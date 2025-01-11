Thể thao Sông Lam Nghệ An chia điểm tiếc nuối trên sân Hòa Xuân trước SHB Đà Nẵng Trận đấu giữa SHB Đà Nẵng và Sông Lam Nghệ An tại vòng 9 V.League 2025/26 diễn ra lúc 18h00 ngày 1/11 trên sân Hòa Xuân khép lại với tỉ số hòa 1-1, trong một ngày mà cả hai đội đều tạo ra nhiều cơ hội nhưng thiếu sự chính xác ở những pha dứt điểm quyết định.

Trận đấu giữa SHB Đà Nẵng và Sông Lam Nghệ An, được ví von là “cuộc chiến của những kẻ cùng khổ”. Cả hai đội đều đang nằm ở nhóm cuối bảng xếp hạng với cùng 6 điểm, và đều rất khát khao giành chiến thắng để cải thiện vị trí cũng như giải tỏa áp lực đang đè nặng lên ban huấn luyện lẫn cầu thủ.

Đội hình xuất phát của SLNA trước SHB Đà Nẵng. Ảnh: Chung Lê

Trong bối cảnh hiện tại, 3 điểm tại Hòa Xuân không chỉ mang ý nghĩa điểm số mà còn là “chiếc phao cứu sinh” cho đội bóng nào tận dụng được cơ hội.

Bước vào trận đấu này, Sông Lam Nghệ An đang trải qua giai đoạn đầy khó khăn. Chuỗi trận không thắng kéo dài khiến áp lực đè nặng lên vai HLV Văn Sỹ Sơn và các học trò. Để tìm kiếm sự khởi sắc, ban huấn luyện đội bóng xứ Nghệ đã có những điều chỉnh đáng chú ý về mặt nhân sự so với trận thua Đông Á Thanh Hóa ở vòng 8.

Trung vệ trẻ Lê Nguyên Hoàng vắng mặt do chấn thương bắp đùi, trong khi Trần Nam Hải chưa đạt thể trạng tốt nhất. HLV Văn Sỹ Sơn quyết định trao cơ hội cho Hoàng Văn Khánh sát cánh cùng Justin Garcia ở trung tâm hàng phòng ngự. Hai hậu vệ biên là Văn Huy và Văn Cường đảm nhận nhiệm vụ phong tỏa hai cánh.

Khắc Ngọc đã để lại trận đấu đầy ấn tượng. Ảnh: Chung Lê

Phía trên hàng thủ, Bá Quyền được bố trí đá thấp nhất ở tuyến giữa nhằm thu hồi bóng và hỗ trợ phòng ngự. Bộ tứ tiền vệ gồm Quang Vinh, Khắc Ngọc, Văn Lương và Mạnh Quỳnh được giao nhiệm vụ kiểm soát khu trung tuyến, trong khi Olaha là mũi nhọn cao nhất trên hàng công.

Với quyết tâm không để trắng tay trước đội chủ nhà, Sông Lam Nghệ An nhập cuộc đầy thận trọng. HLV Văn Sỹ Sơn chủ động cho các học trò chơi với đội hình thấp, ưu tiên phòng ngự chắc chắn và chờ cơ hội phản công. Cách tiếp cận này nhằm hạn chế tốc độ của Phi Hoàng, Văn Long và ngoại binh David Boris.

Ngô Văn Lương bỏ lỡ rất nhiều cơ hội để ghi bàn thắng cho SLNA. Ảnh: Chung Lê

Dù chơi phòng ngự phản công nhưng chính Sông Lam Nghệ An mới là đội tạo ra cơ hội đầu tiên của trận đấu. Phút thứ 9, từ một pha phản công nhanh, Olaha chuyền bóng thuận lợi cho đồng đội băng xuống bên cánh phải. Cầu thủ này tạt vào để Ngô Văn Lương bật cao đánh đầu ở cự ly khoảng 15 m, nhưng bóng đi chệch khung thành trong gang tấc.

