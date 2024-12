Xã hội Bộ đội Biên phòng Nghệ An chúc mừng Tòa Giám mục Giáo phận Vinh nhân dịp lễ Giáng sinh Chiều 19/12, đoàn công tác Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An do Đại tá Lê Như Cương - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh dẫn đầu đã đến tặng hoa chúc mừng Tòa Giám mục Giáo phận Vinh nhân dịp Lễ Giáng sinh và chuẩn bị đón năm mới 2025.

Thay mặt cán bộ, chiến sĩ lực lượng Bộ đội Biên phòng Nghệ An, đồng chí Đại tá Lê Như Cương- Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã gửi lời chúc mừng tới Giám mục Anphong Nguyễn Hữu Long - Giám mục Giáo phận Vinh, các chức sắc, chức việc và toàn thể đồng bào Công giáo trong toàn tỉnh đón Giáng sinh an lành, hạnh phúc, ấm áp và tràn đầy hồng ân Thiên Chúa.

Đại tá Lê Như Cương - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh thông tin đến Giám mục Anphong Nguyễn Hữu Long những thành tích mà BĐBP tỉnh đạt được. Ảnh: Hải Thượng



Lãnh đạo Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Nghệ An cũng đã thông tin về những kết quả nổi bật mà cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng Nghệ An đạt được thời gian qua, đồng thời, cảm ơn sự đồng hành, hợp tác của Tòa Giám mục Giáo phận Vinh và đồng bào Công giáo trong toàn tỉnh.

Đại tá Lê Như Cương - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh và đoàn tặng hoa chúc mừng Giám mục Anphong Nguyễn Hữu Long cùng bà con giáo dân. Ảnh: Hải Thượng



Thay mặt Tòa Giám mục và bà con giáo dân, Giám mục An phong Nguyễn Hữu Long cảm ơn tình cảm của cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh, đồng thời, hứa sẽ tích cực tuyên truyền, vận động giáo dân chấp hành tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, phát huy truyền thống kính Chúa, yêu nước, sống tốt đời đẹp đạo. Giám mục cũng gửi lời chúc mừng năm mới 2025 an lành, hạnh phúc tới toàn thể cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng Nghệ An và mong muốn được đến thăm một số đồn biên phòng trên 2 tuyến biên giới của tỉnh./.