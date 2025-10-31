Cách em 1 milimet tập 18: Nga rơi vào bẫy của Nghiêm Lợi dụng việc giúp đỡ làm báo cáo thực tập, Nghiêm đã hẹn Nga đến phòng làm việc riêng vào buổi tối. Khi Nga vừa vào phòng, Nghiêm đã chốt trái cửa với ý đồ xấu.

Trong tập 18 của bộ phim Cách em 1 milimet, tình tiết trở nên căng thẳng khi Nghiêm thực hiện âm mưu đã tính toán từ trước với Nga, bạn gái của Đức. Lấy cớ giúp đỡ hoàn thành báo cáo thực tập, Nghiêm đã dụ Nga đến phòng làm việc của mình vào buổi tối và khóa trái cửa lại, đẩy cô vào tình thế nguy hiểm.

Âm mưu được tính toán từ trước

Từ lâu, Nghiêm đã để ý đến Nga và thường xuyên có những hành động đụng chạm không đúng mực mỗi khi có cơ hội tiếp xúc. Dù nhận ra thái độ thiếu đứng đắn của Nghiêm, Nga vẫn phải nhẫn nhịn vì lo sợ sẽ ảnh hưởng xấu đến kết quả thực tập của mình.

Cái cớ mang tên "báo cáo thực tập"

Để thực hiện kế hoạch của mình, Nghiêm đã góp ý rằng báo cáo của Nga cần có những thông số mới thay vì sử dụng dữ liệu cũ. Khi Nga bày tỏ lo ngại về việc làm hỏng sản phẩm thí nghiệm đắt tiền của Viện nghiên cứu, Nghiêm đã lập tức đề nghị giúp đỡ và hẹn cô đến phòng làm việc vào buổi tối.

Dù cảm thấy bất an, Nga vẫn đến điểm hẹn vì tương lai của bản báo cáo. Khi đến nơi, Nghiêm nói đang ở trong nhà tắm và bảo cô cứ vào phòng trước. Mải mê làm việc, Nga đã không nghe các cuộc gọi từ Đức, người đang đợi cô ở sân Viện như thường lệ.

Diễn biến cao trào và lịch phát sóng

Ngay sau đó, Nghiêm bước vào phòng với vẻ mặt đầy toan tính và nhanh chóng chốt cửa lại. Hành động này khiến Nga bị đặt vào tình thế vô cùng nguy hiểm, đối mặt với ý đồ xấu xa của kẻ đồng nghiệp.

Liệu Đức có kịp thời phát hiện ra sự bất thường và đến giải cứu bạn gái? Câu trả lời sẽ có trong tập 18 của bộ phim Cách em 1 milimet, phát sóng lúc 20h hôm nay (31/10) trên kênh VTV3.