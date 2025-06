Kinh tế Nghệ An xử lý 345 vụ vi phạm hành chính trong tháng cao điểm chống gian lận thương mại và hàng giả Trong tháng thực hiện Kế hoạch cao điểm triển khai Chỉ thị số 13/CT-TTg, Công điện số 65/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, tình hình thị trường và giá cả hàng hóa trên địa bàn Nghệ An cơ bản ổn định, không xảy ra tình trạng đầu cơ, găm hàng, tăng giá bất hợp lý.

Cao điểm đấu tranh ngăn chặn tội phạm buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả

Triển khai thực hiện Chỉ thị số 13/CT-TTg, Công điện số 65/CĐ-TTg, Công điện số 72/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh Nghệ An đã thành lập Tổ công tác của Chủ tịch UBND tỉnh về cao điểm đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tội phạm buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, ban hành kế hoạch cao điểm đấu tranh ngăn chặn buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ; Kế hoạch Tổ công tác của Chủ tịch UBND tỉnh về triển khai đợt cao điểm đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Theo đánh giá, trên thị trường nội địa các hoạt động lưu thông, trao đổi hàng hóa được đảm bảo diễn ra thông suốt, nguồn cung hàng hóa dồi dào, phong phú về chủng loại, đa dạng về mẫu mã, đáp ứng nhu cầu, thị hiếu của người dân. Giá các mặt hàng thiết yếu như lương thực, thực phẩm, vật liệu xây dựng, vật tư nông nghiệp … vẫn được giữ bình ổn, không có biến động đầu cơ, găm hàng, tăng giá bất hợp lý trên địa bàn xảy ra.

Trên các tuyến biên giới đất liền, tuyến biển tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội cơ bản ổn định. Các hoạt động xuất, nhập khẩu; xuất nhập cảnh của người, phương tiện, hàng hóa được các lực lượng chức năng: Hải Quan, Bộ đội biên phòng, Công an và chính quyền địa phương duy trì kiểm tra, giám sát chặt chẽ theo đúng quy trình, quy định của pháp luật.

Các lực lượng tăng cường công tác kiểm tra, giám sát thị trường. Ảnh CSCC

Ông Nguyễn Văn Hường - Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường, Cơ quan thường trực Ban chỉ đạo 389 tỉnh cho biết: Qua 1 tháng thực hiện Kế hoạch cao điểm, theo đánh giá công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh đã đạt được một số kết quả tích cực. Công tác dự báo, chỉ đạo điều hành đã được quan tâm triển khai thực hiện quyết liệt, kịp thời, có hiệu quả; UBND tỉnh đã ban hành 01 Quyết định, 02 Kế hoạch và các văn bản chỉ đạo khác có liên quan để chỉ đạo các cấp, các ngành và chính quyền các địa phương trong tỉnh đồng loạt mở các đợt cao điểm về đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong phạm vi, địa bàn, lĩnh vực quản lý.

Quá trình triển khai tháng cao điểm bước đầu đã tạo ra những bước chuyển biến tích cực, rõ rệt nhằm ngăn chặn, đẩy lùi để dần tiến tới xóa bỏ các vi phạm về buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn, không để cung-cầu giá cả hàng hóa có biến động, không để xảy ra tình trạng đầu cơ, găm hàng, tăng giá bất hợp lý xảy ra cũng như làm tốt công tác phòng ngừa, ngăn chặn tạo môi trường kinh doanh thương mại lành mạnh, ổn định an sinh xã hội, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp, người dân.

Lực lượng Quản lý thị trường kiểm tra cơ sở kinh doanh thực phẩm trên địa bàn thành phố Vinh. Ảnh: TH

Công tác kiểm tra, kiểm soát và xử lý vi phạm hành chính, xử lý hình sự được thực hiện có trọng tâm, trọng điểm theo đúng quy định pháp luật; số vụ kiểm tra, số xử lý và tổng giá trị thu phạt trong đợt cao điểm có nhiều kết quả tích cực, có các vụ việc quy mô trị giá hàng hóa vi phạm lên đến hàng trăm triệu đồng. Đáng chú ý có các chuyên án, vụ việc điển hình liên quan đến an toàn thực phẩm đã được các lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ và xử lý nghiêm được quần chúng nhân dân hưởng ứng, đồng tình ghi nhận.