Đội khách tiếp tục duy trì lối chơi kỷ luật và tạo ra nhiều tình huống đáng chú ý. Phút 27, từ pha tạt bóng chính xác của Mạnh Quỳnh bên cánh phải, Ngô Văn Lương một lần nữa có cơ hội mở tỷ số bằng cú đánh đầu ở cự ly gần, song bóng lại đi chệch cột dọc. Sự phối hợp ăn ý giữa Olaha, Mạnh Quỳnh và Văn Cường giúp SLNA liên tục uy hiếp khung thành thủ môn Văn Biểu.

Phút 31, sau pha phối hợp trung lộ, Olaha bất ngờ tung cú dứt điểm hiểm hóc buộc thủ môn SHB Đà Nẵng phải trổ tài cứu thua. Những phút tiếp theo, đội khách tiếp tục tấn công mạnh mẽ. Phút 35, Khắc Ngọc có pha đột phá bên cánh phải, vượt qua nhiều cầu thủ đối phương rồi chuyền ngược ra cho Quang Vinh. Cú sút của tiền vệ này đi hiểm hóc nhưng bị Văn Biểu xuất sắc cản phá.

Garcia mở tỷ số cho SLNA trước SHB Đà Nẵng. Ảnh: Chung Lê

Về phía đội chủ nhà, SHB Đà Nẵng cố gắng kiếm soát bóng và họ cũng tạo được cơ hội rõ rệt vào cuối hiệp một. Văn Long thoát xuống bên cánh phải, đối mặt với thủ môn Cao Văn Bình nhưng không thể dứt điểm thành công. Trước khi hiệp một khép lại, đội bóng sông Hàn thêm một lần khiến khung thành SLNA chao đảo, nhưng thủ môn Cao Văn Bình vẫn đứng vững, giữ tỉ số 0-0 sau 45 phút đầu tiên.

Bước sang hiệp hai, thế trận giằng co tiếp tục diễn ra. Phút 50, Ngô Văn Lương thoát xuống bên cánh phải và dứt điểm nhanh nhưng bóng đi vọt xà. Phút 59, SHB Đà Nẵng có cơ hội ngon ăn nhất từ đầu trận khi Phi Hoàng tạt bóng thuận lợi cho David Boris trong vòng cấm, song cú đệm bóng của ngoại binh này lại đi chệch cột dọc trong gang tấc.

Phút 70, Sông Lam Nghệ An đáp trả bằng pha phối hợp đẹp mắt. Khắc Ngọc chuyền bóng tinh tế cho Ngô Văn Lương dứt điểm trong vòng cấm, nhưng bóng lại chạm chân hậu vệ chủ nhà đi hết đường biên ngang.

Nỗ lực tấn công của đội khách cuối cùng cũng được đền đáp. Phút 81, từ pha lên bóng bên cánh trái, đồng đội treo bóng chính xác để Justin Garcia bật cao đánh đầu hiểm hóc, hạ gục thủ môn Văn Biểu, mở tỷ số 1-0 cho Sông Lam Nghệ An.

Tuy nhiên, niềm vui của đội khách không kéo dài. Ở phút bù giờ cuối cùng, hàng thủ SLNA mắc sai sót trong khâu kèm người, để trung vệ Kim Dong-su thoải mái đánh đầu cận thành, gỡ hòa 1-1 cho SHB Đà Nẵng.

Trận đấu khép lại trong tiếc nuối cho cả hai đội. Sông Lam Nghệ An đã tiến rất gần đến chiến thắng thứ 2 của mùa giải, nhưng lại đánh rơi 3 điểm ở phút chót. Với kết quả hòa này, cả SLNA và SHB Đà Nẵng đều có 7 điểm sau 9 vòng, tiếp tục nằm ở nhóm cuối bảng xếp hạng V.League 2025/26.