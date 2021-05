Các trường mầm non ở Nghệ An sẽ được mở cửa trong dịp hè nếu dịch bệnh được kiểm soát

Trao đổi với Báo Nghệ An về vấn đề này, ông Nguyễn Trọng Hoàn – Chánh Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo cho biết: Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An đang xem xét về công tác tổ chức hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ trong hè.

Qua đó, sẽ tạo điều kiện để các cơ sở giáo dục mầm non (CSGDMN) được tổ chức hoạt động vào các ngày hè khi phụ huynh có nhu cầu gửi con, trên nguyên tắc tự nguyện tham gia, phụ huynh có nhu cầu gửi con trong hè phải có đơn xin học hè.

Giờ học của học sinh mầm non. Ảnh: MH

Tuy nhiên, cũng theo đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo, việc tổ chức hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ trong hè chỉ được triển khai khi dịch Covid-19 đã được kiểm soát và các nhà trường phải đủ các điều kiện để đảm bảo an toàn cho trẻ.

Cụ thể, cần thực hiện nghiêm túc các quy định về trường học an toàn, các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19; các phòng học được trang bị quạt mát, quạt hơi nước... đảm bảo đủ mát để bảo vệ sức khỏe của trẻ trong thời tiết nắng nóng mùa hè.

Bên cạnh đó, mùa hè là thời điểm có những diễn biến thời tiết khắc nghiệt, phát sinh nhiều dịch bệnh, nhất là đối với trẻ em, vì vậy, phải đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, quản lý tốt việc tổ chức ăn, ngủ của trẻ theo đúng quy định; làm tốt công tác vệ sinh môi trường, phòng, chống dịch bệnh mùa hè, nhất là đối với bệnh tay- chân -miệng. Các trường cũng cần bố trí nhân viên y tế của trường theo dõi sức khỏe, phối hợp với giáo viên trong công tác chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ theo Chương trình giáo dục mầm non.

Học sinh mầm non chỉ được đi học khi các trường đảm bảo các điều kiện về an toàn trường học. Ảnh: MH

Việc các trường mầm non trên địa bàn tỉnh Nghệ An được tạo điều kiện tổ chức các hoạt động chăm sóc giáo dục trẻ trong dịp hè sẽ giúp cho rất nhiều phụ huynh có cơ hội để gửi con an toàn ở trường học.

Được biết, liên quan đến vấn đề này, đầu tuần tới Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ trực tiếp có buổi làm việc với lãnh đạo các trường mầm non, các cơ sở giáo dục tư thục để bàn giải pháp cụ thể. Trong điều kiện thuận lợi, Sở sẽ xem xét cho các cơ sở giáo dục được đón trẻ đi học trở lại và Sở có văn bản cụ thể thông báo lịch đi học của các nhà trường.