Công nhân Công ty TNHH Viet Glory vẫn chưa trở lại làm việc sau thông báo trả lời của công ty

Như thông tin đã đưa, trưa 02/10, tại Công ty TNHH Viet Glory đã xảy ra vụ việc ngừng việc tập thể với sự tham gia của gần 6.000 công nhân. Sau khi tập trung tại nhà xe, đến 13h30’, trên 5.000 công nhân đồng loạt ra về.

Ngay sau khi nhận được thông tin, chiều 2/10, các ban, ngành của huyện Diễn Châu gồm: UBND, Liên đoàn Lao động, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Công an huyện; UBND và Công an xã Diễn Trường đã có mặt. Phòng Kinh tế Công an tỉnh Nghệ An cũng có mặt tham gia giải quyết tìm nguyên nhân. Qua nắm bắt, đại diện công nhân đã đề xuất lên ban lãnh đạo công ty 8 nội dung.

Tình trạng tập trung trước cổng công ty sáng ngày 3/10. Ảnh: CSCC

Cuối ngày 2/10, lãnh đạo Công ty TNHH Viet Glory đã ban hành thông báo để trả lời những kiến nghị của công nhân. Theo đó, 8 kiến nghị của công nhận được công ty trả lời như sau:

1. Yêu cầu tăng lương cơ bản.

Theo quy định, mức lương tối thiểu vùng III Diễn Châu là 3.640.000 đồng, mức lương cơ bản hiện tại của công ty là 4.130.000 đồng, cao hơn so với mức lương cơ bản vùng, phù hợp với quy định. Xem xét tình hình hiện tại, công ty không thể điều chỉnh tăng lương, mong công nhân thông cảm và chia sẻ.

2. Công ty sẽ điều chỉnh thái độ làm việc của tất cả cán bộ nước ngoài và người Việt, nếu cá nhân nào vi phạm sẽ bị kỷ luật theo quy định của công ty. Thời gian tới công ty sẽ tăng cường đào tạo cán bộ.

3. Theo quy định hiện hành, công ty đã và đang thực hiện đúng quy định: Công nhân mang thai tháng thứ 7 trở lên được về sớm 1 giờ so với quy định.

4. Công ty sẽ chỉ đạo bộ phận kỹ thuật kiểm tra lại thiết bị máy chấm công, nếu có vấn đề sẽ khắc phục ngay. Nếu công nhân không chấm được thì phải thông báo ngay cho phòng nhân sự.

5. Công ty sẽ điều chỉnh thời gian họp cho phù hợp tình hình sản xuất, nếu có lịch họp ngoài giờ sẽ tính tăng ca theo quy định.

6. Ngày 1/10, nhằm động viên tinh thần của cán bộ, công nhân viên, đồng thời tăng thu nhập đảm bảo đời sống người lao động, công ty quyết định tăng thưởng sản lượng cho toàn bộ cán bộ, công nhân viên nhà máy.

Thời gian tới, công ty sẽ xem xét và giải quyết 2 nội dung còn lại:

7. Thưởng tháng 13 sẽ được tính theo quy định phúc lợi của công ty.

8. Tăng số lượng công nhân hưởng độc hại nặng nhọc, tăng mức phụ cấp độc hại nặng nhọc: Công ty sẽ tuân thủ theo quy định của pháp luật.

Những nội dung trả lời kiến nghị trong thông báo của công ty.

Trong thông báo này, Ban Giám đốc Công ty cũng yêu cầu tất cả công nhân đi làm trở lại vào sáng 3/10. Những công nhân không đến làm việc sẽ xử lý theo quy định của Pháp luật và công ty. Những công nhân nghỉ tự do 5 ngày trong tháng sẽ bị sa thải.

Sáng nay (3/10), lãnh đạo công ty đã có cuộc họp với đại diện chính quyền, các ban, ngành đoàn thể cấp huyện, cán bộ công đoàn tỉnh và đại diện công nhân để bàn giải pháp phù hợp với tình hình hiện tại. Ảnh: Duy Từ

Tuy nhiên, cho đến sáng nay 3/10, công nhân Công ty TNHH Viet Glory vẫn chưa đồng ý với thông báo trên của công ty, không vào nhà xưởng làm việc mà tập trung trước cổng công ty.

Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục theo dõi tình hình và làm việc với cả công nhân và lãnh đạo công ty.