Các địa phương, đơn vị ủng hộ người dân vùng lũ

(Baonghean.vn) - Thực hiện Thư ngỏ kêu gọi “Ủng hộ nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai” của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An, ngày 4/10, nhiều địa phương, cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh đã phát động, quyên góp, giúp đỡ bà con nhân dân chịu thiệt hại nặng nề do mưa lũ gây ra.

Đoàn đại biểu Quốc hội do đồng chí Nguyễn Vân Chi - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách Quốc hội làm trưởng đoàn đã về tặng quà hỗ trợ cho nhân dân huyện Quỳnh Lưu bị ảnh hưởng do đợt mưa lụt vừa qua. Cùng đi có các đồng chí: Hoàng Phú Bình - Ủy viên Thường trực Ủy ban đối ngoại Quốc hội; Thái Thị An Chung - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An; Hoàng Danh Lai - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Hoàng Văn Bộ - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, đại diện MTTQ và các ban, ngành liên quan.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 4, trên địa bàn huyện Quỳnh Lưu xảy ra tình trạng ngập úng trên diện rộng. Cụ thể toàn huyện có hơn 6.800 hộ bị nước vào nhà, trong đó có 678 hộ phải di dời, 7 nhà bị tốc mái. Hơn 1.800 ha lúa mùa và rau màu bị hư hỏng, 1.193 ha nuôi trồng thủy hải sản bị mất trắng, trên 82 ngàn con gia súc gia cầm bị chết... Đến thời điểm này đời sống của người dân vùng ngập lụt vẫn chưa ổn định, nhất là tình trạng thiếu nước sạch để sinh hoạt và lương thực thực phẩm.

Chia sẻ với những khó khăn của nhân dân bị ngập lụt trên địa bàn huyện Quỳnh Lưu dịp này, đoàn Đại biểu Quốc hội đã trao 15 triệu đồng tiền mặt cho huyện Quỳnh Lưu phân bổ xuống hỗ trợ cho những hộ dân bị ngập nặng. Đồng thời đoàn công tác cũng đã trực tiếp xuống xã Quỳnh Hồng trao các phần quà đến 3 hộ dân bị bị thiệt hại nặng nề do ngập lụt. Huyện Quỳnh Lưu cũng đã trích từ Quỹ thiên tai tặng quà hỗ trợ cho 3 hộ mỗi hộ 500 ngàn đồng tiền mặt.

Thay mặt đoàn công tác, đồng chí Nguyễn Vân Chi - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tài Chính - Ngân sách Quốc hội đã hỏi thăm sức khỏe, tình hình ngập lụt và động viên các hộ dân xã Quỳnh Hồng nói riêng và nhân dân huyện Quỳnh Lưu nói chung khắc phục khó khăn sớm ổn định cuộc sống.

* Cũng tại Quỳnh Lưu, Công ty Cổ phần Đầu tư Xuất bản - Thiết bị giáo dục Việt Nam đã đến tặng sách giáo khoa cho Trường Tiểu học Quỳnh Hồng - đây là ngôi trường bị thiệt hại nặng do mưa lụt gây ra.

Trong những ngày vừa qua, nhiều trường học ở Quỳnh Lưu bị ngập lụt nặng, các trang thiết bị dạy học, đồ dùng học tập, sách vở của học sinh bị hư hỏng do ngập nước. Trước những khó khăn của ngành giáo dục và đào tạo ở các địa phương vùng ngập lụt, Công ty Cổ phần Đầu tư Xuất bản - Thiết bị giáo dục Việt Nam (sách Cánh diều) đã đến tặng 300 bộ sách giáo khoa năm học 2022 - 2023 các khối lớp 1, 2, 3, trị giá 62,2 triệu đồng cho học sinh Trường tiểu học Quỳnh Hồng.

Bên cạnh đó Công ty cũng đã trao tặng 50 triệu đồng tiền mặt nhằm hỗ trợ cho nhà trường mua sắm thiết bị phục vụ việc giảng dạy, học tập, hoạt động của giáo viên và học sinh.

Đây là món quà có ý nghĩa thiết thực đã kịp thời giúp đỡ các học sinh vùng lũ đến trường có đủ sách vở, đồ dùng học tập và Trường tiểu học Quỳnh Hồng nhanh chóng khắc phục khó khăn, ổn định việc dạy và học sau ngập lụt.

Hồng Diện

* Đoàn công tác huyện Anh Sơn do đồng chí Nguyễn Hữu Sáng - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện làm trưởng đoàn đã đến thăm, động viên và trao tiền hỗ trợ cho nhân dân huyện Kỳ Sơn. Cùng đi có các đồng chí Thường trực Huyện uỷ, Ban Thường vụ Huyện uỷ.

Để góp phần chia sẻ những mất mát về người và tài sản do mưa lũ gây ra tại huyện Kỳ Sơn, đoàn công tác huyện Anh Sơn đã đến thăm, động viên và trao số tiền 200 triệu đồng để hỗ trợ nhân dân huyện Kỳ Sơn.

Đây là sự chia sẻ, động viên kịp thời của huyện Anh Sơn đến bà con vùng lũ Kỳ Sơn, nhằm phát huy truyền thống đoàn kết, tương thân tương ái tốt đẹp của dân tộc ta, góp phần cùng cấp uỷ, chính quyền và nhân dân huyện Kỳ Sơn sớm khắc phục hậu quả thiên tai, ổn định cuộc sống.

Công an huyện Tân Kỳ tổ chức lễ phát động quyên góp, ủng hộ nhân dân huyện Kỳ Sơn thiệt hại do lũ quét gây ra. Tham dự có Thượng tá Cao Thanh Hải - Trưởng Công an huyện Tân Kỳ và Chỉ huy các Đội nghiệp vụ, Trưởng Công an xã, thị trấn cùng toàn thể cán bộ, chiến sỹ trong đơn vị.

Tại đây, Thượng tá Cao Thanh Hải - Trưởng Công an huyện Tân Kỳ đã chia sẻ những tổn thất, đau thương, mất mát với người dân huyện Kỳ Sơn. Đồng thời, kêu gọi toàn bộ cán bộ, chiến sỹ trong đơn vị với tình cảm và trách nhiệm của mình, phát huy truyền thống "lá lành đùm lá rách" để chung tay, góp sức cùng Nhân dân cả nước hỗ trợ, giúp đỡ huyện Kỳ Sơn sớm vượt qua khó khăn, phục hồi sản xuất và ổn định đời sống cho người dân.

Với tinh thần tương thân, tương ái, tổng số tiền quyên góp, ủng hộ của toàn thể cán bộ, chiến sỹ Công an huyện Tân Kỳ là hơn 60 triệu đồng./.