm 2022, U15 Sông Lam Nghệ An đã giành chiến thắng với tỷ số 4-2 để lên ngôi vô địch. Trong khi, ở mùa giải năm ngoái, U15 PVF đã trả nợ thành công để có lần thứ 5 đăng quang.

Ở giải đấu năm nay, U15 PVF đang thể hiện sức mạnh khủng khiếp của mình. Tại vòng loại, đoàn quân của huấn luyện viên Nguyễn Ngọc Duy giành chiến thắng 7 trận, hòa 1 trận và có hiệu số bàn thắng lên đến +47.

Chưa dừng lại ở đó, tại vòng bảng vòng chung kết năm nay, U15 PVF đã toàn thắng cả 3 trận ghi được 12 bàn và chỉ để thủng lưới 1 bàn. Trong đó, đáng chú ý là chiến thắng hủy diệt 7-1 trước U15 SHB Đà Nẵng.

U15 PVF thể hiện sức mạnh hủy diệt tại vòng loại và vòng bảng giải đấu năm nay. Ảnh: VFF

Ngoài ra, U15 PVF còn có lợi thế sân nhà khi giải đấu năm nay được tổ chức tại Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ PVF Hưng Yên. Do đó, U15 PVF chính là ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch năm nay. Và đó sẽ là thử thách vô cùng lớn cho thầy trò huấn luyện viên Nguyễn Văn Tiến nếu U15 Sông Lam Nghệ An lọt vào vòng bán kết.

Hy vọng rằng, U15 Sông Lam Nghệ An sẽ thi đấu ngày càng hay, qua đó, tiếp tục có được những chiến thắng để chinh phục lần thứ 5 vô địch giải U15 Quốc gia.