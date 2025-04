Thời sự Các đoàn công tác tỉnh Nghệ An thăm và chúc Tết Bunpimay các tỉnh CHDCND Lào Trong 2 ngày 2-3/4, các đoàn công tác của tỉnh Nghệ An đã đi thăm, chúc Tết cổ truyền Bunpimay các tỉnh Hủa Phăn, Xiêng Khoảng, Bo Ly Khăm Xay, Xay Sổm Bun, Khăm Muộn, Sa Vẳn Na Khẹt của nước CHDCND Lào.

Đoàn công tác của tỉnh do đồng chí Ngọc Kim Nam -Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận và Tuyên giáo Tỉnh ủy dẫn đầu đã đến thăm, chúc Tết cổ truyền tại tỉnh Khăm Muộn và tỉnh Sa Vẳn Na Khẹt.

Tham gia đoàn công tác có đồng chí Đào Quang Thiền - Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh; đồng chí Nguyễn Bá Hảo -Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Đại tá Hồ Quyết Thắng - Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; đồng chí Nguyễn Thế Thân - Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ.

Đoàn công tác tỉnh Nghệ An thăm, chúc Tết Bunpimay tỉnh Sa Vẳn Na Khẹt.

Về phía tỉnh Khăm Muộn có đồng chí Bun My Phim Ma Son - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh; về phía tỉnh Sa Vẳn Na Khẹt có bà Ling Thong Sẻng Ta Văn - Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Tỉnh trưởng cùng đại diện lãnh đạo các sở, ngành liên quan tiếp đón và làm việc với đoàn.

Đoàn công tác tỉnh Nghệ An thăm, chúc Tết Bunpimay tỉnh Bo Ly Khăm Xay.

Ngày 2/4, tại tỉnh Bo Ly Khăm Xay, đoàn công tác của tỉnh Nghệ An do Đại tá Phan Đại Nghĩa - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh làm Trưởng đoàn đã thăm, chúc Tết cổ truyền Bunpimay Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Bo Ly Khăm Xay. Cùng đi có Đại tá Dương Hồng Hải - Phó Chỉ huy trưởng, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; Đại tá Trần Hồng Quang - Phó Giám đốc Công an tỉnh; đồng chí Nguyễn Việt Hưng -Phó Giám đốc Sở Tài chính cùng đại diện các phòng, ban của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Sở Ngoại vụ.

Tiếp đoàn, về phía tỉnh Bo Ly Khăm Xay có đồng chí Sụ Va Ni Xay Sạ Nạ - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy và đại diện lãnh đạo một số sở, ngành liên quan.

Tiếp tục các hoạt động thăm và chúc Tết cổ truyền Bunpimay của Lào, ngày 3/4, đoàn công tác do Đại tá Phan Đại Nghĩa - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh làm Trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết tỉnh Xay Sổm Bun.

Đoàn công tác tỉnh Nghệ An thăm, chúc Tết Bunpimay tỉnh Xay Sổm Bun.

Đồng chí Đeng Pa Thum Thong - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy và đại diện lãnh đạo một số sở, ngành liên quan của tỉnh Xay Sổm Bun đã tiếp đón, làm việc với đoàn công tác của tỉnh Nghệ An.

Đoàn công tác do đồng chí Nguyễn Như Khôi - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn đã đến thăm và chúc Tết cổ truyền Bunpimay tới Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân các bộ tộc Lào tại hai tỉnh Hủa Phăn và Xiêng Khoảng.

Đoàn công tác tỉnh Nghệ An thăm, chúc Tết Bunpimay tỉnh Hủa Phăn.

Tham gia Đoàn công tác còn có các đồng chí: Đại tá Lê Như Cương - Chính ủy, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; đồng chí Phan Sỹ Cường - Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; Đại tá Nguyễn Hồng Lợi - Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; đồng chí Phạm Văn Toàn - Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ.

Tiếp và làm việc với đoàn, về phía tỉnh Hủa Phăn có đồng chí Khăm Pheng Xay Sổm Pheng, Ủy viên BCH Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào, Bí thư Tỉnh ủy, Tỉnh trưởng cùng đại diện lãnh đạo Hội đồng nhân dân, Ủy ban chính quyền, Ban Tổ chức Tỉnh ủy tỉnh Hủa Phăn.

Về phía tỉnh Xiêng Khoảng có đồng chí Bun Hôm Thệt Tha Ni - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh, Uỷ Ban Mặt trận Lào xây dựng đất nước tỉnh cùng các đồng chí lãnh đạo Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Sở Văn hoá và Du lịch, Sở Ngoại vụ, Văn phòng Uỷ ban chính quyền tỉnh tiếp đón và làm việc với đoàn công tác của tỉnh Nghệ An.

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An tặng hoa chúc Tết lãnh đạo tỉnh Xiêng Khoảng.

Trong khuôn khổ chuyến công tác, đoàn cũng đã đến thăm, làm việc với Đội quy tập hài cốt liệt sĩ của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An tại tỉnh Xiêng Khoảng.

Đoàn đến thăm, làm việc với Đội quy tập hài cốt liệt sĩ.

Trong không khí phấn khởi chào đón năm mới của Nhân dân các bộ tộc Lào, các đồng chí lãnh đạo tỉnh Nghệ An đã thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh, các lực lượng vũ trang và nhân dân Nghệ An gửi tới các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, Ủy ban chính quyền, Ủy ban Mặt trận Lào Xây dựng đất nước, lực lượng vũ trang và toàn thể nhân dân các bộ tộc Lào của các tỉnh bạn lời chúc mừng tốt đẹp nhất; chúc tình hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai nước Việt Nam – Lào nói chung, giữa tỉnh Nghệ An và các tỉnh bạn nói riêng mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Nghệ An cũng bày tỏ vui mừng và đánh giá cao những thành tựu quan trọng mà Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các bộ tộc Lào các tỉnh bạn đã đạt được trong những năm qua trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, đối ngoại, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước Lào: Hòa bình - Độc lập - Dân chủ - Thống nhất - Thịnh vượng. Đồng thời, thông báo những nét chính về tình hình, kết quả phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh mà tỉnh Nghệ An đã đạt được, tiếp tục thực hiện thắng lợi đường lối của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13 và Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19.

Để có được những thành tựu đó, ngoài sự nỗ lực, chủ động, sáng tạo của Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân tỉnh Nghệ An còn có sự hợp tác, hỗ trợ quý báu của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các tỉnh Lào anh em. Hai bên đã cùng nhau nỗ lực, thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị hợp tác ngày càng phát triển bền chặt và đạt nhiều kết quả nổi bật; góp phần củng cố mối quan hệ hữu nghị hợp tác truyền thống đặc biệt giữa hai nước Việt Nam – Lào, cũng như đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội của mỗi tỉnh.

Các đồng chí lãnh đạo các tỉnh nước bạn Lào vui mừng chào đón Đoàn công tác của tỉnh Nghệ An và bày tỏ sự trân trọng đối với những tình cảm của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Nghệ An đã dành cho các tỉnh bạn trong suốt thời gian qua.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Nghệ An và các tỉnh bạn đều bày tỏ quyết tâm sẽ tiếp tục tăng cường hơn nữa các hoạt động hợp tác trên nhiều lĩnh vực trong thời gian tới để tiếp tục vun đắp cho mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai nước Việt Nam – Lào cũng như hợp tác để giúp đỡ, hỗ trợ nhau cùng xây dựng và phát triển quê hương, đất nước ngày càng giàu mạnh./.