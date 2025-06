Thể thao U15 Sông Lam Nghệ An thắng đậm trước Thể Công Viettel II Tại lượt đấu thứ 3 vòng loại U15 Quốc gia 2025, U15 Sông Lam Nghệ An thể hiện sức mạnh vượt trội khi giành chiến thắng đậm trước Thể Công Viettel II. Trận đấu diễn ra vào chiều 24/6, trên sân vận động Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ PVF.

Tham dự vòng loại Giải U15 Quốc gia 2025, U15 Sông Lam Nghệ An được xếp vào bảng B cùng với các đội: chủ nhà U15 PVF, U15 Đông Á Thanh Hóa, U15 Thể Công Viettel II và U15 Trung tâm Huấn luyện & Đào tạo TDTT Hà Nội.

U15 Sông Lam Nghệ An đã có khởi đầu thuận lợi khi giành chiến thắng thuyết phục 2-0 trước U15 Đông Á Thanh Hóa. Ở lượt trận thứ 2, Sông Lam Nghệ An với đấu pháp hợp lý, thi đấu quyết tâm cùng tận dụng hiệu quả cơ hội đã giành chiến thắng trước Đương kim vô địch U15 PVF.

U15 Sông Lam Nghệ An ăn mừng chiến thắng. Ảnh: SLNA

Với 6 điểm sau 2 trận, đoàn quân của huấn luyện viên Lê Mạnh Huy đang vững vàng ở ngôi đầu bảng B, hơn đội xếp thứ nhì U15 PVF 3 điểm.

Bước đến lượt trận thứ 3, U15 Sông Lam Nghệ An sẽ chạm trán với U15 Thể Công Viettel II. Trước những thành công trong 2 trận đầu tiên, giới chuyên môn nhận định trong cuộc chạm trán này, U15 Sông Lam Nghệ An sẽ nằm ở thế cửa trên. Tuy nhiên, huấn luyện viên Lê Mạnh Huy không chủ quan khi vẫn tung ra đội hình với nhiều gương mặt trụ cột, có thể kể đến như: Minh Chánh, Văn Cảnh, Đức Uy, Văn Sáng...

Điều đó đã giúp Sông Lam Nghệ An chiếm thế áp đảo sau khi bóng lăn trên sân vận động Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ PVF. Với lối chơi kiểm soát bóng và đa dạng trong tấn công, các học trò của huấn luyện viên Lê Mạnh Huy gây ra nhiều sự lúng túng cho hàng thủ của U15 Thể Công Viettel II.

Và sau nhiều tình huống vây ráp khung thành đối phương, cuối cùng U15 Sông Lam Nghệ An đã mở tỷ số trận đấu ở phút 17. Bàn thắng xuất phát từ pha tấn công bên cánh phải, đồng đội thực hiện cú chọc khe hợp lý để Trương Văn Sáng băng xuống dũng mãnh, sút bóng chéo góc hạ gục thủ thành Thể Công Viettel II.

Sau bàn thắng ghi được, U15 Sông Lam Nghệ An tiếp tục duy trì sức ép và tạo ra hàng loạt cơ hội trước cầu môn của đối phương. Trong đó vào phút 25, Minh Quân nhân đôi cách biệt cho U15 Sông Lam Nghệ An. Từ pha đá phạt cố định trước vòng cấm địa Thể Công Viettel II, trung vệ mang áo số 6 tung cú sút kỹ thuật đánh bại thủ môn đội bóng áo lính để giúp Sông Lam Nghệ An dẫn trước với tỷ số 2-0. Và đây cũng là kết quả khi 45 phút đầu tiên khép lại.

Bước sang hiệp 2, dù đã có được khoảng cách tương đối an toàn, nhưng các học trò của huấn luyện viên Lê Mạnh Huy vẫn chủ động dâng cao, chiếm lĩnh thế trận. Và điều gì đến cũng phải đến, khi phút 50, U15 Sông Lam Nghệ An tiếp tục ghi bàn thắng để nới rộng khoảng cách lên thành 3-0. Bàn thắng xuất phát từ pha xuống biên của Trương Văn Tài, tiền vệ này tạt bóng chính xác để Hồ Bá Lộc bật cao đánh đầu làm tung lưới U15 Thể Công Viettel.

Chưa dừng lại ở đó, vào phút 60 và 65, U15 còn ghi thêm 2 bàn thắng nữa để ấn định chiến thắng chung cuộc 5-0 cho U15 Sông Lam Nghệ An.

Hai bàn thắng lần lượt được ghi do công của Trương Văn Tài và Trương Văn Sáng.

Như vậy, sau 3 lượt trận, U15 Sông Lam Nghệ An giành thành tích toàn thắng, ghi được 9 bàn, để thủng lưới 1 bàn và đang vững vàng ở ngôi đầu bảng B.