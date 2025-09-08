Các trường đại học chốt điểm chuẩn trước 17h ngày 22/8

Theo quy định của Bộ GD&ĐT, các trường sẽ công bố điểm chuẩn và thông báo thí sinh trúng tuyển đợt 1 trước 17h ngày 22/8.

Bộ GD&ĐT cho biết, kể từ ngày 13/8 đến hết 17h ngày 20/8, các trường sẽ tiến hành tải dữ liệu xét tuyển của thí sinh lên hệ thống, gồm điểm thi tốt nghiệp THPT, kết quả các kỳ thi riêng và học bạ. Cùng thời điểm, Bộ GD&ĐT sẽ xử lý dữ liệu nhằm xác định nguyện vọng cao nhất mà thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển.

Trước hạn chót 20/8, các cơ sở đào tạo hoàn tất việc nhập điểm trúng tuyển và kết quả xét tuyển lên hệ thống. Sau quá trình rà soát, danh sách trúng tuyển và điểm chuẩn chính thức được công bố trước 17h ngày 22/8. Thí sinh trúng tuyển cần xác nhận nhập học trực tuyến trước 17h ngày 30/8.

Tính đến hết ngày 28/7, thời điểm kết thúc đăng ký xét tuyển đại học, cao đẳng có 849.544 thí sinh đăng ký nguyện vọng trên hệ thống của Bộ, chiếm hơn 73% tổng số dự thi. Còn lại hơn 310.400 em không tham gia xét tuyển trong năm nay.

Thí sinh tham dự Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025. Ảnh tư liệu: Mỹ Hà

Trước đó, Bộ GD&ĐT cho biết, kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025 diễn ra trong bối cảnh đặc biệt, khi chương trình giáo dục phổ thông mới lần đầu được triển khai toàn diện. Trong đó, có hơn 1,16 triệu thí sinh đăng ký dự thi, với 97% học theo chương trình 2018, chỉ gần 25.000 em học theo chương trình 2006.

Bộ GD&ĐT cho biết, năm 2025, tỉ lệ tốt nghiệp THPT toàn quốc đạt 99,21%. Đây là lứa thí sinh đầu tiên tốt nghiệp theo Chương trình Giáo dục Phổ thông mới. Điều này đồng nghĩa với việc khoảng hơn 9.000 thí sinh trượt tốt nghiệp THPT năm 2025.

