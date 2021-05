Các ứng viên đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri huyện Anh Sơn

Tham gia cuộc tiếp xúc có cử tri tại đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV số 01 và đơn vị bầu cử số 19 - HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021- 2026 tại huyện Anh Sơn, gồm: Cơ quan Huyện ủy; Ủy ban MTTQ, UBND huyện, các đoàn thể chính trị xã hội, lực lượng vũ trang và 1 số cơ quan đơn vị trên địa bàn huyện.

* Các vị ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV bầu tại đơn vị bầu cử số 01 huyện Anh Sơn gồm: ông Hoàng Minh Hiếu - Ủy viên Ban Thư ký Quốc hội, Vụ trưởng Vụ Thông tin; bà Nguyễn Lương Hồng - Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Nghệ An; ông Trần Nhật Minh - Phó Chánh Văn phòng, phụ trách Văn phòng Đoàn ĐBQH tỉnh Nghệ An; bà Hoàng Thị Thanh Loan - Chuyên viên Văn phòng đoàn ĐQH tỉnh Nghệ An.

* Các vị ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021- 2026 tại đơn vị bầu cử số 19 huyện Anh Sơn gồm: ông Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; ông Nguyễn Mạnh Cường - Giám đốc Sở Du lịch; bà Nguyễn Thị Thúy An - Trưởng ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Anh Sơn; ông Nguyễn Nghĩa Ngũ - Phó Trưởng phòng Kinh tế, Văn phòng UBND tỉnh và bà Nguyễn Thị Hoa - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Anh Sơn.