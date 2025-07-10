Thứ Ba, 7/10/2025
Trước thềm Giải League, U14 Sông Lam Nghệ An thi đấu giao hữu với Đội bóng Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh

Đức Anh 07/10/2025 19:10

Chiều 7/10, trên sân tập Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Sông Lam Nghệ An, đội U14 Sông Lam Nghệ An đã có trận đấu giao hữu với đội bóng Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh.

Đến động viên và dự khán trận đấu có Tiến sỹ Thái Anh Tuấn - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh, cùng đại diện lãnh đạo Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Sông Lam Nghệ An.

Tiến sỹ Thái Anh Tuấn – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh tặng hoa, động viên, chúc mừng 2 đội bóng. Ảnh: Đức Anh

Trận giao hữu diễn ra trong không khí sôi nổi, hấp dẫn. Cả 2 đội đều thể hiện tinh thần thi đấu nghiêm túc, quyết tâm và cống hiến nhiều pha bóng đẹp mắt. Các cầu thủ U14 Sông Lam Nghệ An đã cho thấy khả năng phối hợp nhuần nhuyễn, tự tin trong việc triển khai lối chơi. Trong khi đó, đội Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh cũng trình diễn lối đá chững chạc, bản lĩnh với nền tảng thể lực và kỹ thuật tốt.

Sau 90 phút thi đấu kịch tính, đội Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh giành chiến thắng với tỷ số 2-1. Dù chỉ là trận giao hữu, nhưng cả 2 đội đều thu được nhiều bài học quý giá về chiến thuật, sự gắn kết đội hình và tinh thần thi đấu.

Trận đấu là dịp để U14 Sông Lam Nghệ An rà soát lực lượng, kiểm nghiệm những bài tập chiến thuật trước khi lên đường tham dự Giải League miền Bắc lần thứ I, khởi tranh vào ngày 14/10 tới. Đây là giải đấu có sự góp mặt của 8 đội bóng khu vực miền Bắc, thi đấu theo thể thức lượt đi - lượt về, tính điểm xếp hạng. Giải được kỳ vọng mang lại môi trường thi đấu chuyên nghiệp, giúp các cầu thủ trẻ có thêm cơ hội cọ xát và trưởng thành hơn trong tương lai.

Trận đấu giao hữu diễn ra sôi nổi, hấp dẫn. Ảnh: Đức Anh

Về phía Đội bóng Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh, trận đấu cũng nằm trong kế hoạch chuẩn bị cho Giải Bóng đá sinh viên toàn quốc 2025. Đây là một sân chơi uy tín quy tụ các đội mạnh của các trường đại học trên cả nước. Đội bóng của trường từng giành Huy chương Bạc và năm nay đặt mục tiêu tạo dấu ấn mới bằng lối chơi khoa học, hiện đại.

Trận giao hữu giữa 2 đội là hoạt động thiết thực, góp phần thúc đẩy phong trào thể thao, đồng thời, khẳng định tinh thần hợp tác, giao lưu giữa nhà trường và trung tâm đào tạo bóng đá trẻ trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

