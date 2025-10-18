Thể thao HLV Văn Sỹ Sơn hài lòng khi Sông Lam Nghệ An giữ được 1 điểm quý giá trước Công an Hà Nội Trong ngày ra mắt trên cương vị HLV trưởng, HLV Văn Sỹ Sơn cùng Sông Lam Nghệ An đã thi đấu đầy quả cảm để cầm hòa Công an Hà Nội 1-1 trên sân Vinh. Một điểm quý giá giúp đội bóng xứ Nghệ lấy lại tinh thần và niềm tin sau chuỗi trận khó khăn.

Ngay sau khi tiếp quản đội bóng, HLV Văn Sỹ Sơn lập tức áp dụng công thức phòng ngự phản công sở trường. SLNA chủ động nhường quyền kiểm soát bóng cho Công an Hà Nội và chờ cơ hội phản đòn. Cách nhập cuộc này giúp đội chủ nhà giữ được sự chắc chắn ở phần sân nhà và tận dụng cơ hội để phản công.

Các cầu thủ SLNA đã chiến đấu kiên cường để giành trận hòa trước CAHN. Ảnh: Chung Lê

Với cách chơi đầy hợp lý, SLNA đã có được bàn thắng dẫn trước do công của trung vệ Lê Nguyên Hoàng sau pha sút phạt đẹp mắt.

Tuy nhiên, đội khách đã đẩy cao sức ép và có được bàn thắng khá may mắn do công của Leo Artur.

Những phút cuối trận, SLNA chơi thiếu người do ngoại binh Moore bị thẻ đỏ, nhưng bằng sự kiên cường, đội chủ nhà vẫn giữ được tỷ số hòa cho đến hết trận.

Sau trận đấu, HLV Văn Sỹ Sơn bày tỏ sự hài lòng với tinh thần thi đấu của các học trò. Ông chia sẻ: “Điều khiến tôi hài lòng nhất hôm nay là tinh thần chiến đấu của các cầu thủ. Khi trở lại với đội bóng quê hương và được người hâm mộ đặt niềm tin, tôi cảm nhận được áp lực rất lớn. Nhưng khi thấy các em thi đấu quả cảm và tuân thủ đấu pháp, tôi thấy nhẹ nhõm, hài lòng. Một điểm hôm nay rất quý giúp toàn đội tự tin hơn”.

Tân HLV trưởng SLNA ông Văn Sỹ Sơn. Ảnh: Đức Anh

Tân thuyền trưởng của SLNA cũng dành lời khen cho hàng tiền vệ, đặc biệt là cách họ chia cắt được các mũi tấn công của đối thủ. Ông nói: “Hàng tiền vệ đã làm rất tốt nhiệm vụ. Các cầu thủ chia cắt được Quang Hải, Leo Artur và Alan, khiến đối thủ không thể phát huy hết sức mạnh. Trong hiệp một, đội chơi phòng ngự phản công hiệu quả và thể hiện được sự kỷ luật mà tôi yêu cầu”.

Với HLV Văn Sỹ Sơn, một điểm trước đội bóng mạnh như Công an Hà Nội là kết quả tích cực trong bối cảnh SLNA đang ở giai đoạn chuyển mình. Ông cho biết: “Quan trọng nhất bây giờ là lấy lại tinh thần và sự tự tin cho các cầu thủ. Chúng tôi vẫn còn nhiều việc phải làm, nhưng hôm nay họ đã thể hiện đúng bản sắc của Sông Lam Nghệ An, đó là chơi hết mình, đoàn kết và không bỏ cuộc”.

Trận hòa trước Công an Hà Nội không chỉ giúp SLNA thoát khỏi chuỗi kết quả kém trước đó, mà còn mở ra một khởi đầu đầy hứa hẹn dưới thời HLV Văn Sỹ Sơn. Với tinh thần chiến đấu kiên cường và sự đồng lòng từ cầu thủ, đội bóng xứ Nghệ hứa hẹn sẽ tìm lại hình ảnh quen thuộc của một tập thể không dễ bị khuất phục tại sân Vinh.