Thể thao HLV tạm quyền Nguyễn Huy Hoàng: Sông Lam Nghệ An cần nhanh chóng cải thiện hàng phòng ngự Giành 1 điểm trên sân Pleiku, HLV tạm quyền Nguyễn Huy Hoàng khẳng định đội bóng xứ Nghệ cần khẩn trương cải thiện hàng phòng ngự để tạo nền tảng vững chắc cho chặng đường phía trước.

Trận hòa 1-1 giữa Hoàng Anh Gia Lai và Sông Lam Nghệ An trên sân Pleiku tối 3/10 mang đến nhiều cảm xúc trái ngược. Trong cơn mưa nặng hạt, mặt sân trơn trượt khiến cả hai đội gặp nhiều khó khăn trong việc triển khai lối chơi. Sông Lam Nghệ An nhập cuộc chủ động nhưng để thủng lưới sớm, trước khi Olaha kịp gỡ hòa trong hiệp hai. Đặc biệt, họ đã may mắn giữ lại một điểm khi đối thủ sút hỏng quả phạt đền ở phút bù giờ cuối cùng.

Trận đấu diễn ra trong điều kiện mưa lớn khiến sân trơn, bóng ướt, gây nhiều khó khăn cho cả hai đội. Ảnh: SLNA

Chia sẻ sau trận đấu, HLV Nguyễn Huy Hoàng thừa nhận yếu tố may mắn đã mỉm cười với đội bóng của mình. Ông nói: “Hôm qua, khi tập trên sân Pleiku, trời đẹp, nên chúng tôi rất tự tin. Tuy nhiên hôm nay trời mưa, sân đọng nước đã ảnh hưởng lớn đến việc triển khai lối chơi của cả hai đội. Trong điều kiện mưa ướt thế này, đội nào tận dụng được các pha dứt điểm thì sẽ thắng. Hoàng Anh Gia Lai đã không tận dụng được pha sút penalty cuối trận, may mắn đã thuộc về chúng tôi.”

HLV tạm quyền của SLNA - ông Nguyễn Huy Hoàng. Ảnh: SLNA

Trong đánh giá tổng thể, HLV Huy Hoàng nhấn mạnh điểm yếu lớn nhất của Sông Lam Nghệ An chính là khả năng phòng ngự, đặc biệt ở nửa phần sân nhà. Ông thẳng thắn nhìn nhận: “Chúng tôi cần cải thiện nhiều hơn nữa ở khâu phòng ngự. Đội bóng phải siết chặt sự tập trung, tổ chức cản phá từ xa tốt hơn, tránh để đối thủ áp sát vòng cấm quá dễ dàng. Nếu không, chỉ một thoáng mất tập trung cũng có thể khiến chúng tôi phải trả giá đắt”.

Thực tế, trong trận đấu này, Sông Lam Nghệ An nhiều lần bị đặt vào tình huống nguy hiểm. Nếu không có sự xuất sắc của thủ môn Văn Bình cùng một chút may mắn, đội bóng xứ Nghệ khó có thể ra về với một điểm. Chính vì thế, yêu cầu cải thiện hàng thủ là nhiệm vụ cấp bách cho toàn đội trong những vòng đấu tới.

Khi được hỏi về việc được Ban lãnh đạo tin tưởng giao quyền chỉ đạo, chiến lược gia 44 tuổi bày tỏ: “Ban lãnh đạo đội bóng đã giao cho chúng tôi làm ban huấn luyện, có thể là tạm thời trong lúc tìm HLV mới. Chúng tôi không quan tâm nhiều đến điều đó, quan trọng nhất vẫn là phải làm tốt nhiệm vụ của mình”.

Một điểm giành được tại Pleiku chưa thể giúp Sông Lam Nghệ An cải thiện nhiều về thứ hạng, nhưng ít nhất họ đã tạm thời thoát khỏi nhóm nguy hiểm. Sau 6 vòng đấu, đội bóng xứ Nghệ có 5 điểm, đứng ở vị trí thứ 10 trên bảng xếp hạng. Khoảng cách với các đối thủ phía sau là rất mong manh, nên mỗi trận đấu tới đây sẽ đều mang tính chất quan trọng.

Dù chưa thể khắc phục hết hạn chế, nhưng trận hòa với Hoàng Anh Gia Lai đã cho thấy tinh thần kiên cường của Sông Lam Nghệ An. Họ không gục ngã sau khi bị dẫn bàn từ sớm mà vẫn chiến đấu tới những phút cuối cùng. Một điểm chưa đủ để giải quyết khó khăn, song đủ để gửi thông điệp rằng Sông Lam Nghệ An đang thể hiện một tinh thần thi đấu đầy tích cực. Với tinh thần ấy, nếu biết cách cải thiện hàng thủ và duy trì sự gắn kết, đội bóng xứ Nghệ hoàn toàn có thể dần thoát khỏi áp lực và tìm lại sự ổn định trong chặng đường còn lại của mùa giải.