Trong điều kiện còn nhiều khó khăn, các phương thức thủ đoạn hoạt động của các đối tượng trên thị trường ngày càng tinh vi, đạt được những kết quả như trên điều này một lần nữa thể hiện sự nỗ lực, quyết tâm của các lực lượng chức năng trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, là điểm “sáng” trong công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên cả nước trong thời gian vừa qua

Công tác tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn pháp luật, ký cam kết không kinh doanh hàng lậu, hàng giả và xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ đã được các lực lượng chức năng, chính quyền địa phương quan tâm, chỉ đạo triển khai sâu rộng, thiết thực dưới nhiều hình thức mang lại hiệu quả thực tế cao.

Ngày 18/6/2025, Đội QLTT số 9 phối hợp với lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra phương tiện xe ô tô con phát hiện, xử lý 216 kg bánh trẻ em các loại không rõ nguồn gốc xuất xứ. Ảnh: CSCC

Công tác phối hợp lực lượng ngày càng được duy trì hiệu quả, rõ nét tạo sức mạnh tổng hợp trong quá trình kiểm tra, xử lý vi phạm trên thị trường đặc biệt đối với các vụ việc điển hình, góp phần ổn định thị trường, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và thúc đẩy sản xuất, kinh doanh phát triển. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng, siết chặt kỷ cương, kỷ luật, quán triệt quan điểm không có “vùng cấm” trong công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả đã được chú trọng và thực hiện nghiêm.

“ Kết quả kiểm tra, xử lý của các lực lượng chức năng trong Ban chỉ đạo 389 tỉnh Nghệ An (thời gian từ 15/5-14/6/2025): Đã tổ chức kiểm tra xử phạt vi phạm hành chính 345 vụ; khởi tố hình sự 2 vụ/9 đối tượng (vi phạm liên quan đến ma túy). Tổng giá trị thu phạt: 6,228 tỷ đồng. Trong đó: Phạt hành chính: 2,416 tỷ đồng; Phạt bổ sung và truy thu thuế: 1,730 tỷ đồng; Tiền bán hàng tịch thu: 201 triệu đồng; Trị giá hàng vi phạm: 1,881 tỷ đồng.

Xác định không có “vùng cấm” trong công tác đấu tranh

Để đẩy mạnh công tác đấu tranh, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong thời gian tới, UBND tỉnh chỉ đạo các lực lượng chức năng, chính quyền địa phương tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo 389 quốc gia về công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Với mục tiêu đấu tranh, ngăn chặn và tiến tới đẩy lùi, chấm dứt tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả trên địa bàn; các lực lượng chức năng, chính quyền địa phương trong tỉnh phải xác định rõ đây không phải là nhiệm vụ trước mắt chỉ thực hiện trong 1 tháng cao điểm mà đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng, thường xuyên liên tục; đòi hỏi sự vào cuộc tham gia tích cực của cả hệ thống chính trị và của toàn xã hội; cần huy động tổng lực, triển khai các biện pháp mạnh, xử lý nghiêm minh, không có vùng cấm, không có ngoại lệ.

Các lực lượng chức năng làm tốt công tác cài cắm cơ sở, nhận diện, nắm chắc tình hình, phương thức, thủ đoạn hoạt động của các đối tượng, nhất là các phương thức, thủ đoạn mới; xác định các tuyến, địa bàn, đối tượng trọng điểm; tăng cường các biện pháp nghiệp vụ, đấu tranh có hiệu quả với các hành vi sản xuất, buôn bán, vận chuyển các loại hàng cấm, hàng lậu, hàng giả, gian lận thương mại. Kiên quyết xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm theo quy định của pháp luật. Không để xảy ra điểm nóng, vấn đề nổi cộm trên thị trường.

Hội bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, Chi cục QLTT kiểm tra hồ sơ chứng từ nhập hàng của một cơ sơ kinh doanh thực phẩm trên địa bàn TP Vinh. Ảnh: TH

Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, siết chặt kỷ cương, kỷ luật, quán triệt quan điểm không có vùng cấm trong công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, kiên quyết điều chuyển, kỷ luật người đứng đầu các cơ quan đơn vị có biểu hiện bao che, tiếp tay, dung túng hoặc để xảy ra tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả diễn ra phức tạp, nghiêm trọng và kéo dài trên địa bàn được phân công quản lý.

Trong công tác phối hợp cần đẩy mạnh việc phát huy sức mạnh đồng bộ của cả Hệ thống chính trị, thực hiện tốt Quy chế phối hợp về trách nhiệm và quan hệ phối hợp hoạt động giữa các cơ quan quản lý Nhà nước trong công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả theo quy định.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật sâu rộng đến các tầng lớp nhân dân, công khai các vụ việc vi phạm điển hình, nổi cộm trên các phương tiện thông tin đại chúng để răn đe, cảnh tỉnh các đối tượng có ý định, biểu hiện vi phạm pháp luật về buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả