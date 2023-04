Các thuê bao bị khóa 1 chiều cần cập nhật thông tin trước ngày 15/4

Theo dõi Báo Nghệ An trên

Quang An

(Baonghean.vn) - Nếu bị khóa liên lạc 1 chiều gọi đi do thuê bao chưa chuẩn hóa thông tin chính chủ, chủ thuê bao vẫn có thể cập nhật thông tin để được mở khóa sớm nhất. Hạn cuối là ngày 15/4.

Thực hiện chỉ đạo của Cục Viễn thông, Bộ Thông tin và Truyền thông, các nhà mạng trên cả nước đã tiến hành khóa 1 chiều gọi đi đối với các thuê bao chưa chuẩn hóa thông tin từ ngày 1/4.

Tuy nhiên, người dùng cũng không cần quá lo lắng vì có thể cập nhật thông tin chính chủ để mở khóa 1 chiều, thời hạn cuối để làm việc này là ngày 15/4.

Theo ghi nhận của P.V, những ngày qua, tại các điểm giao dịch của các nhà mạng trên địa bàn Nghệ An như VinaPhone, Viettel, MobiPhone... lượng khách hàng đến thực hiện việc chuẩn hóa thông tin chính chủ vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Trong đó, khách hàng tuổi trung niên, lớn tuổi chiếm đa số, vì đây là những đối tượng khách hàng chưa quen việc cập nhật dữ liệu qua các phần mềm trên điện thoại.

Ông Nguyễn Văn Long ở TP.Vinh cho biết: Từ ngày 1/4, tôi không thể gọi điện cho người thân trong gia đình, hỏi ra mới biết sim của mình có thông tin chưa chính xác nên đã bị khóa 1 chiều. Do đó, tôi phải đến trung tâm giao dịch để nhờ các nhân viên tư vấn của nhà mạng hỗ trợ.

Đại diện nhà mạng VNPT - VinaPhone tại Nghệ An cho biết: Từ ngày 1/4, nhà mạng đã khóa chiều gọi đi đối với tất cả các thuê bao chưa chuẩn hoá thông tin chính chủ trên địa bàn Nghệ An. Sau khi bị khóa, các chủ thuê bao đã tiến hành đến điểm giao dịch để cập nhật thông tin, làm thủ tục mở khóa. Do đó, số lượng người đến làm thủ tục những ngày qua vẫn rất đông.

Theo quy định của Cục Viễn thông, từ sau ngày 31/3 những thuê bao có thông tin chưa trùng khớp với thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư sẽ bị khóa 1 chiều gọi đi; Nếu không cập nhật thông tin, đến ngày 15/4 sẽ bị khóa 2 chiều. Nếu sau khi bị khóa 2 chiều vẫn không thực hiện chuẩn hóa thông tin thì đến ngày 15/5 sẽ chấm dứt hợp đồng, thu hồi sim.

Đối với những thuê bao bị khóa 1 chiều, người sử dụng chủ động nhắn tin tới số 1414 với cú pháp TTTB để biết thông tin thuê bao của mình đúng chưa, từ đó chủ động cập nhật hoặc gọi đến số điện thoại chăm sóc khách hàng của nhà mạng để được hỗ trợ. Sau khi khóa 1 chiều, các nhà mạng sẽ tiếp tục hỗ trợ khách hàng chuẩn hóa lại thông tin thuê bao tại các cửa hàng giao dịch, trên các ứng dụng và trang web của nhà mạng để được mở khóa theo quy định.

Theo Cục Viễn thông (Bộ Thông tin và Truyền thông), cả nước hiện còn khoảng 1,67 triệu sim bị khóa 1 chiều do chưa chuẩn hóa thông tin cá nhân.