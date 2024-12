Thời sự Lãnh đạo tỉnh Nghệ An thăm, chúc mừng Tòa Giám mục Giáo phận Vinh nhân Lễ Giáng sinh 2024 Chiều 17/12, nhân Lễ Giáng sinh năm 2024, chuẩn bị đón năm mới 2025, đoàn công tác Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An đến thăm, chúc mừng Tòa Giám mục Giáo phận Vinh và các tổ chức, cá nhân trong Giáo phận.

Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng đoàn. Cùng tham gia đoàn công tác có các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy và lãnh đạo các sở, ban, ngành.

Tiếp đoàn có Giám mục Anphong Nguyễn Hữu Long - Giám mục Chính tòa Giáo phận Vinh; Giám mục Phêrô Nguyễn Văn Viên - Giám mục phụ tá Giáo phận Vinh; cùng các linh mục, chức sắc, nữ tu, trưởng các trung tâm trong Giáo phận Vinh.

Ảnh: Phạm Bằng

Hòa chung niềm hân hoan chào đón Lễ Giáng sinh, thay mặt lãnh đạo tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung trân trọng gửi đến Giám mục Anphong Nguyễn Hữu Long, Giám mục phụ tá Phêrô Nguyễn Văn Viên, các vị linh mục, chức sắc, nữ tu và toàn thể đồng bào Công giáo tỉnh nhà những lời chúc ấm áp, an lành, hạnh phúc, tràn đầy hồng ân Thiên Chúa.

Trân trọng chúc mừng những kết quả, thành tựu tốt đẹp của Giáo phận Vinh trong năm 2024, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cho rằng, hoạt động của Giáo phận Vinh nói riêng và hoạt động của đồng bào Công giáo nói chung rất thuận lợi. Giáo hoàng Phanxicô có thông điệp cho Giáo hội Công giáo Việt Nam nhấn mạnh tinh thần người công giáo tốt phải là người công dân tốt.

Ảnh: Phạm Bằng

Dưới sự điều hành của Giám mục Nguyễn Hữu Long và Giám mục phụ tá Phêrô Nguyễn Văn Viên, đồng bào Công giáo Nghệ An đã đoàn kết, xây dựng mối quan hệ gắn bó trong Giáo phận và với cấp ủy, chính quyền, nhân dân toàn tỉnh để thực hiện mục tiêu chung vì sự phát triển của tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cũng bày tỏ vui mừng khi đồng bào Công giáo đã xây dựng được nhiều mô hình kinh tế hiệu quả, tham gia tích cực xây dựng nông thôn mới, xóa đói giảm nghèo, các phong trào thi đua yêu nước, bảo vệ an ninh trật tự. Nổi bật như phong trào “Giáo xứ, giáo họ bình yên, không có tội phạm”, “Giáo họ, giáo xứ bình yên”, "Đồng bào Công giáo chung tay xây dựng nông thôn mới".

Các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy tham gia đoàn công tác. Ảnh: Phạm Bằng

Mặt khác, đồng bào Công giáo Nghệ An rất tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội. Riêng trong thời điểm cơ bão số 3 ảnh hưởng các tỉnh phía Bắc, đồng bào Công giáo của Giáo phận Vinh đã quyên góp hơn 10,5 tỷ đồng để hỗ trợ đồng bào các tỉnh phía Bắc. Đồng bào Công giáo cũng rất tích cực ủng hộ, chia sẻ với chính quyền, nhất là trong triển khai các dự án trọng điểm của quốc gia và của tỉnh.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung trân trọng ghi nhận, đánh giá cao và cảm ơn sự quan tâm, chia sẻ, đóng góp của các giám mục, linh mục, chức sắc và đồng bào Công giáo đối với sự phát triển của tỉnh trong thời gian qua.

Nhân dịp này, thông tin những nét chính về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong năm với nhiều kết quả nổi bật, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung nhấn mạnh, để tỉnh đạt được những kết quả trên có sự đóng góp rất quan trọng của đồng bào Công giáo tỉnh nhà.

Chia sẻ phương hướng, mục tiêu phát triển của tỉnh trong năm 2025, đồng chí Nguyễn Đức Trung nhấn mạnh, đây là năm hết sức quan trọng, với nhiều sự kiện trọng đại của đất nước. Năm 2025, tỉnh Nghệ An kỷ niệm 995 năm danh xưng Nghệ An.

