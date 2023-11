Các địa phương xoay xở để chi trả việc tăng tiết, thiếu giáo viên ở bậc tiểu học

(Baonghean.vn) - Ngày 14/10, tại Trường mầm non Hưng Phúc đã tổ chức chương trình tọa đàm "Giao thoa Giáo dục mầm non Nhật Bản - Việt Nam" và tập huấn giáo viên - Workshop thực hành chủ đề "Ehon và Trò chơi vận động cho trẻ mầm non".