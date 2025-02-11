Chủ Nhật, 2/11/2025
Tiếng Việt
  • Báo Nghệ An:
  • Truyền hình Nghệ An:

Cách em 1 milimet tập 19: Ngân đối mặt nỗi hổ thẹn tột cùng

CTVX02/11/2025 05:28

Hành vi sai trái của Nghiêm với bạn gái của Đức bị vỡ lở, khiến Ngân hoàn toàn mất mặt trước Viễn. Nghiêm không hối cải mà còn dọa kiện ngược, đẩy mâu thuẫn lên đỉnh điểm.

Nỗi xấu hổ không thể che giấu

Trong tập 19 của phim "Cách em 1 milimet", Ngân phải đối mặt với một trong những tình huống khó xử và xấu hổ nhất khi hành vi của chồng cô, Nghiêm, bị phơi bày. Nghiêm đã cưỡng bức bạn gái của Đức ngay tại phòng làm việc ở Viện nghiên cứu, một sự việc khiến Ngân hoàn toàn mất mặt trước nhóm bạn thân, đặc biệt là Viễn.

Viễn, người chưa bao giờ che giấu sự coi thường dành cho Nghiêm, đã trực tiếp đối chất với Ngân. Anh không chỉ xem chồng cô là người kém cỏi mà còn là "hãm". Sự việc lần này càng củng cố thêm nhận định của Viễn, đẩy Ngân vào thế khó xử. Anh hỏi thẳng Ngân: "Bà định xử lý việc này thế nào? Không sao đâu, bà xử lý thế nào tôi cũng hiểu được mà". Đối diện với Viễn, Ngân cảm thấy bẽ bàng và nhục nhã.

Cách em 1 milimet - Tập 19: Ngân mất mặt trước Viễn khi việc Nghiêm cưỡng bức bạn gái Đức vỡ lở - Ảnh 1.
Ngân đối mặt với Viễn sau khi hành vi của Nghiêm bị bại lộ.

Thái độ không hối cải của Nghiêm

Tình hình càng trở nên tồi tệ hơn khi Nghiêm không hề tỏ ra hối lỗi. Sau khi hành hung bạn gái của Đức, anh ta còn có ý định kiện ngược Đức ra tòa vì tội hành hung. Thái độ này của Nghiêm không chỉ khiến Ngân thất vọng mà còn đẩy cô vào tình thế phải đứng ra giải quyết hậu quả.

Cách em 1 milimet - Tập 19: Ngân mất mặt trước Viễn khi việc Nghiêm cưỡng bức bạn gái Đức vỡ lở - Ảnh 2.
Nghiêm không tỏ ra hối cải về hành động của mình.

Ngân đã đến bệnh viện gặp Nghiêm và nói rõ quan điểm của mình. Cô cảnh báo rằng nếu Nghiêm kiện, nhóm bạn của cô bao gồm Tú, Thư và Viễn chắc chắn sẽ thuê luật sư giỏi nhất để bảo vệ Đức. Khi đó, sự việc sẽ bị đẩy đi xa hơn và chính Nghiêm sẽ là người mất hết thể diện. "Viễn, Tú và Thư chắc chắn sẽ tìm cho cậu ta một luật sư giỏi. Lúc đó anh đương đầu được không?" - Ngân thẳng thắn hỏi chồng.

Cách em 1 milimet - Tập 19: Ngân mất mặt trước Viễn khi việc Nghiêm cưỡng bức bạn gái Đức vỡ lở - Ảnh 3.
Ngân cảnh báo Nghiêm về hậu quả nếu tiếp tục theo đuổi vụ kiện.

Giọt nước tràn ly

Sự coi thường của Viễn dành cho Nghiêm không phải là không có cơ sở. Anh luôn cho rằng Nghiêm kém cỏi cả về năng lực lẫn đạo đức và không xứng với Ngân. Trước đây, vì muốn giữ gìn sự yên ấm cho gia đình và tránh những cuộc tranh cãi vô lý từ sự ghen tuông của Nghiêm, Ngân đã chấp nhận lùi lại, rút khỏi vai trò quản lý ở công ty của Viễn.

