Báo Malaysia xấu hổ khi đội nhà thua 0-16 ở giải châu Á; Trái đắng cho Nguyễn Filip
U20 nữ Malaysia đã sớm bị loại trong sự xấu hổ sau khi nhận thất bại 0-16 trước Nhật Bản; Thử thách mang tên Kyle Hudlin đã trở thành cơn ác mộng với thủ môn Nguyễn Filip trong trận Siêu Cúp Quốc gia 2025... Đó là những thông tin thể thao nổi bật trong 24h qua.
Thắng đậm Indonesia - đội tuyển nữ Việt Nam xếp nhì bảng, giành vé vào bán kết
Tối 9/8, trên sân Lạch Tray (Hải Phòng), đội tuyển nữ Việt Nam vượt qua Indonesia với tỷ số 7-0, qua đó chính thức giành quyền vào bán kết Giải bóng đá nữ vô địch Đông Nam Á 2025 dù vẫn còn một lượt trận chưa đấu.
Trước đối thủ bị đánh giá yếu hơn, các học trò của huấn luyện viên Mai Đức Chung nhanh chóng kiểm soát hoàn toàn thế trận, liên tục tạo ra cơ hội nguy hiểm.
Chỉ 3 phút sau, Hoàng Thị Loan nhân đôi cách biệt bằng cú dứt điểm quyết đoán, giúp Việt Nam khép lại hiệp 1 với ưu thế vượt trội. Trong suốt 45 phút đầu, Indonesia gần như không tạo được pha hãm thành đáng kể nào về phía khung gỗ của thủ môn Khổng Thị Hằng.
Bước sang hiệp 2, thế trận áp đảo tiếp tục được duy trì. Dù bàn thắng của Hải Linh ở phút 53 không được công nhận vì lỗi trong vòng cấm, đội tuyển nữ Việt Nam vẫn liên tiếp nới rộng cách biệt.
Hải Yến (vào sân thay Huỳnh Như) lập cú đúp ở các phút 70 và 85; Ngân Thị Vạn Sự ghi bàn ở phút 71; Thu Thảo sút tung lưới đối thủ phút 80 và Tuyết Dung khép lại chiến thắng bằng pha lập công ở phút 90.
Sau hai lượt trận bảng A Giải bóng đá nữ vô địch Đông Nam Á 2025, đội tuyển nữ Việt Nam và Thái Lan cùng có 6 điểm. Do thua về hiệu số bàn thắng bại, Việt Nam tạm xếp nhì nhưng vẫn chắc chắn cầm tấm vé đi tiếp vào bán kết.
Trận đối đầu trực tiếp giữa hai đội vào ngày 12/8 tới sẽ quyết định ngôi đầu bảng, qua đó xác định đối thủ ở bán kết.
Báo Malaysia xấu hổ khi đội nhà thua 0-16 ở giải châu Á
U20 nữ Malaysia đã sớm bị loại trong sự xấu hổ sau khi nhận thất bại 0-16 trước Nhật Bản - một trong những kết quả chênh lệch nhất trong lịch sử giải đấu", tờ New Straits Times viết.
"Chiến dịch U20 nữ châu Á của Malaysia đã kết thúc trong sự xấu hổ sau thất bại 0-16 trước Nhật Bản. Đây là một trong những kết quả chênh lệch nhất trong lịch sử giải đấu. Các cô gái trẻ Malaysia bị đánh bại ở mọi phương diện, trung bình 6 phút thủng lưới một lần", tờ New Straits Times viết.
Tờ Bharian cho rằng đội nhà đã phải trải qua trận đấu đáng quên nhất lịch sử và so sánh với Guam - đội bóng thường xuyên là "rổ đựng bóng" tại các vòng loại châu lục song cũng chỉ nhận 5 bàn thua trước Nhật Bản.
Trái đắng cho Nguyễn Filip
Thử thách mang tên Kyle Hudlin đã trở thành cơn ác mộng với thủ môn Nguyễn Filip trong trận Siêu cúp Quốc gia 2025.
Sân Thiên Trường chiều 9/8 không chỉ là nơi khai màn mùa giải, mà còn chứng kiến màn so tài giữa một kỷ lục gia thế giới và một trong những thủ môn hay nhất V.League.
CLB Công an Hà Nội nhập cuộc đầy tự tin, và phút 37, Alan đã mở tỷ số cho đội khách bằng một pha xử lý đầy đẳng cấp. Từ đường chuyền vượt tuyến của Thành Long, tiền đạo người Brazil khống chế tinh tế rồi loại thủ môn Nguyên Mạnh để mở tỷ số. Bàn thắng này khiến bầu không khí ở Thiên Trường chùng xuống, cònCông an Hà Nội thì chơi chắc chắn, sẵn sàng bảo vệ lợi thế
Nhưng mọi thứ thay đổi chóng vánh ngay đầu hiệp 2. HLV Nam Định tung Kyle Hudlin – tiền đạo cao 2m06, được mệnh danh là “người khổng lồ” cao nhất thế giới hiện đang thi đấu chuyên nghiệp vào sân. Chỉ một phút sau khi góp mặt, Hudlin đã khiến Nguyễn Filip phải vào lưới nhặt bóng. Phút 54, từ quả tạt chuẩn xác của Văn Vĩ bên cánh trái, Hudlin bật cao đánh đầu hóc hiểm, gỡ hòa 1-1 cho Nam Định.
Dortmund bất động trên thị trường chuyển nhượng
Borussia Dortmund bước vào mùa giải 2025/26 với hoạt động mua sắm gần như tê liệt, và nguyên nhân bất ngờ lại xuất phát từ… căn bếp tại Signal Iduna Park.
Tính đến thời điểm này, đội bóng vùng Ruhr mới chiêu mộ đúng một tân binh - Jobe Bellingham từ Sunderland với giá 30,5 triệu euro. Theo Bild, phần lớn ngân sách chuyển nhượng còn lại bị “rút ruột” để nâng cấp khu bếp sân nhà, hạng mục chiếm tới 1/5 tổng ngân sách hoạt động.
Quyết định cải tạo được đưa ra sau cuộc kiểm tra y tế năm ngoái, khi cơ sở vật chất bị đánh giá “lỗi thời và không đủ điều kiện sử dụng”. Tổng chi phí cho dự án này lên tới 11 triệu euro, bao gồm thay mới toàn bộ hệ thống nhằm đáp ứng tiêu chuẩn vệ sinh.
Sự ưu tiên này khiến Dortmund gần như bất động trên thị trường chuyển nhượng. Ban lãnh đạo CLB chỉ còn một phương án để bổ sung lực lượng: thanh lý bớt cầu thủ hưởng lương cao, trong đó Niklas Süle và Julian Brandt đang nằm trong danh sách rao bán.
Thực tế, khó khăn tài chính đã buộc Dortmund sớm bán Jamie Bynoe-Gittens cho Chelsea với giá 56 triệu euro ngay đầu mùa hè. Nhưng nếu không đẩy nhanh “kế hoạch thoát hàng”, đội bóng áo vàng-đen có nguy cơ bước vào mùa giải mới với đội hình thiếu chiều sâu./.