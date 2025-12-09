Thứ Sáu, 12/9/2025
Công nghệ

Cách khóa thẻ tín dụng Vietcombank nhanh chóng nhất

Quốc Duẩn 12/09/2025 08:30

Cách khóa thẻ tín dụng Vietcombank nhanh chóng, phòng trường hợp người dùng thẻ tín dụng Vietcombank để thất lạc thẻ, hay vì lý do nào đó cần khóa thẻ Vietcombank.

Khi nào nên khóa thẻ tín dụng Vietcombank?

Trong quá trình sử dụng, bạn cần thực hiện khóa thẻ tín dụng Vietcombank khi thẻ bị mất, thất lạc hoặc nghi ngờ có giao dịch bất thường.

Ngoài ra, khi không còn nhu cầu sử dụng hoặc muốn giảm chi phí dịch vụ, việc khóa thẻ là giải pháp an toàn để tránh rủi ro.

Khóa thẻ ngay trên VCB Digibank

Vietcombank khuyến khích khách hàng dùng ngân hàng số VCB Digibank để khóa thẻ nhanh nhất.

cach-khoa-the-vietcombank-3.jpg
Đăng nhập tài khoản Internet Banking Vietcombank
cach-khoa-the-vietcombank-7.jpg
Chọn Loại thẻ muốn khóa (Thẻ tín dụng/Thẻ ghi nợ), chọn Số thẻ > Nhấn Tiếp tục
cach-khoa-the-vietcombank-5.jpg
Chọn mục Quản lý dịch vụ thẻ > Chọn Dịch vụ thẻ khác
cach-khoa-the-vietcombank-9.jpg
Nhấn Xác nhận
chọn mục Quản lý dịch vụ thẻ >Chọn Dịch vụ thẻ khác
Chọn Khóa thẻ
cach-khoa-the-vietcombank-8.jpg
Thông báo khóa thẻ thành công

Chỉ cần đăng nhập ứng dụng, vào mục Quản lý dịch vụ thẻ, sau đó chọn Khóa thẻ là giao dịch sẽ được xử lý ngay. Đây là cách tiện lợi và an toàn cho mọi khách hàng.

Khóa thẻ qua SMS đến tổng đài 6167

Bạn cũng có thể khóa thẻ bằng cách gửi tin nhắn đến số 6167 theo cú pháp:

Khóa toàn bộ thẻ: VCB KT TOANBO

Khóa thẻ Visa: VCB KT VISA

Khóa thẻ Master: VCB KT MASTER

Khóa thẻ Amex: VCB KT AMEX

Khóa thẻ JCB: VCB KT JCB

Khóa thẻ UnionPay: VCB KT UNIONPAY

Khóa thẻ nội địa: VCB KT NOIDIA

cach-khoa-the-vietcombank-2.jpg

Trong trường hợp không nhớ cú pháp, bạn chỉ cần soạn tin nhắn VCB HELP gửi 6167 để được hướng dẫn. Thẻ sẽ chỉ được khóa khi bạn nhận tin nhắn phản hồi xác nhận thành công.

Khóa thẻ qua tổng đài 1900545413

Khách hàng có thể gọi đến số 1900545413 để thực hiện khóa thẻ qua hệ thống tự động. Chỉ cần làm theo hướng dẫn: nhấn phím 1 → 1 → 1.

Ngoài ra, bạn có thể kết nối trực tiếp với nhân viên hỗ trợ để được khóa thẻ thủ công.

Khóa thẻ tại quầy giao dịch Vietcombank

Nếu muốn khóa thẻ trực tiếp, bạn có thể đến chi nhánh hoặc phòng giao dịch Vietcombank trên toàn quốc. Nhân viên ngân hàng sẽ hỗ trợ khóa thẻ sau khi bạn cung cấp giấy tờ tùy thân hợp lệ.

Cách mở khóa thẻ sau khi an toàn

Khi không còn rủi ro, khách hàng có thể mở lại thẻ trên VCB Digibank bằng cách đăng nhập, chọn Quản lý dịch vụ thẻ và nhấn Mở khóa thẻ. Ngoài ra, bạn cũng có thể đến trực tiếp các điểm giao dịch Vietcombank để được hỗ trợ mở khóa.

Nợ thẻ tín dụng quá hạn: Bao lâu mới được xóa khỏi hệ thống CIC?

Nhóm hacker chiếm đoạt 21.000 tài khoản thẻ tín dụng, thu lợi bất chính hàng tỷ đồng

Phần mềm độc hại NodeStealer nhắm vào các tài khoản quảng cáo trên Facebook, thu thập dữ liệu thẻ tín dụng

Nợ thẻ tín dụng quá hạn: Bao lâu mới được xóa khỏi hệ thống CIC?

Nhóm hacker chiếm đoạt 21.000 tài khoản thẻ tín dụng, thu lợi bất chính hàng tỷ đồng

Phần mềm độc hại NodeStealer nhắm vào các tài khoản quảng cáo trên Facebook, thu thập dữ liệu thẻ tín dụng

