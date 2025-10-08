Thể thao Báo Malaysia xấu hổ khi đội nhà thua 0-16 ở giải châu Á; Trái đắng cho Nguyễn Filip U20 nữ Malaysia đã sớm bị loại trong sự xấu hổ sau khi nhận thất bại 0-16 trước Nhật Bản; Thử thách mang tên Kyle Hudlin đã trở thành cơn ác mộng với thủ môn Nguyễn Filip trong trận Siêu Cúp Quốc gia 2025... Đó là những thông tin thể thao nổi bật trong 24h qua.

Thắng đậm Indonesia - đội tuyển nữ Việt Nam xếp nhì bảng, giành vé vào bán kết

Tối 9/8, trên sân Lạch Tray (Hải Phòng), đội tuyển nữ Việt Nam vượt qua Indonesia với tỷ số 7-0, qua đó chính thức giành quyền vào bán kết Giải bóng đá nữ vô địch Đông Nam Á 2025 dù vẫn còn một lượt trận chưa đấu.

Đội tuyển nữ Việt Nam thi đấu áp đảo trước Indonesia. Ảnh: VFF

Trước đối thủ bị đánh giá yếu hơn, các học trò của huấn luyện viên Mai Đức Chung nhanh chóng kiểm soát hoàn toàn thế trận, liên tục tạo ra cơ hội nguy hiểm.

Chỉ 3 phút sau, Hoàng Thị Loan nhân đôi cách biệt bằng cú dứt điểm quyết đoán, giúp Việt Nam khép lại hiệp 1 với ưu thế vượt trội. Trong suốt 45 phút đầu, Indonesia gần như không tạo được pha hãm thành đáng kể nào về phía khung gỗ của thủ môn Khổng Thị Hằng.

Bước sang hiệp 2, thế trận áp đảo tiếp tục được duy trì. Dù bàn thắng của Hải Linh ở phút 53 không được công nhận vì lỗi trong vòng cấm, đội tuyển nữ Việt Nam vẫn liên tiếp nới rộng cách biệt.

Hải Yến (vào sân thay Huỳnh Như) lập cú đúp ở các phút 70 và 85; Ngân Thị Vạn Sự ghi bàn ở phút 71; Thu Thảo sút tung lưới đối thủ phút 80 và Tuyết Dung khép lại chiến thắng bằng pha lập công ở phút 90.

Sau hai lượt trận bảng A Giải bóng đá nữ vô địch Đông Nam Á 2025, đội tuyển nữ Việt Nam và Thái Lan cùng có 6 điểm. Do thua về hiệu số bàn thắng bại, Việt Nam tạm xếp nhì nhưng vẫn chắc chắn cầm tấm vé đi tiếp vào bán kết.

Trận đối đầu trực tiếp giữa hai đội vào ngày 12/8 tới sẽ quyết định ngôi đầu bảng, qua đó xác định đối thủ ở bán kết.

Báo Malaysia xấu hổ khi đội nhà thua 0-16 ở giải châu Á

U20 nữ Malaysia đã sớm bị loại trong sự xấu hổ sau khi nhận thất bại 0-16 trước Nhật Bản - một trong những kết quả chênh lệch nhất trong lịch sử giải đấu", tờ New Straits Times viết.