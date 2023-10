Các cấp công đoàn tích cực tuyên truyền, vận động công nhân Công ty TNHH Viet Glory quay lại làm việc

Như thông tin Báo Nghệ An đã đưa, trưa 2/10, tại Công ty TNHH Viet Glory đã xảy ra vụ việc ngừng việc tập thể với sự tham gia của gần 6.000 công nhân. Cuối ngày 2/10, lãnh đạo Công ty TNHH Viet Glory đã ban hành thông báo để trả lời 8 kiến nghị của công nhân. Tuy nhiên, sau thông báo này, công nhân Công ty TNHH Viet Glory vẫn chưa quay lại làm việc.

Công ty TNHH VietGlory được thành lập ngày 19/11/2019 theo Giấy chứng nhận số 2902020657 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nghệ An cấp, có địa chỉ tại xóm 8, xã Diễn Trường, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An, hiện tại có trên 6.000 công nhân làm việc và công ty đang trong quá trình xây dựng giai đoạn 2. Trước đó, tại công ty này cũng đã xảy ra tình trạng lao động tự ý dừng việc sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán năm 2021 và 2022. Nguyên nhân chính là vì công nhân muốn tăng lương, rõ ràng về các chế độ; mâu thuẫn lao động... Sau khi có sự tham gia giải quyết của Liên đoàn Lao động huyện Diễn Châu và Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An, công ty đã thành lập công đoàn cơ sở vào tháng 3 năm 2021.