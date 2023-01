Các cơ quan Báo chí Nghệ An: Hơn 450 triệu đồng tặng quà Tết người nghèo Quý Mão 2023

(Baonghean.vn) - Hưởng ứng Thư kêu gọi của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy và Thư ngỏ của Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Nghệ An về giúp đỡ người nghèo đón Tết, các cơ quan báo chí tỉnh và Văn phòng đại diện báo chí đóng trên địa bàn tỉnh đã tích cực kêu gọi ủng hộ, với số tiền hơn 450 triệu đồng.

Hơn 450 triệu đồng là số tiền mà các cơ quan báo chí trực tiếp đóng góp, kêu gọi vận động để trao tận tay giúp đỡ người nghèo đón Xuân Quý Mão. Trong đó, Báo Nghệ An vận động được 298 triệu đồng; Đài PT - TH Nghệ An ủng hộ 50 triệu đồng, Tạp chí Sông Lam vận động ủng hộ 51 triệu đồng...

Tại Hội báo Xuân tỉnh Nghệ An 2023, Hội Nhà báo Nghệ An đã trao biển ủng hộ số tiền trên thông qua MTTQ tỉnh Nghệ An. Với số tiền đó, các cơ quan: Báo Nghệ An, Đài PT-TH Nghệ An, Tạp chí Sông Lam, đã trực tiếp trao quà cho các hộ nghèo, gia đình hoàn cảnh khó khăn tại các địa phương trong tỉnh.

Số tiền còn lại 12 triệu đồng do các chi hội và các báo, tạp chí ủng hộ, Hội Nhà báo Nghệ An đã trực tiếp trao quà Tết cho hộ nghèo xã Hưng Tây - huyện Hưng Nguyên. Đây là món quà ý nghĩa của các hội viên, nhà báo hoạt động trên địa bàn tỉnh gửi đến các gia đình khó khăn, với mong muốn sẻ chia, mang Tết ấm đến với bà con.