Các đơn vị, địa phương chúc mừng Báo Nghệ An nhân ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21/6

Sáng 17/6, Bộ Tư lệnh Quân khu 4; Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; Sở Giao thông Vận tải Nghệ An; Cục Hải quan Nghệ An; Bảo hiểm xã hội tỉnh; Thanh tra tỉnh; Thị ủy - HĐND - UBND - UBMTTQ Thị xã Cửa Lò; Lữ đoàn Xe tăng 215; Khu Di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên; Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh; Bệnh viên Y học Cổ truyền; Bệnh viện Đa khoa Thành phố Vinh; Bệnh viện Quốc tế Vinh; Sở Du lịch Nghệ An đến chúc mừng Báo Nghệ An nhân dịp Kỷ niệm 95 năm ngày Báo chí CMVN 21/6.

Đại diện các địa phương, cơ quan, đơn vị đã gửi lời chúc mừng và đánh giá cao sự nỗ lực của Báo Nghệ An trong thời gian. Đặc biệt Báo đã có bước phát triển toàn diện về chất lượng tuyên truyền, nội dung thông tin phong phú, hiệu quả, hình thức đẹp, sinh động, hấp dẫn, tác động tích cực vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, góp phần định hướng dư luận, tạo sự đồng thuận, đoàn kết nhân dân, xây dựng tỉnh nhà ngày càng phát triển.

Bộ Tư lệnh Quân khu 4 chúc mừng Báo Nghệ An. Ảnh: Thu Hương

Sở Giao Thông Vận tải chúc mừng Báo Nghệ An. Ảnh: Thu Hương Thị ủy - HĐND - UBND - UBMTTQ Thị xã Cửa Lò chúc mừng Báo Nghệ An. Ảnh: Thu Hương Bảo hiểm xã hội tỉnh chúc mừng Báo Nghệ An. Ảnh: Thu Hương

Cục Hải quan Nghệ An chúc mừng Báo Nghệ An. Ảnh: Thu Hương

Thanh tra tỉnh chúc mừng Báo Nghệ An. Ảnh: Thu Hương Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chúc mừng Báo Nghệ An. Ảnh: Thu Hương

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy chúc mừng Báo Nghệ An. Ảnh: Thu Hương

Lữ đoàn Xe tăng 215 chúc mừng Báo Nghệ An. Ảnh: Thu Hương

Sở Du Lịch Nghệ An chúc mừng Báo Nghệ An. Ảnh: Thu Hương Khu Di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên chúc mừng Báo Nghệ An. Ảnh: Thu Hương Bệnh viện Y học Cổ truyền Nghệ An chúc mừng Báo Nghệ An. Ảnh: Thu Hương Bệnh viện Quốc tế Vinh chúc mừng Báo Nghệ An. Ảnh: Thu Hương

Bệnh viện Đa khoa Thành phố Vinh chúc mừng Báo Nghệ An. Ảnh: Thu Hương

Thay mặt tập thể Báo Nghệ An, các đồng chí trong Ban biên tập gửi lời cảm ơn sâu sắc tới các cơ quan, ngành, đơn vị, địa phương. Trong thời gian tới, Báo Nghệ An tiếp tục xây dựng tập thể vững mạnh, đổi mới, sáng tạo trong công tác chuyên môn nghiệp vụ, không ngừng nâng cao chất lượng tuyên truyền, luôn giữ vững và khẳng định thương hiệu, tiếp tục phát huy tốt vai trò, sứ mệnh là cơ quan ngôn luận của Đảng bộ, tiếng nói của Đảng, chính quyền và diễn đàn của nhân dân tỉnh nhà.