Pháp luật Khởi tố trưởng văn phòng đại diện 1 tạp chí tại Bắc Trung Bộ Lấy danh nghĩa là Trưởng Văn phòng đại diện khu vực Bắc Trung Bộ của Tạp chí Thương hiệu và Pháp luật, thời gian qua, Nguyễn Đình Hiếu cùng đồng phạm đã sử dụng giấy tờ giả của cơ quan, tổ chức để lừa chạy dự án, chạy việc và chạy án cho một số cá nhân, tổ chức rồi chiếm đoạt số tiền lên đến hàng tỷ đồng của mỗi bị hại.

Ngày 3/7, tin từ Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối với Nguyễn Đình Hiếu (SN 1981), Trưởng Văn phòng đại diện khu vực Bắc Trung Bộ Tạp chí Thương hiệu và Pháp luật cùng đồng phạm về các tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Sử dụng giấy tờ giả của cơ quan, tổ chức” theo các Điều 174, Điều 341, Bộ luật Hình sự.

Trong thời gian qua, trên địa bàn Hà Tĩnh xuất hiện một số phóng viên, nhà báo lợi dụng danh nghĩa báo chí, đánh bóng tên tuổi, đưa ra thông tin cho người dân và doanh nghiệp rằng, mình có mối quan hệ rộng, có thể chạy dự án, chạy việc... Khi doanh nghiệp, người dân tin tưởng giao tiền nhờ công việc, không thực hiện được thì quay trở lại đe dọa viết bài phản ánh sai phạm.

Tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Đình Hiếu.

Hoạt động này gây bức xúc trong dư luận, nhưng nhiều người dân, doanh nghiệp không dám tố giác vì sợ liên lụy. Trước tình hình trên, lãnh đạo Công an tỉnh Hà Tĩnh đã chỉ đạo các phòng nghiệp vụ lập án xác minh, đấu tranh, xử lý nghiêm đối với các hành vi vi phạm pháp luật nói trên.

Sau một thời gian áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Hà Tĩnh đã thu thập đầy đủ tài liệu, chứng cứ chứng minh Nguyễn Đình Hiếu (SN 1981), trú tại phường Bắc Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh (phường Bắc Hồng, thị xã Hồng Lĩnh cũ) là Trưởng Văn phòng đại diện Tạp chí Thương hiệu và Pháp luật khu vực Bắc Trung Bộ; cùng Đặng Thành Vinh (SN 1980), trú tại khu đô thị Nam Trung Yên, phường Yên Hòa, TP. Hà Nội (thuộc phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy cũ) đã có hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”theo Điều 174, Bộ luật Hình sự.

Trong số các vụ việc các đối tượng này lừa đảo, đơn cử như anh T.S.C, trú quán tại xã Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh (thuộc xã Vượng Lộc, huyện Can Lộc cũ) đã bị chúng chiếm đoạt số tiền 1,2 tỷ đồng. Trước đó, khi Nguyễn Đình Hiếu biết anh C. có khu vực đất đồi ở xã Gia Hanh, tỉnh Hà Tĩnh (thuộc xã Gia Hanh, huyện Can Lộc cũ) muốn chuyển sang khai thác mỏ đất, Nguyễn Đình Hiếu cho biết, mình có mối quan hệ quen biết lãnh đạo và có khả năng “chạy” hồ sơ làm mỏ.

Tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với Đặng Thành Vinh.

Để củng cố thêm lòng tin, Hiếu làm “Hợp đồng nhận kinh phí (tiền) và xử lý công việc” với danh nghĩa của Văn phòng đại diện Tạp chí Thương hiệu và Pháp luật khu vực Bắc Trung Bộ, do Hiếu là Trưởng Văn phòng đại diện đứng ra ký kết với anh C. rồi nhận tổng số tiền 1,2 tỷ đồng làm kinh phí “chạy mỏ”.

Sau thời gian dài, mặc dù không làm được theo thỏa thuận, anh C. nhiều lần đòi tiền nhưng Hiếu không trả, còn đe dọa, thách thức. Ngoài ra, nhiều cá nhân, doanh nghiệp trên địa bàn Hà Tĩnh đã tố cáo Nguyễn Đình Hiếu lừa đảo, chiếm đoạt số tiền lên đến nhiều tỷ đồng.

Sau khi củng cố hồ sơ, trong các ngày 4 và 7/6, Cơ quan An ninh điều tra, Công an Hà Tĩnh đã tống đạt các quyết định khởi tố đối tượng Nguyễn Đình Hiếu về các tội “Sử dụng giấy tờ giả của cơ quan, tổ chức” và “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Ngày 7/6, đối tượng Đặng Thành Vinh cũng bị khởi tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo Điều 174, Bộ luật Hình sự.

Hiện Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Hà Tĩnh đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.

Cơ quan, tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp nào là bị hại của Nguyễn Đình Hiếu, Đặng Thành Vinh xin mời liên hệ Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Hà Tĩnh, địa chỉ số 268, đường Nguyễn Huy Tự, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh, số điện thoại điều tra viên Nguyễn Thị Thúy Mai: 0983.815.687.