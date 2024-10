Thời sự Đánh giá Quy chế phối hợp giữa Đảng ủy Bộ đội Biên phòng Nghệ An với các huyện uỷ, thị ủy biên giới năm 2024 Chiều 23/10, Đảng uỷ Bộ đội Biên phòng Nghệ An phối hợp với Huyện uỷ Nghi Lộc tổ chức Hội nghị đánh giá Quy chế phối hợp giữa Đảng ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh với các huyện uỷ, thị ủy biên giới năm 2024.

Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ.

Các đồng chí: Dương Đình Chỉnh - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện uỷ Nghi Lộc; Đại tá Lê Như Cương - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh chủ trì hội nghị.

Tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo các ban Đảng, Văn phòng Tỉnh uỷ; Thường trực các Huyện uỷ, Thị uỷ khu vực biên giới; các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng uỷ Bộ đội Biên phòng.

Đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ và lãnh đạo các ban Đảng, Văn phòng Tỉnh uỷ, đại diện Thường trực các Huyện uỷ, Thị uỷ tham dự hội nghị.

Phối hợp hiệu quả, góp phần bảo vệ vững chắc

chủ quyền, an ninh biên giới

Phát biểu khai mạc hội nghị, Bí thư Huyện uỷ Nghi Lộc Dương Đình Chỉnh nhấn mạnh, trong những năm qua, Ban Thường vụ Huyện ủy Nghi Lộc và Đảng ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã phối hợp lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, cụ thể hoá, triển khai thực hiện đầy đủ, nghiêm túc, có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, chương trình, đề án, kế hoạch của các cấp về nhiệm vụ công tác biên phòng.

Đồng chí Dương Đình Chỉnh - Bí thư Huyện uỷ Nghi Lộc phát biểu khai mạc, chào mừng hội nghị.

Việc thực hiện thắng lợi các nội dung trong quy chế phối hợp không chỉ bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới mà còn góp phần đảm bảo tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương.

Báo cáo tại hội nghị nêu rõ, tỉnh Nghệ An có tuyến biên giới đất liền dài 468,281 km với 1 cửa khẩu quốc tế, 1 cửa khẩu chính, 3 cửa khẩu phụ, 4 lối mở và nhiều điểm qua lại biên giới. Khu vực biên giới đất liền gồm có 27 xã thuộc 6 huyện, tiếp giáp với 3 tỉnh Hủa Phăn, Xiêng Khoảng, Bôlykhămxay (Lào).

Đại tá Nguyễn Văn Hậu - Chủ nhiệm Chính trị Bộ đội Biên phòng tỉnh trình bày báo cáo đánh giá Quy chế phối hợp giữa Đảng ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh với các huyện uỷ, thị ủy biên giới năm 2024.

Năm 2024, Đảng ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh và các huyện uỷ, thị ủy khu vực biên giới đã phối hợp lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, cụ thể hoá, triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, chương trình, đề án, kế hoạch của các cấp về nhiệm vụ công tác biên phòng.

Thường xuyên trao đổi nắm chắc tình hình, tham mưu cho Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng và Tỉnh ủy, UBND tỉnh đề ra nhiều chủ trương, đối sách trong công tác quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, xây dựng nền biên phòng toàn dân và lực lượng Bộ đội Biên phòng vững mạnh.

Đồng chí Lỳ Bá Thái - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Kỳ Sơn trình bày tham luận tại hội nghị.

Bên cạnh đó, phối hợp lãnh đạo, chỉ đạo tuần tra, kiểm soát chặt chẽ biên giới, vùng biển; xử lý, giải quyết kịp thời các vụ việc xảy ra ở địa bàn khu vực biên giới; đấu tranh phòng, chống có hiệu quả các loại tội phạm.

Thực hiện tốt các mặt công tác: Phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn; đối ngoại biên phòng, đối ngoại nhân dân; xây dựng cơ sở chính trị, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, xóa đói giảm nghèo.

