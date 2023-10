Nắm bắt thông tin lao động đồng loạt bỏ về tại doanh nghiệp có hơn 6.000 công nhân ở huyện Diễn Châu

Theo thông tin ghi nhận, sáng 2/10, hơn 6.000 công nhân Công ty TNHH VietGlory vẫn đi làm bình thường. Tuy nhiên, sau giờ ăn trưa, những công nhân này không ngủ trưa như những ngày khác.

12h45 phút, bắt đầu vào ca chiều, những người này đồng loạt xuống nhà xe và ra về thay vì quay lại nhà xưởng làm việc. Chỉ những người làm công việc độc lập, không thuộc chuyền sản xuất là ở lại.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Liên đoàn Lao động huyện Diễn Châu và các cơ quan chức năng liên quan đã có mặt để nắm bắt thông tin tại doanh nghiệp.

Chia sẻ với phóng viên, ông Hà Huy Đồng - Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Diễn Châu cho biết: “Theo ghi nhận của chúng tôi, công nhân nghỉ việc vì 2 lý do chính: Muốn được tăng lương cơ bản và xem xét lại mức khoán sản phẩm. Chúng tôi đang tiếp tục làm việc với doanh nghiệp, công nhân để báo cáo tình hình lên Liên đoàn Lao động tỉnh”.

Theo quy định, mức lương tối thiểu vùng mà Công ty TNHH VietGlory phải trả cho công nhân là 3.640.000 đồng/tháng. Hiện tại, công ty đã trả cho công nhân 4.130.000 đồng/tháng, cao hơn mức quy định.

Trước đó, trong nhiều cuộc khảo sát, nắm bắt tình hình doanh nghiệp dịp Tết Nguyên đán 2023, tình hình chung tại doanh nghiệp này ổn định, mặc dù đơn hàng giảm nhưng công ty vẫn duy trì đủ công việc để không phải sa thải công nhân nào. Đại diện doanh nghiệp cũng cho biết, công ty đang chuẩn bị triển khai xây dựng giai đoạn 2 với quy mô nhà xưởng hơn nhiều lần hiện tại.

Công ty TNHH VietGlory được thành lập ngày 19/11/2019 theo Giấy chứng nhận số 2902020657 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nghệ An cấp, có địa chỉ tại xóm 8, xã Diễn Trường, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An, hiện tại có trên 6.000 công nhân làm việc và công ty đang trong quá trình xây dựng giai đoạn 2.

Trước đó, tại công ty này cũng đã xảy ra tình trạng lao động tự ý dừng việc sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán năm 2021 và 2022. Nguyên nhân chính là vì công nhân muốn tăng lương, rõ ràng về các chế độ; mâu thuẫn lao động... Sau khi có sự tham gia giải quyết của Liên đoàn Lao động huyện Diễn Châu và Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An, công ty đã thành lập công đoàn cơ sở vào tháng 3 năm 2021.