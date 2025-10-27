Thể thao Dư âm trận Derby Thanh Nghệ Đông Á Thanh Hóa tiếp tục chứng tỏ là đối thủ kỵ dơ của Sông Lam Nghệ An. Mặc dù phong độ đang khủng hoảng nhưng đội bóng xứ Thanh vẫn giành trọn 3 điểm ngay tại sân Vinh.

Trận thua thất vọng

Sông Lam Nghệ An đã gặp rất nhiều khó khăn trước lối chơi áp sát của Đông Á Thanh Hóa. Và đội bóng xứ Thanh cũng chính là những người thi đấu có nét hơn ở trong hiệp 1. Kết quả là họ có bàn thắng mở tỷ số do công của Rimario Gordon sau sai lầm của hàng phòng ngự đội bóng xứ Nghệ.

Sông Lam Nghệ An đã có 6 trận liên tiếp chưa biết đến mùi chiến thắng. Ảnh: Xuân Thủy

Sau bàn thua, đội bóng của huấn luyện viên Văn Sỹ Sơn cố gắng dồn lên để tìm kiếm bàn gỡ. Tuy vậy, trong 1 ngày các chân sút vô duyên, Sông Lam Nghệ An đành phải chịu thất bại 0-1 ngay trên sân nhà.

Với trận thua này, Sông Lam Nghệ An đã tụt xuống thứ 12 trên bảng xếp hạng. Trong khi Đông Á Thanh Hóa đã chấm dứt chuỗi 15 trận liên tiếp không biết đến mùi chiến thắng.

Đông Á Thanh Hóa - Đối thủ kỵ dơ của Sông Lam Nghệ An

Đông Á Thanh Hóa đang có chuỗi 15 trận liền không biết đến mùi chiến thắng. Hàng thủ đội bóng xứ Thanh cũng đã để lọt lưới 20 trận liên tiếp. Đội hình Đông Á Thanh Hóa thiếu vắng 2 ngoại binh và Đội trưởng Doãn Ngọc Tân. Những lý do này cho thấy sự khủng hoảng của đoàn quân huấn luyện viên Choi Won Kwon trong chuyến làm khách tại sân Vinh.

Rimario Gordon và Đông Á Thanh Hóa đang là khắc tinh của Sông Lam Nghệ An. Ảnh: Xuân Thủy

Ấy vậy mà, Sông Lam Nghệ An vẫn không thể chấm dứt chuỗi 11 trận liền không biết đến mùi chiến thắng trước đội bóng láng giềng. Thậm chí, bàn thắng duy nhất của Rimario Gordon còn khiến cho đội bóng xứ Nghệ phải nhận trận thua thứ 3 liên tiếp trước Đông Á Thanh Hóa ngay trên sân nhà.

Có thể nói, Đông Á Thanh Hóa là khắc tinh của Sông Lam Nghệ An cho dù ở trong bất cứ hoàn cảnh nào.

Nỗi nhớ tiền đạo cắm

Trong sơ đồ của huấn luyện viên Văn Sỹ Sơn, 2 tiền đạo đóng vai trò rất quan trọng. Tuy vậy, ở trận đấu vừa qua Sông Lam Nghệ An không có được 1 tiền đạo thực thụ nào để thi đấu bên cạnh Michael Olaha do Reon Dale Moore bị treo giò và Phan Xuân Đại vắng mặt. Điều này khiến cho lối chơi của đội bóng xứ Nghệ gặp nhiều khó khăn và bế tắc.

Sông Lam Nghệ An gặp khó khăn khi không có những chân sút xuất sắc. Ảnh tư liệu: Xuân Thủy

Thậm chí, sang đến hiệp 2, huấn luyện viên Văn Sỹ Sơn phải đẩy trung vệ Justin Julian Garcia lên thi đấu như 1 tiền đạo. Và điều này đã giúp Sông Lam Nghệ An tạo ra khá nhiều sóng gió về phía khung thành thủ môn Trịnh Xuân Hoàng. Tuy nhiên, Justin Garcia chỉ là 1 hậu vệ cho nên khả năng dứt điểm còn hạn chế và không thể giúp cho đội bóng xứ Nghệ có được bàn thắng.

Do đó, để có được sự hiệu quả trong lối chơi của huấn luyện viên Văn Sỹ Sơn, Sông Lam Nghệ An cần có những giải pháp để tăng cường chất lượng hàng công. Đặc biệt là vị trí tiền đạo cắm.

Nóng bỏng cuộc đua trụ hạng

Với việc Đông Á Thanh Hóa và Hoàng Anh Gia Lai đều giành được chiến thắng đầu tiên ở mùa giải năm nay, cuộc đua trụ hạng đã trở nên nóng bỏng ngay ở giai đoạn đầu của mùa giải. Khoảng cách giữa các đội trên bảng xếp hạng là rất sít sao. Và nếu không có được sự chắt chiu trong từng điểm số sẽ khiến cho các câu lạc bộ lâm nguy.

Bảng xếp hạng V.League. Ảnh: VPF

Riêng Sông Lam Nghệ An, đội bóng xứ Nghệ đang gặp khá nhiều bất lợi trong cuộc đua trụ hạng này khi không giành được nhiều điểm số ở những trận đấu trên sân nhà và gặp các đối thủ vừa tầm.

Hy vọng rằng, trong những trận đấu sắp tới, đoàn quân của huấn luyện viên Văn Sỹ Sơn sẽ cải thiện được phong độ, qua đó giành được những kết quả tốt hơn./.