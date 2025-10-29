Thể thao Nếu trắng tay trước SHB Đà Nẵng, Sông Lam Nghệ An sẽ rơi vào 'tâm bão' trụ hạng Chuyến làm khách trên sân Hòa Xuân ở vòng 9 V.League sắp tới mang ý nghĩa rất quan trọng với Sông Lam Nghệ An. Nếu tiếp tục trắng tay trước chủ nhà SHB Đà Nẵng, đội bóng xứ Nghệ sẽ rơi sâu vào khủng hoảng và đối diện với muôn vàn hiểm nguy trong cuộc chiến trụ hạng.

Cuộc đối đầu sinh tử giữa hai đội cuối bảng

Vòng 9 V.League 2025/26 trên sân Hòa Xuân hứa hẹn là một trong những trận cầu căng thẳng nhất kể từ đầu mùa. Cả SHB Đà Nẵng và Sông Lam Nghệ An đều đang ở tình thế “ngàn cân treo sợi tóc”, cùng sở hữu 6 điểm sau 8 vòng đấu. Đội bóng sông Hàn đứng cuối bảng, trong khi SLNA chỉ xếp ngay phía trên. Một thất bại ở thời điểm này có thể khiến một trong hai đội lún sâu hơn vào cuộc chiến trụ hạng khốc liệt.

Thiếu sáng tạo và thiếu chính xác trong các pha xử lý, tuyến giữa của SHB Đà Nẵng thường bị đối phương chiếm lĩnh. Ảnh: VPF

SHB Đà Nẵng đang trải qua giai đoạn đầy thử thách dù nỗ lực cải thiện phong độ. Dưới sự dẫn dắt của HLV Lê Đức Tuấn, đội bóng sông Hàn xây dựng lối chơi phòng ngự chặt chẽ, phản công nhanh dựa trên tốc độ của các ngoại binh. Tuy nhiên, hạn chế về chất lượng đội hình khiến họ thường đánh rơi điểm trong những thời khắc quyết định.

Trận hòa 1-1 trên sân Thép Xanh Nam Định ở vòng 8 là ví dụ rõ nét. Dẫn bàn từ phút 14 nhưng không thể bảo toàn tỷ số, SHB Đà Nẵng tiếp tục mất điểm ở những phút cuối. Đây là kịch bản từng lặp lại trong thất bại 1-2 trước Thể Công Viettel trước đó. Việc thiếu chiều sâu đội hình, thể lực giảm sút ở nửa sau trận đấu và sự thiếu sắc bén nơi tuyến giữa khiến HLV Lê Đức Tuấn nhiều lần thừa nhận “bất lực” trong việc duy trì sự ổn định suốt 90 phút.

Ở khu trung tuyến, bộ đôi Đặng Anh Tuấn, Emerson vẫn chưa đáp ứng được kỳ vọng. Thiếu sáng tạo và thiếu chính xác trong các pha xử lý, tuyến giữa của SHB Đà Nẵng thường bị đối phương chiếm lĩnh. Dù có lợi thế sân nhà ở vòng 9, khả năng tạo đột biến của họ vẫn là dấu hỏi lớn.

Những bất lợi của Sông Lam Nghệ An

Bên kia chiến tuyến, Sông Lam Nghệ An cũng đang ở tình cảnh chẳng mấy sáng sủa. Sau trận hòa đầy nỗ lực trước đương kim vô địch Công an Hà Nội ở vòng 7, người hâm mộ xứ Nghệ kỳ vọng đội nhà sẽ tận dụng lợi thế sân Vinh để giành chiến thắng trước Đông Á Thanh Hóa. Nhưng thực tế lại phũ phàng khi SLNA để thua 0-1 và tiếp tục dậm chân ở vị trí thứ 12 với 6 điểm.

Thất bại ấy không chỉ khiến đội bóng mất cơ hội bứt lên, mà còn gióng lên hồi chuông cảnh báo. Nếu không kịp thời thay đổi, SLNA có thể rơi vào kịch bản trụ hạng đầy căng thẳng như mùa trước. Và nỗi lo càng lớn hơn khi bước vào chuyến làm khách trên sân Hòa Xuân, họ thiếu vắng hai trụ cột quan trọng.

Tiền đạo Dale Moore tiếp tục vắng mặt vì án treo giò, sau khi bị truất quyền thi đấu ở trận gặp Công an Hà Nội tại vòng 7. Dù phong độ không ổn định, nhưng sự vắng mặt của ngoại binh này cũng khiến SLNA mất đi một phương án tấn công đáng kể ở tuyến đầu.

Trung vệ Lê Nguyên Hoàng cũng không thể ra sân vì chấn thương bắp đùi gặp phải trong trận thua Đông Á Thanh Hóa. Đây là tổn thất lớn khi cầu thủ trẻ này là nhân tố chủ chốt nơi hàng phòng ngự, là một mắt xích quan trọng trong hệ thống phòng ngự do HLV Văn Sỹ Sơn xây dựng.

Tiền vệ ngoại Enrique vẫn chưa thể hiện được vai trò kết nối và sáng tạo ở tuyến giữa. Ảnh: VPF

Trong khi đó, tiền vệ ngoại Enrique vẫn chưa thể hiện được vai trò kết nối và sáng tạo ở tuyến giữa. Cầu thủ người Colombia chơi chậm, thiếu linh hoạt và chưa tạo ra dấu ấn trong những pha tổ chức tấn công. Điều này khiến gánh nặng ghi bàn dồn lên vai các cầu thủ như Olaha, Văn Lương hay Quang Vinh.

Lịch sử đối đầu 3 năm gần đây cho thấy sự cân bằng giữa hai đội, khi mỗi bên thắng 1, hòa 2 trong 4 lần chạm trán. Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại, chỉ cần một sai lầm nhỏ cũng đủ định đoạt cục diện. SHB Đà Nẵng có lợi thế sân nhà, nhưng SLNA buộc phải ít nhất có điểm nếu không muốn rơi vào khủng hoảng.

Cuộc đối đầu trên sân Hòa Xuân vì thế được xem là màn “đấu trí” sinh tồn. Đội thắng sẽ mở ra cơ hội tái thiết mùa giải, còn đội thua có thể phải chuẩn bị tinh thần cho cuộc chiến trụ hạng kéo dài.

Với người hâm mộ xứ Nghệ, điều mong mỏi nhất lúc này không phải là lối chơi hoa mỹ, mà là một kết quả đủ để giữ hy vọng. Bởi nếu trắng tay rời Đà Nẵng, Sông Lam Nghệ An sẽ chính thức bước vào “vùng bão” nguy hiểm ở mùa giải năm nay.

Trận đấu giữa SHB Đà Nẵng và SLNA diễn ra trân sân Hòa Xuân - Đà Nẵng lúc 18h00 ngày 1/11.