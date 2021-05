Các ứng cử viên đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri Con Cuông

Các ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII bầu tại đơn vị bầu cử số 18 gồm: ông Nguyễn Mạnh Cường – Trưởng Phòng Tổng hợp, Văn phòng HĐND tỉnh Nghệ An; bà Vi Thị Đông – Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An; ông Phạm Trọng Hoàng – Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Nghệ An; bà Lữ Thị Khuyên – Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An; bà Lục Thị Liên – Phó Trưởng Ban Dân tộc, HĐND tỉnh Nghệ An.