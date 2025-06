Thể thao Sông Lam Nghệ An và màn so tài với Công an Hà Nội tại chung kết Cúp Quốc gia: Cơ hội dành cho ai? Vào chiều 29/6 tới, thầy trò huấn luyện viên Phan Như Thuật sẽ có màn so tài với Công an Hà Nội trong trận chung kết Cúp Quốc gia 2024/2025.

Xét về chất lượng đội hình, Sông Lam Nghệ An không được đánh giá cao bằng đoàn quân của huấn luyện viên Mano Polking. Trong khi đa phần cầu thủ của đội bóng xứ Nghệ đều đang ở độ tuổi U23 thì Công an Hà Nội lại sở hữu hàng loạt ngôi sao đình đám.

Sông Lam Nghệ An (áo vàng) chưa thắng nổi Công an Hà Nội sau 5 lần đối đầu gần nhất. Ảnh: VPF

Có thể nói, ngoài Thép Xanh Nam Định và Câu lạc bộ Hà Nội ra, không một đội bóng nào có chiều sâu đội hình như đại diện của bóng đá thủ đô. Nội binh hay ngoại binh trong tay của huấn luyện viên Mano Polking đều thuộc hàng "chất lượng cao" tại V.League.

Thêm nữa, phong độ của Công an Hà Nội trong thời gian gần đây cũng rất ấn tượng với 5 chiến thắng liên tiếp. Trận thắng mới nhất của Nguyễn Quang Hải và các đồng đội là trước Thể Công-Viettel với tỷ số 3 - 1, tại bán kết Cúp Quốc gia, diễn ra hôm 26/6.

Không chỉ sở hữu đội hình chất lượng và đang có phong độ cao, Công an Hà Nội còn có thành tích đối đầu vượt trội so với Sông Lam Nghệ An. Theo thống kê thì kể từ khi lên V.League ở mùa giải 2023, Công an Hà Nội đã thắng 3, hòa 2 sau 5 lần gặp gỡ đội bóng xứ Nghệ.

Cần lưu ý, sân Vinh chưa phải là nơi "đi dễ - khó về" với Công an Hà Nội. Cụ thể, nhà vô địch V.League 2023 đang có được 1 chiến thắng và 1 trận hòa sau 2 chuyến viếng thăm "chảo lửa thành Vinh". Không nhiều đối thủ làm tốt hơn Nguyễn Quang Hải và các đồng đội.

Công an Hà Nội (áo đỏ) đang có phong độ hết sức ấn tượng với chuỗi 5 trận thắng liên tiếp. Ảnh: VPF

Tuy nhiên, nói như vậy không có nghĩa là Sông Lam Nghệ An sẽ nắm chắc phần thua trước Công an Hà Nội trong màn so tài diễn ra vào chiều 29/6. Đơn giản là đội bóng xứ Nghệ rất có duyên với đấu trường Cúp Quốc gia với 3 chức vô địch trong 4 lần vào chung kết.

Nếu đánh bại được Công an Hà Nội, Sông Lam Nghệ An sẽ lập kỷ lục về số lần giành ngôi vị Quán quân của giải đấu. Hiện tại, đội bóng đang có thành tích ngang bằng với Câu lạc bộ Hà Nội và Becamex Bình Dương, bại tướng của họ ở trận bán kết vừa qua.

Dẫu sao thì Michael Olaha và các đồng đội cũng đang có được tinh thần thoải mái sau khi đã trụ hạng thành công. Hy vọng, thầy trò huấn luyện viên Phan Như Thuật sẽ giúp Sông Lam Nghệ An vươn lên để trở thành đội bóng giàu thành tích nhất tại đấu trường Cúp Quốc gia./.