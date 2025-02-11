Cách em 1 milimet tập 19: Ngân đối mặt nỗi hổ thẹn tột cùng Hành vi sai trái của Nghiêm với bạn gái của Đức bị vỡ lở, khiến Ngân hoàn toàn mất mặt trước Viễn. Nghiêm không hối cải mà còn dọa kiện ngược, đẩy mâu thuẫn lên đỉnh điểm.

Nỗi xấu hổ không thể che giấu

Trong tập 19 của phim "Cách em 1 milimet", Ngân phải đối mặt với một trong những tình huống khó xử và xấu hổ nhất khi hành vi của chồng cô, Nghiêm, bị phơi bày. Nghiêm đã cưỡng bức bạn gái của Đức ngay tại phòng làm việc ở Viện nghiên cứu, một sự việc khiến Ngân hoàn toàn mất mặt trước nhóm bạn thân, đặc biệt là Viễn.

Viễn, người chưa bao giờ che giấu sự coi thường dành cho Nghiêm, đã trực tiếp đối chất với Ngân. Anh không chỉ xem chồng cô là người kém cỏi mà còn là "hãm". Sự việc lần này càng củng cố thêm nhận định của Viễn, đẩy Ngân vào thế khó xử. Anh hỏi thẳng Ngân: "Bà định xử lý việc này thế nào? Không sao đâu, bà xử lý thế nào tôi cũng hiểu được mà". Đối diện với Viễn, Ngân cảm thấy bẽ bàng và nhục nhã.

Ngân đối mặt với Viễn sau khi hành vi của Nghiêm bị bại lộ.

Thái độ không hối cải của Nghiêm

Tình hình càng trở nên tồi tệ hơn khi Nghiêm không hề tỏ ra hối lỗi. Sau khi hành hung bạn gái của Đức, anh ta còn có ý định kiện ngược Đức ra tòa vì tội hành hung. Thái độ này của Nghiêm không chỉ khiến Ngân thất vọng mà còn đẩy cô vào tình thế phải đứng ra giải quyết hậu quả.

Nghiêm không tỏ ra hối cải về hành động của mình.

Ngân đã đến bệnh viện gặp Nghiêm và nói rõ quan điểm của mình. Cô cảnh báo rằng nếu Nghiêm kiện, nhóm bạn của cô bao gồm Tú, Thư và Viễn chắc chắn sẽ thuê luật sư giỏi nhất để bảo vệ Đức. Khi đó, sự việc sẽ bị đẩy đi xa hơn và chính Nghiêm sẽ là người mất hết thể diện. "Viễn, Tú và Thư chắc chắn sẽ tìm cho cậu ta một luật sư giỏi. Lúc đó anh đương đầu được không?" - Ngân thẳng thắn hỏi chồng.

Ngân cảnh báo Nghiêm về hậu quả nếu tiếp tục theo đuổi vụ kiện.

Giọt nước tràn ly

Sự coi thường của Viễn dành cho Nghiêm không phải là không có cơ sở. Anh luôn cho rằng Nghiêm kém cỏi cả về năng lực lẫn đạo đức và không xứng với Ngân. Trước đây, vì muốn giữ gìn sự yên ấm cho gia đình và tránh những cuộc tranh cãi vô lý từ sự ghen tuông của Nghiêm, Ngân đã chấp nhận lùi lại, rút khỏi vai trò quản lý ở công ty của Viễn.

Ngân đã từng hy sinh sự nghiệp vì gia đình.

Ngân đã nỗ lực vun vén cho cuộc hôn nhân, nhưng hành động lần này của Nghiêm như một "cú trời giáng", phá vỡ mọi cố gắng của cô. Đây là giọt nước tràn ly, khiến cô phải đối diện với sự thật về người chồng mà mình đã chọn.

Diễn biến tiếp theo của câu chuyện sẽ có trong tập 19 phim "Cách em 1 milimet", phát sóng lúc 20h ngày 6/11 trên kênh VTV3.