Cách em 1 milimet - Tập 19: Ngân mất mặt trước Viễn khi việc Nghiêm cưỡng bức bạn gái Đức vỡ lở - Ảnh 4.
Ngân đã từng hy sinh sự nghiệp vì gia đình.

Ngân đã nỗ lực vun vén cho cuộc hôn nhân, nhưng hành động lần này của Nghiêm như một "cú trời giáng", phá vỡ mọi cố gắng của cô. Đây là giọt nước tràn ly, khiến cô phải đối diện với sự thật về người chồng mà mình đã chọn.

Diễn biến tiếp theo của câu chuyện sẽ có trong tập 19 phim "Cách em 1 milimet", phát sóng lúc 20h ngày 6/11 trên kênh VTV3.

Bài liên quan

Đọc tiếp

Cách em 1 milimet tập 18: Nghiêm trả giá vì hành vi đồi bại

Cách em 1 milimet tập 18: Nghiêm trả giá vì hành vi đồi bại

Cách em 1 milimet tập 17: Ngân tát Nghiêm vì xúc phạm con gái

Cách em 1 milimet tập 17: Ngân tát Nghiêm vì xúc phạm con gái

Cách em 1 milimet tập 18: Thư gửi tin nhắn, Đức bị lộ diện

Cách em 1 milimet tập 18: Thư gửi tin nhắn, Đức bị lộ diện

Cách em 1 milimet tập 18: Nga rơi vào bẫy của Nghiêm

Cách em 1 milimet tập 18: Nga rơi vào bẫy của Nghiêm

Huyền Lizzie tát thật Chí Nhân: Hậu trường cảnh phim gây chú ý

Huyền Lizzie tát thật Chí Nhân: Hậu trường cảnh phim gây chú ý

Đọc tiếp

Cách em 1 milimet tập 18: Nghiêm trả giá vì hành vi đồi bại

Cách em 1 milimet tập 18: Nghiêm trả giá vì hành vi đồi bại

Cách em 1 milimet tập 17: Ngân tát Nghiêm vì xúc phạm con gái

Cách em 1 milimet tập 17: Ngân tát Nghiêm vì xúc phạm con gái

Cách em 1 milimet tập 18: Thư gửi tin nhắn, Đức bị lộ diện

Cách em 1 milimet tập 18: Thư gửi tin nhắn, Đức bị lộ diện

Cách em 1 milimet tập 18: Nga rơi vào bẫy của Nghiêm

Cách em 1 milimet tập 18: Nga rơi vào bẫy của Nghiêm

Huyền Lizzie tát thật Chí Nhân: Hậu trường cảnh phim gây chú ý

Huyền Lizzie tát thật Chí Nhân: Hậu trường cảnh phim gây chú ý

Xem thêm Showbiz

Nổi bật Báo Nghệ An

Mới nhất

    Xem thêm

    Đọc nhiều

      x
      Showbiz
      Cách em 1 milimet tập 19: Ngân đối mặt nỗi hổ thẹn tột cùng

      Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Nghệ An

      Tổng biên tập: Trần Minh Ngọc

      Giấy phép hoạt động báo điện tử số: 153/GP-BTTTT

      Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24-03-2022

      Báo và Phát thanh, Truyền hình Nghệ An

      Trụ sở chính: Số 01 Nguyễn Thị Minh Khai - Phường Thành Vinh - Tỉnh Nghệ An

      Cơ sở 2: Số 378 Lênin - Phường Trường Vinh - Tỉnh Nghệ An

      Điện thoại: 0889662525; Fax:(023)83.847898

      Liên hệ gửi tin bài: [email protected]

      Liên hệ quảng cáo

      Điện thoại: (023)88 600006
      Email: [email protected]

      Mọi hình thức sao chép lại thông tin, hình ảnh phải được sự đồng ý bằng văn bản.
      © Bản quyền thuộc về Báo và Phát thanh, Truyền hình Nghệ An

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO