Giáo dục Các cơ quan báo chí kịp thời phản ánh khách quan, chính xác các hoạt động của ngành Giáo dục Chiều 20/1, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức gặp mặt các cơ quan báo chí Xuân Ất Tỵ năm 2025.



Cùng dự có đồng chí Thái Văn Thành - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo. Về phía các cơ quan báo chí có đồng chí Nguyễn Thị Thu Hương - Phó Tổng Biên tập Báo Nghệ An, đại diện các văn phòng, cơ quan thường trú các báo, tạp chí Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thái Văn Thành nêu những kết quả nổi bật của ngành Giáo dục Nghệ An trong năm vừa qua. Trong đó, nổi bật là chất lượng giáo dục toàn diện thực sự khẳng định vị trí tốp đầu cả nước. Cụ thể, tại Kỳ thi học sinh giỏi quốc gia năm 2024, Nghệ An tiếp tục xếp trong tốp 10 tỉnh, thành xuất sắc cả nước với 96 em đạt giải (trong đó, có 9 giải Nhất, 29 giải Nhì, 37 giải Ba, 21 giải Khuyến khích, đạt tỷ lệ 85,71%, đứng thứ 5 toàn quốc).

Năm vừa qua, tại Kỳ thi học sinh giỏi quốc tế năm 2024, Nghệ An có 7 học sinh đoạt Huy chương khu vực, quốc tế (1 Huy chương Đồng Olympic Vật lý Châu Á (APhO), 1 Huy chương Bạc, 1 Huy chương Đồng Kỳ thi Olympiad Hóa học quốc tế Mendeleev, 2 Huy chương Đồng Olympiad sinh học quốc tế và Huy chương Bạc Olympic Vật lý châu Âu; 01 Huy chương Bạc Kỳ thi Olympic Tiếng Nga quốc tế);

Kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 xếp vị thứ 12 trên 63 tỉnh, thành, tăng 10 bậc so với năm 2023. Ngành Giáo dục Nghệ An cũng tạo dấu ấn quan trọng trong các sân chơi, khuyến khích học sinh, sinh viên tích cực, sáng tạo, ứng dụng kiến thức, kỹ năng được học vào cuộc sống. Đoàn Nghệ An xếp thứ 5 về tổng số Huy chương (với 47 Huy chương Vàng, 39 Huy chương Bạc, 65 Huy chương Đồng), xếp trong tốp 10 tỉnh, thành xuất sắc nhất Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc, đạt tổng điểm chung cuộc 2.557 (xếp thứ 8), tổng điểm khu vực 1.278 (xếp thứ nhất).

Đại diện các cơ quan báo chí tại buổi gặp mặt. Ảnh: Mỹ Hà

Để có được những kết quả quan trọng trên, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo cảm ơn sự đồng hành của các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương đóng trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Những bài viết phản ánh về hoạt động của ngành, những thành tích đã đạt được, khó khăn, tồn tại và cả những vướng mắc sẽ giúp ngành làm tốt hơn nhiệm vụ, có những điều chỉnh phù hợp để nâng cao hiệu quả hoạt động.

Tại buổi gặp mặt, đại diện một số cơ quan báo chí cũng đã chia sẻ đối với ngành Giáo dục và đề cập đến một số vấn đề được xã hội, dư luận quan tâm như an toàn giao thông học đường, hỗ trợ học sinh khó khăn, việc triển khai các kỳ thi, công tác tuyển sinh, giáo dục miền núi… Đồng thời mong muốn, ngành Giáo dục tiếp tục đồng hành và chủ động cung cấp các thông tin của ngành để các cơ quan báo chí kịp thời đưa tin và phản ánh chính xác, đầy đủ, khách quan về các hoạt động.

Nhà báo Trần Duy Ngoãn - nguyên Chủ tịch Hội Nhà báo Nghệ An phát biểu tại buổi gặp mặt. Ảnh: Mỹ Hà

Bước sang năm 2025, ngành Giáo dục sẽ tập trung triển khai đồng bộ, khoa học và hiệu quả 3 nhiệm vụ, giải pháp đột phá phát triển và 6 nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu từng năm học đối với giáo dục, đào tạo và giáo dục nghề nghiệp; đảm bảo thực hiện chiến lược phát triển bền vững giáo dục và đào tạo Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; đáp ứng yêu cầu đổi mới theo Kế hoạch số 276-KH/TU ngày 3/10/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Tiết học Tin học của học sinh Trường THCS Long Lâm (Nam Đàn). Ảnh: Mỹ Hà

Bên cạnh đó, tiếp tục thực hiện hiệu quả Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 theo lộ trình; các mô hình giáo dục, quản lý và quản trị trường học, đáp ứng yêu cầu đổi mới và hội nhập quốc tế; đẩy mạnh thực hiện những giải pháp đột phá nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, nhất là vùng khó khăn; nâng cao chất lượng công tác phổ cập giáo dục trên địa bàn tỉnh. Đổi mới và tổ chức tốt các kỳ thi, tạo đột phá trong tổ chức đánh giá học sinh theo chuẩn đầu ra về phẩm chất và năng lực. Chỉ đạo xây dựng, kiểm tra công nhận mới, công nhận lại và nâng chuẩn, hoàn thành chỉ tiêu về tỷ lệ trường học đang đạt chuẩn quốc gia năm 2025./.