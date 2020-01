Các địa phương trên địa bàn tỉnh Nghệ An tổ chức mừng thọ cho các cụ từ 70 tuổi

Ngày 28/1, Lãnh đạo Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng Nghệ An đã cử các đoàn công tác đến thăm, tặng quà mừng thọ các cụ cao tuổi trên địa bàn các huyện biên giới.

Đại diện Bộ Chỉ huy BĐBP Nghệ An tặng quà cụ Ngô Nam ở xã Nghi Xuân huyện Nghi Lộc, thọ 90 tuổi.

Tại địa bàn xã Nghi Xuân huyện Nghi Lộc, lãnh đạo Bộ Chỉ huy BĐBP Nghệ An đã thăm, tặng quà cụ Ngô Nam, thọ 90 tuổi, là người có uy tín trong đồng bào giáo dân thuộc giáo xứ Trang Cảnh, người có nhiều đóng góp, giúp đỡ lực lượng BĐBP Nghệ An trong tuyên truyền vận động người dân trên địa bàn chấp hành nghiêm các Chủ trương của Đảng, Chính sách Pháp luật của Nhà nước, bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới Tổ quốc.



Dịp này, Bộ Chỉ huy BĐBP Nghệ An cũng đã đến hỏi thăm, mừng thọ các cụ thọ từ 70 tuổi đến 90 tuổi trên địa bàn các huyện Quỳnh Lưu, Nghi Lộc, Thị xã Cửa Lò và Thành phố Vinh./.

Hải Thượng

*Sáng ngày 28/1, các xã- thị trấn trên địa bàn huyện Đô Lương đã tổ chức lễ mừng thọ cho các cụ cao tuổi.

Lễ chúc thọ được tổ chức trong không khí ấm áp, tôn kính.

Toàn huyện Đô Lương có trên 4.600 cụ lên tuổi 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100 và trên 100 tuổi đã được tổ chức mừng thọ tại các nhà văn hóa xóm. Trong số các cụ được mừng thọ, có 45 cụ đại thọ 100 tuổi, 78 cụ đại thọ trên 100 tuổi.



Tất cả các cụ đều được nhận bức chúc thọ, giấy mừng thọ của hội người cao tuổi Việt Nam, quà mừng thọ của khối- xóm, tổ chức hội, Đảng ủy- UBND các xã- thị trấn.

Đối với các cụ 100 tuổi được nhận Thiếp mừng thọ của Tổng Bí thư- Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Chúc thọ của Chủ tịch UBND tỉnh. Kèm theo Thiếp mừng, Chúc thọ là phần quà 700 ngàn đồng và 5m vải lụa. Các cụ trên 100 tuổi được tặng 400 ngàn đồng, trên 90 tuổi được tặng 500 ngàn và 3m vải lụa.