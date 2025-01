Giáo dục Tòa Giám mục Giáo phận Vinh chúc Tết Nguyên đán Ất Tỵ tại Sở Giáo dục và Đào tạo Chiều 15/1, đoàn công tác Tòa Giám mục Giáo phận Vinh do Đức Giám mục Anphong Nguyễn Hữu Long – Giám mục chính tòa Giáo phận Vinh làm trưởng đoàn đã đến thăm và chúc Tết Sở Giáo dục và Đào tạo, nhân dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ năm 2025.

Tiếp đoàn có GS.TS Thái Văn Thành - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo; cùng các đồng chí Phó Giám đốc Sở, đại diện lãnh đạo các phòng, ban Sở Giáo dục và Đào tạo.

Không khí ấm áp thân tình tại buổi chúc mừng của đoàn công tác Tòa Giám mục Giáo phận Vinh với Sở Giáo dục và Đào tạo. Ảnh: Nguyễn Trọng Hoàn

Trong bầu không khí ấm cúng, thân tình, đón chào Xuân mới. Đức Giám mục Anphong Nguyễn Hữu Long bày tỏ niềm vui mừng khi lần đầu đến thăm và chúc mừng năm mới tại Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An. Giám mục Anphong Nguyễn Hữu Long chia sẻ cảm kích trước những tình cảm tốt đẹp từ phía lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo đã dành cho Tòa Giám mục Giáo phận Vinh trong thời gian qua.

Giám mục Anphong Nguyễn Hữu Long cùng phái đoàn chúc mừng Sở Giáo dục và Đào tạo. Ảnh: Nguyễn Trọng Hoàn

Đức Giám mục cũng gửi lời cảm ơn chân thành trước sự quan tâm và tạo điều kiện giúp đỡ tận tâm của các nhà trường, các thầy, cô giáo đối với con em đồng bào giáo dân. Dưới sự dìu dắt của các thầy, cô, nhiều học sinh đã thành danh trên con đường lập thân, lập nghiệp, phục vụ đất nước, phụng sự nhân dân, sống tốt đời, đẹp đạo.

Bày tỏ niềm vui và trân trọng trước những thành tích nổi bật mà ngành Giáo dục và Đào tạo Nghệ An đạt được trong nhiều năm qua. Đức Giám mục tin tưởng trong năm học 2024-2025, ngành Giáo dục Nghệ An sẽ tiếp tục đạt được nhiều thành tựu lớn hơn nữa, xứng tầm với truyền thống hiếu học của học trò xứ Nghệ.

Chuẩn bị đón chào Xuân Ất Tỵ 2025, Đức Giám mục Anphong Nguyễn Hữu Long trân trọng gửi lời chúc sức khỏe, nhiệt huyết và trí tuệ tới lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An, quý thầy, cô giáo và các em học sinh.

Thay mặt Sở Giáo dục và Đào tạo, Giám đốc Thái Văn Thành cảm ơn những tình cảm của Giám mục An phong Nguyễn Hữu Long và phái đoàn. Ảnh: Nguyễn Trọng Hoàn

Thay mặt lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An, đồng chí Thái Văn Thành - Giám đốc Sở bày tỏ niềm vui mừng khi lần đầu tiên được đón tiếp Đức Giám mục Anphong Nguyễn Hữu Long và phái đoàn Tòa Giám mục Giáo phận Vinh đến thăm và chúc mừng; cảm ơn những tình cảm chân thành của Đức Giám mục và những đóng góp quan trọng từ các linh mục, chức sắc, tu sĩ trong sự nghiệp trồng người của ngành Giáo dục tỉnh Nghệ An.

Thay mặt lãnh đạo ngành, đồng chí Thái Văn Thành cũng đã trao đổi về những kết quả nổi bật trong năm học vừa qua.

Năm qua, ngành Giáo dục Nghệ An đã tập trung thực hiện hiệu quả các chỉ tiêu kinh tế - xã hội liên quan đến giáo dục và đào tạo. Tính đến ngày 31/12/2024 đã công nhận thêm 222 trường đạt chuẩn quốc gia, đạt tỷ lệ 80,3% (vượt chỉ tiêu Đại hội Đảng bộ tỉnh). Chất lượng giáo dục toàn diện khẳng định vị trí tốp đầu cả nước, thông qua kết quả các kỳ thi, cuộc thi quốc gia, quốc tế. Kỳ thi học sinh giỏi quốc gia năm 2024, Nghệ An tiếp tục xếp thứ 4 toàn quốc, có 90 em đạt giải; Có 7 học sinh đoạt huy chương khu vực, quốc tế. Kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 xếp thứ 12 trong 63 tỉnh, thành, tăng 10 bậc so với năm 2023.

Đồng chí Giám đốc Sở mong rằng, trên cơ sở đoàn kết, thân tình, tất cả vì học sinh thân yêu, Đức Giám mục Anphong Nguyễn Hữu Long cùng các linh mục, chức sắc và tu sĩ sẽ tiếp tục hướng dẫn đồng bào giáo dân phát huy tinh thần “Kính chúa, yêu nước”, chung tay góp sức xây dựng ngành Giáo dục Nghệ An tiếp tục phát triển và đạt được nhiều kết quả tốt đẹp hơn nữa.

Đồng chí Giám đốc Sở gửi lời chúc mừng tới Tòa Giám mục Giáo phận Vinh và bà con giáo dân sức khỏe dồi dào, đón Tết Nguyên đán Ất Tỵ và Xuân 2025 thật an bình, hạnh phúc.