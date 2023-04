Các đoàn công tác Nghệ An thăm, chúc Tết cổ truyền Bunpimay tại Savannakhet và Xaysomboun (Lào)

(Baonghean.vn) - Ngày 5/4, các đoàn công tác tỉnh Nghệ An đã đến thăm, chúc Tết cổ truyền Bunpimay tỉnh Savannakhet và Xaysomboun, nước CHDCND Lào.

Đoàn công tác tỉnh Nghệ An do đồng chí Nguyễn Nam Đình - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh dẫn đầu sang thăm, chúc Tết cổ truyền Bunpimay tỉnh Savannakhet.

Cùng tham dự đoàn công tác có đại diện các sở, ban, ngành của tỉnh: Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Ngoại vụ, Sở Tài chính.

Tiếp đón và làm việc với đoàn, về phía tỉnh Savannakhet có đồng chí Kông Kẹo Mi Vô La Chắc - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành liên quan.

Thay mặt Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân tỉnh Nghệ An, đồng chí Nguyễn Nam Đình cảm ơn sự đón tiếp chu đáo, nồng hậu của tỉnh Savannakhet. Đoàn công tác tỉnh Nghệ An đã tặng quà và chúc mừng Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân các bộ tộc Lào tỉnh Savannakhet nhân dịp Tết cổ truyền Bunpimay.

Tại buổi làm việc, hai bên cũng đã trao đổi một số nội dung quan trọng về tình hình kinh tế - xã hội của 2 tỉnh trong năm 2022 và những tháng đầu năm 2023; đồng thời, cùng nhìn lại những kết quả đã đạt được trong mối quan hệ hợp tác trên nhiều lĩnh vực giữa hai bên trong suốt thời gian qua.

Nghệ An và Savannakhet là 2 tỉnh có mối quan hệ truyền thống từ lâu đời. Hàng năm, 2 tỉnh thường xuyên thành lập các đoàn thăm và chúc Tết lẫn nhau, trao đổi thông tin, điện mừng nhân dịp lễ, các sự kiện lịch sử có ý nghĩa quan trọng của 2 nước và 2 tỉnh thông qua đường ngoại giao. Đặc biệt, năm 2022 là Năm Đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào, 2 tỉnh đã tổ chức thành công Lễ kỷ niệm 60 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao (5/9/1962 - 5/9/2022), 45 năm ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác 2 nước (18/7/1977 - 18/7/2022).

Tỉnh Nghệ An cũng luôn chú trọng tăng cường các hoạt động hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực cho tỉnh Savannakhet. Năm học 2022-2023, Nghệ An tiếp nhận đào tạo tổng cộng 29 lưu học sinh cho tỉnh Savannakhet.

Hai bên đã khẳng định, quan hệ hợp tác giữa 2 tỉnh Nghệ An - Savannakhet ngày càng được củng cố, phát triển và mở rộng; đóng góp vào việc tăng cường mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, tình đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa 2 Đảng, 2 Nhà nước nói chung cũng như góp phần vào công cuộc phát triển kinh tế - xã hội của mỗi tỉnh nói riêng.

Lãnh đạo 2 tỉnh cũng tin tưởng rằng, trong thời gian tới, hai bên sẽ tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, cùng nhau nỗ lực hơn nữa để góp phần củng cố, phát triển tình hữu nghị mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững giữa 2 nước Việt - Lào.

* Cùng ngày, đoàn công tác của tỉnh Nghệ An do đồng chí Ngọc Kim Nam - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Nghệ An làm trưởng đoàn đã đến chúc mừng tỉnh Xaysomboun (Lào).

Tham dự đoàn công tác của tỉnh Nghệ An có các đồng chí: Đại tá Nguyễn Duy Thanh - Phó Giám đốc Công an tỉnh; Đại tá Hồ Quyết Thắng - Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An; Đại tá Dương Minh Hiền - Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An. Tiếp đón đoàn đại biểu của tỉnh Nghệ An, có đồng chí Phoi Khăm Hung Bun Nhuông - Bí thư Tỉnh ủy, Tỉnh trưởng tỉnh Xaysomboun.

Tại buổi gặp gỡ thân mật, đoàn kết, đồng chí Ngọc Kim Nam - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Nghệ An đã thông báo tình hình, kết quả kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh của tỉnh Nghệ An đạt được trong năm 2022.

Theo đó, tỉnh Nghệ An đạt mức tăng trưởng kinh tế 9,08%, đứng thứ 2 khu vực Bắc Trung Bộ, thứ 22 của cả nước. Quy mô nền kinh tế của tỉnh đứng thứ 10 toàn quốc. Các lĩnh vực đối ngoại, hợp tác quốc tế, thu hút đầu tư, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh được bảo đảm. Những kết quả trên có sự hợp tác, hỗ trợ quý báu của Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân tỉnh Xaysombuon. Đặc biệt, tỉnh Nghệ An chân thành cảm ơn tỉnh bạn trong công tác tìm kiếm, cất bốc, quy tập hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia quân sự Việt Nam hy sinh tại Lào.

Mặc dù gặp nhiều trở ngại do địa bàn rộng, địa hình rừng núi hiểm trở, giao thông đi lại khó khăn, thời tiết khắc nghiệt, nhưng được sự quan tâm, giúp đỡ và tạo điều kiện của cấp ủy, chính quyền, nhân dân tỉnh Xaysomboun về mọi mặt, Đội Quy tập liệt sĩ tỉnh Nghệ An từ năm 1985 đến nay đã quy tập hơn 12.000 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trong các cuộc kháng chiến và tổ chức tiếp nhận, di chuyển đưa về nước và an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ Việt Lào. Năm 2022, trên cơ sở đề xuất của tỉnh Xaysomboun, tỉnh Nghệ An đã tiếp nhận hỗ trợ đào tạo tiếng Việt cho 10 học sinh tại Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An.

Thay mặt Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, các lực lượng vũ trang và nhân dân tỉnh Nghệ An, đồng chí Ngọc Kim Nam gửi tới Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban chính quyền, Ủy ban Mặt trận Lào xây dựng đất nước, cán bộ, chiến sĩ các lực lượng vũ trang và toàn thể nhân dân các bộ tộc Lào tỉnh Xaysomboun lời chúc tốt đẹp nhất về một năm mới tràn đầy niềm vui, hạnh phúc và thành công./.