Đồng chí Lê Trường Giang - Bí thư Thị uỷ Hoàng Mai trình bày tham luận tại hội nghị.

Thường xuyên quan tâm xây dựng các đơn vị Bộ đội Biên phòng vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới, vùng biển của tỉnh.

Tại hội nghị, lãnh đạo các huyện uỷ, thị uỷ đã nhấn mạnh, bổ sung thêm những kết quả đạt được; đề nghị nhân rộng những mô hình tốt, cách làm hay, hiệu quả; thẳng thắn chỉ ra những hạn chế và nguyên nhân; đồng thời, bổ sung thêm các nhiệm vụ, chủ trương, giải pháp cần phối hợp lãnh đạo thời gian tới.

Tăng cường phối hợp hiệu quả hơn nữa

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ nhấn mạnh, công tác bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia có vai trò hết sức quan trọng, qua đó góp phần vào những kết quả phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Thể hiện, tốc độ tăng trưởng kinh tế 9 tháng của tỉnh đạt 8,3%; thu ngân sách đạt gần 17.000 tỷ đồng; thu hút đầu tư FDI 9 tháng đạt hơn 735 triệu USD. Bên cạnh đó, công tác xây dựng nông thôn mới đạt kết quả tích cực.

Đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Các lĩnh vực văn hoá - xã hội được quan tâm và đạt nhiều kết quả tích cực. Lòng tin của người dân đối với Đảng, Nhà nước ngày càng được nâng lên. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị đạt nhiều kết quả quan trọng.

Nhấn mạnh, làm rõ những kết quả trong thực hiện Quy chế phối hợp giữa Đảng ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh với các huyện uỷ, thị ủy biên giới năm 2024, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ cho rằng, dự báo trong thời gian tới, tình hình thế giới, khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường.

Các đồng chí lãnh đạo các ban Đảng, Văn phòng Tỉnh uỷ tham dự hội nghị.

Vì vậy, Đảng uỷ Bộ đội Biên phòng và các huyện uỷ, thị uỷ biên giới cần tiếp tục phối hợp lãnh đạo, chỉ đạo tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết, đề án, kế hoạch của Trung ương và địa phương về nhiệm vụ xây dựng, quản lý và bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới và thực hiện tốt Nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị.

Đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu cũng đề nghị các đơn vị, địa phương phối hợp lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền, lãnh thổ, an ninh biên giới, vùng biển của tỉnh. Tiếp tục thực hiện tốt các giải pháp ngăn chặn vi phạm quy định khai thác IUU.

Các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng uỷ Bộ đội Biên phòng tỉnh tham dự hội nghị.

Nắm bắt, dự báo tình hình, sẵn sàng các phương án chiến đấu khi có tình huống xảy ra. Quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác đối ngoại biên phòng, đối ngoại nhân dân.

Mặt khác, tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho nhân dân trong bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các chương trình, đề án, dự án phát triển kinh tế - xã hội gắn với quốc phòng - an ninh.

Nhấn mạnh trong năm 2025, tỉnh tiến hành đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XIV của Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Hoàng Nghĩa Hiếu đề nghị tập trung bảo vệ tốt an ninh biên giới; tiếp tục làm tốt công tác phối hợp thực hiện tốt việc cơ cấu cán bộ đồn biên phòng tham gia cấp uỷ cấp huyện, cấp xã biên giới.

Đại tá Lê Như Cương - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh kết luận hội nghị.

Kết luận hội nghị, Đại tá Lê Như Cương - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh nhấn mạnh, năm 2025 là năm diễn ra Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Vì vậy, Đảng ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh mong muốn Thường trực Tỉnh ủy, các cơ quan chức năng của Tỉnh ủy, các huyện, thị biên giới quan tâm cơ cấu cán bộ đồn Biên phòng tham gia cấp uỷ cấp huyện, cấp xã biên giới nhiệm kỳ 2025 - 2030 theo Nghị quyết, Kết luận và Hướng dẫn của Trung ương.