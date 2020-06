Các địa phương, đơn vị chúc mừng Báo Nghệ An nhân ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6)

Đại diện lãnh đạo các đơn vị: Ban Dân vận Tỉnh ủy Nghệ An; Bộ Tư lệnh vùng 3 Hải quân; Huyện ủy - HĐND - UBND huyệnTân Kỳ; Huyện ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ huyện Nghĩa Đàn; Huyện ủy - HĐND - UBND huyện Thanh Chương; Đảng ủy - Ban Chỉ huy Quân sự thành phố Vinh; Chi cục Dân số - KHHGĐ tỉnh Nghệ An; Hội Hỗ trợ Gia đình liệt sỹ tỉnh Nghệ An; ngành Báo chí -Viện KHXH&NV, Trường Đại học Vinh; Trường Cao đẳng nghề số 4 - Bộ Quốc phòng; Ngân hàng BIDV Chi nhánh Nghệ An; Bệnh viện Tâm thần Nghệ An, Tổng Công ty CP Vật tư Nông nghiệp Nghệ An... đến chúc mừng Báo Nghệ An.

Đại diện các địa phương, cơ quan, đơn vị đã gửi lời chúc mừng và đánh giá cao Báo Nghệ An trong thời gian qua đã có bước phát triển toàn diện về chất lượng tuyên truyền, nội dung thông tin phong phú, hiệu quả, hình thức đẹp, sinh động, hấp dẫn; góp phần thực hiện hiệu quả nhiệm vụ tuyên truyền chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước, góp phần định hướng dư luận, tạo sự đồng thuận, đoàn kết nhân dân, xây dựng tỉnh nhà ngày càng phát triển.

Ban Dân vận Tỉnh ủy Nghệ An chúc mừng Báo Nghệ An. Ảnh: Tùng Linh

Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải Quân chúc mừng Báo Nghệ An. Ảnh: Tùng Linh Chi cục Dân số - KHHGĐ tỉnh Nghệ An chúc mừng Báo Nghệ An. Ảnh: Tùng Linh Đảng ủy - BCH Quân sự thành phố Vinh chúc mừng Báo Nghệ An. Ảnh: Tùng Linh HĐND - UBND huyện Tân Kỳ chúc mừng Báo Nghệ An. Ảnh: Tùng Linh