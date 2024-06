Pháp luật Các trường hợp cho thôi tham gia lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở Anh Nguyễn Bình An trú tại huyện Tân Kỳ hỏi: Những trường hợp nào sẽ bị cho thôi tham gia lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở?

Trả lời:

Tại khoản 3 Điều 17 của Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở (có hiệu lực từ 01/7/2024) quy định các trường hợp cho thôi tham gia lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở, bao gồm:

a) Có đơn xin thôi tham gia lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở;

b) Không bảo đảm sức khỏe theo giấy chứng nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh được thành lập, hoạt động theo quy định của pháp luật;

Lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở thực sự là “cánh tay” nối dài của lực lượng Công an chính quy. Ảnh tư liệu: Phạm Thuỷ

c) Không chấp hành nhiệm vụ được giao theo sự phân công, huy động của Công an cấp xã từ 02 lần trở lên mà không có lý do chính đáng, không hoàn thành nhiệm vụ hoặc lợi dụng, lạm dụng nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật và đã bị Công an cấp xã nhắc nhở bằng văn bản từ 02 lần trở lên mà vẫn tiếp tục vi phạm;

d) Vi phạm pháp luật hình sự đã có quyết định khởi tố bị can hoặc bị áp dụng biện pháp ngăn chặn theo quy định của pháp luật về tố tụng hình sự; bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính.