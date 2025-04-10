Thể thao Sông Lam Nghệ An tiến gần tới việc chiêu mộ thành công HLV Văn Sỹ Sơn Sông Lam Nghệ An đang tiến gần việc có HLV trưởng mới khi gần như hoàn tất đàm phán với HLV Văn Sỹ Sơn. Nhà cầm quân người Nghệ An được kỳ vọng sẽ giúp đội bóng quê hương vượt qua giai đoạn khó khăn và lấy lại bản sắc thi đấu máu lửa.

Theo chia sẻ từ lãnh đạo CLB Sông Lam Nghệ An, nếu mọi việc diễn ra thuận lợi, nhà cầm quân sinh năm 1972 sẽ chính thức tiếp quản đội bóng sau vòng 6 V.League 2025/26.

Trong bối cảnh Sông Lam Nghệ An đang gặp nhiều khó khăn ở đầu mùa giải, thông tin này khiến người hâm mộ xứ Nghệ phần nào yên tâm hơn. Sau 6 vòng đấu, đội bóng mới chỉ có 5 điểm, với 1 trận thắng, 2 hòa và 3 thất bại, tạm đứng thứ 10 trên bảng xếp hạng. Đặc biệt, hai trận liên tiếp đánh rơi điểm ngay tại sân nhà trước Hồng Lĩnh Hà Tĩnh và Công an TP.Hồ Chí Minh được xem là “giọt nước tràn ly” khiến HLV Phan Như Thuật xin từ chức.

Sông Lam Nghệ An đang tiến gần việc có HLV trưởng mới khi gần như hoàn tất đàm phán với HLV Văn Sỹ Sơn. Ảnh: VNE

SLNA đang cần một người đứng đầu chính thức để định hình lại lối chơi, vực dậy tinh thần cầu thủ và lấy lại niềm tin từ khán giả. Và HLV Văn Sỹ Sơn đang được xem là lựa chọn phù hợp nhất vào lúc này.

HLV Văn Sỹ Sơn năm nay 53 tuổi, từng gắn bó gần như trọn vẹn sự nghiệp cầu thủ với Sông Lam Nghệ An. Trong tư cách là cầu thủ, ông đã cùng đội bóng quê hương giành nhiều danh hiệu lớn như hai chức vô địch V.League, một Cúp Quốc gia và ba Siêu Cúp Quốc gia.

Thời gian qua, ông Văn Sỹ Sơn có nhiều năm làm trợ lý HLV tại Hà Nội FC, giai đoạn đội bóng này vươn lên trở thành thế lực hàng đầu của bóng đá Việt Nam. Năm 2022, ông được bổ nhiệm làm HLV trưởng CLB Quảng Nam và nhanh chóng giúp đội bóng này vô địch Giải hạng Nhất 2023 để giành quyền thăng hạng. Ở mùa sau đó, dù lực lượng không mạnh, Quảng Nam vẫn trụ lại ở V.League nhờ lối chơi kỷ luật và tinh thần chiến đấu cao.

Sự trở lại sân Vinh lần này với tư cách HLV trưởng chắc chắn mang lại cho ông nhiều cảm xúc. Sau những gì đã thể hiện ở Quảng Nam, HLV Văn Sỹ Sơn được kỳ vọng sẽ mang lại luồng sinh khí mới cho đội bóng quê hương. Ông từng là một cầu thủ thi đấu quyết liệt, và người hâm mộ xứ Nghệ đang trông chờ tinh thần ấy sẽ một lần nữa được thổi vào Sông Lam Nghệ An trong hành trình phía trước.