Đoàn đại biểu Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh Nghệ An tặng hoa chúc mừng Giáng sinh tại Tòa Giám mục Giáo phận Vinh. Ảnh: Phạm Bằng

Tỉnh sẽ quyết tâm tăng tốc, bứt phá để thực hiện và hoàn thành mức cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu của nhiệm kỳ 2020-2025. Tỉnh sẽ tập trung phát triển thu hút các nguồn lực đầu tư, phát triển các dự án hạ tầng trọng điểm để đảm bảo điều kiện cho sự phát triển bền vững và lâu dài của tỉnh. Cùng đó, tỉnh sẽ tổ chức đại hội đảng bộ các cấp để xác định các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển trong giai đoạn 2025-2030.

Để đạt được mục tiêu trên, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung mong muốn Giáo phận Vinh và đồng bào Công giáo tỉnh nhà chung tay, đồng hành cùng cấp ủy, chính quyền các cấp, theo phương châm, tinh thần của Giáo hội Công giáo Việt Nam nêu ra: "Kính Chúa, yêu nước", "sống tốt đời, đẹp đạo".

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Đức Trung tặng quà chúc mừng Giáo phận Vinh nhân dịp Giáng sinh 2024. Ảnh: Phạm Bằng

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung cũng mong dưới sự điều hành của Giám mục Anphong Nguyễn Hữu Long, Giám mục phụ tá Phêrô Nguyễn Văn Viên, Giáo phận Vinh sẽ tiếp tục phát huy kết quả tích cực, tốt đẹp của năm 2024 và những năm trước, để năm 2025 đồng hành cùng cấp ủy, chính quyền các cấp thực hiện các mục tiêu phát triển và mục tiêu này cuối cùng sẽ mang lại cuộc sống tốt đẹp hơn cho người dân trên địa bàn tỉnh, trong đó có đồng bào Công giáo.

Tỉnh Nghệ An sẽ chỉ đạo cấp ủy và chính quyền các cấp tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Giáo phận Vinh và các giáo xứ để giải quyết những vấn đề, nhu cầu chính đáng của đồng bào Công giáo. Và thực tế, trong năm 2024, tỉnh Nghệ An đã giải quyết nhiều vấn đề liên quan đến vấn đề đất đai, thành lập được 4 giáo xứ cho Giáo phận Vinh.

Giám mục Anphong Nguyễn Hữu Long - Giám mục Chính tòa Giáo phận Vinh trò chuyện và bày tỏ tin tưởng mối tương giao rất tốt đẹp giữa Giáo phận Vinh và tỉnh sẽ phát triển ngày càng bền chặt hơn nữa. Ảnh: Phạm Bằng

Giám mục Anphong Nguyễn Hữu Long - Giám mục Chính tòa Giáo phận Vinh bày tỏ vui mừng được đón tiếp đoàn đại biểu Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An đến thăm, chúc mừng Giáng sinh; đồng thời chân thành cảm ơn những lời chúc tốt đẹp, tình cảm chân tình, nồng ấm của lãnh đạo tỉnh đã giành cho bà con đồng bào Công giáo trong Giáo phận Vinh.

Trong bối cảnh năm 2024, tình hình thế giới, trong nước có nhiều khó khăn, thách thức, Giám mục Chính tòa Giáo phận Vinh chúc mừng, tán dương, ngợi ca những thành quả nổi bật của tỉnh Nghệ An đạt được; đồng thời bày tỏ vui mừng, phấn khởi trước sự phát triển, văn minh, hiện đại, an toàn của tỉnh Nghệ An; chúc tỉnh Nghệ An trong năm 2025 sẽ đạt được những kết quả rực rỡ hơn và sớm "về đích".

Các giám mục, linh mục, chức sắc trong Giám phận Vinh. Ảnh: Phạm Bằng

Khẳng định mối quan hệ giữa cấp ủy, chính quyền các cấp với Giáo phận Vinh ngày càng tốt đẹp, Giám mục Anphong Nguyễn Hữu Long bày tỏ cảm ơn sự quan tâm, giúp đỡ của cấp ủy, chính quyền các cấp trong thời gian qua, qua đó góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào Công giáo tỉnh nhà.

Giám mục Anphong Nguyễn Hữu Long khẳng định, Giáo phận Vinh nói riêng và đồng bào Công giáo nói chung luôn ý thức những lời dạy của Đức Thánh cha Phanxicô, Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II mời gọi hãy là những người công dân tốt, những người tín đồ tốt, hãy sống phúc âm trong lòng dân tộc, chung tay góp sức cho sự nghiệp phát triển chung của đất nước và của tỉnh nhà, vì hạnh phúc của tất cả mọi người.