Các cơ quan, đơn vị, địa phương chúc mừng Báo Nghệ An nhân ngày 21/6

Đến thăm và chúc mừng Báo Nghệ An có các đoàn: Hội Đồng Nhân dân tỉnh, Huyện ủy - HĐND - UBND - UBMTTQ các huyện Quỳ Châu, Con Cuông, Đô Lương, Diễn Châu; Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An; Tỉnh Đoàn Nghệ An; Sở Nội Vụ; Sở Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn; Phòng Giáo Dục - Đào tạo TP. Vinh; Công ty Cổ phần Trung Đô; Phòng Cảnh sát Giao thông - Công an Nghệ An; Hội Nông Dân tỉnh; Khu Kinh tế Đông Nam; Trường Đại học Y Khoa Vinh; Chi cục Kiểm Lâm Nghệ An; Công ty Cổ phần Cấp nước Nghệ An; Bệnh viện Đa khoa Cửa Đông; Bệnh viện Đa khoa 115 Nghệ An...

Hội Đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An chúc mừng Báo Nghệ An. Ảnh: Thu Hương

Huyện ủy - HĐND - UBND - UBMTTQ huyện Đô Lương chúc mừng Báo Nghệ An. Ảnh: Thu Hương. Huyện ủy - HĐND - UBND - UBMTTQ huyện Diễn Châu chúc mừng Báo Nghệ An. Ảnh: Thu Hương

Huyện ủy - HĐND - UBND - UBMTTQ huyện Quỳ Châu chúc mừng Báo Nghệ An. Ảnh: Thu Hương

Huyện ủy - HĐND - UBND - UBMTTQ huyện Con Cuông chúc mừng Báo Nghệ An. Ảnh: Thu Hương

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An chúc mừng Báo Nghệ An. Ảnh: Thu Hương

Tỉnh Đoàn Nghệ An chúc mừng Báo Nghệ An. Ảnh: Thu Hương

Sở Nội Vụ chúc mừng Báo Nghệ An. Ảnh: Thu Hương

Sở Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn chúc mừng Báo Nghệ An. Ảnh: Thu Hương

Phòng Cảnh sát Giao thông- Công an Nghệ An chúc mừng Báo Nghệ An. Ảnh: Thu Hương.

Công ty Cổ phần Trung Đô chúc mừng Báo Nghệ An. Ảnh: Thu Hương Phòng Giáo dục - Đào tạo TP. Vinh chúc mừng Báo Nghệ An. Ảnh: Thu Hương

Công ty Cổ phần Cấp nước Nghệ An chúc mừng Báo Nghệ An. Ảnh: Thu Hương

Hội Nông Dân tỉnh chúc mừng Báo Nghệ An. Ảnh: Thu Hương Khu Kinh tế Đông Nam chúc mừng Báo Nghệ An. Ảnh: Thu Hương Trường Đại học Y Khoa Vinh chúc mừng Báo Nghệ An. Ảnh: Thu Hương Chi Cục Kiểm Lâm Nghệ An chúc mừng Báo Nghệ An. Ảnh: Thu Hương

Bệnh viện Đa khoa Cửa Đông chúc mừng Báo Nghệ An. Ảnh: Thu Hương

Bệnh viện Đa khoa 115 Nghệ An chúc mừng Báo Nghệ An. Ảnh: Thu Hương

Thay mặt tập thể Báo Nghệ An, các đồng chí trong Ban Biên tập bày tỏ cảm ơn chân thành tới các cơ quan, đơn vị. Trong thời gian tới, báo sẽ tiếp tục nỗ lực không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng các ấn phẩm, phấn đấu về chuyên môn và tu dưỡng đạo đức nghề nghiệp, xây dựng tập thể báo Đảng vững mạnh, đáp ứng sự tin tưởng của Đảng bộ và nhân dân tỉnh nhà.