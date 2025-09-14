Chuyển đổi số Cách khởi động lại điện thoại Android khi nút nguồn không hoạt động Khi nút nguồn trên điện thoại Android bị hỏng hoặc không phản hồi, nhiều người lo lắng không biết làm thế nào để khởi động lại thiết bị. Tuy nhiên, vẫn có những mẹo đơn giản giúp bạn xử lý tình huống này nhanh chóng.

Khởi động lại điện thoại Android được xem là một trong những giải pháp đơn giản nhưng hiệu quả để xử lý các vấn đề thường gặp về hiệu suất. Việc khởi động lại giúp giải phóng bộ nhớ tạm, đóng những ứng dụng chạy ngầm không cần thiết, xóa các tệp rác, từ đó giúp điện thoại hoạt động mượt mà hơn.

Với hầu hết người dùng, thao tác quen thuộc nhất là nhấn giữ nút nguồn hoặc kết hợp với nút âm lượng tùy theo từng dòng máy để mở menu tắt hoặc khởi động lại thiết bị.

Ảnh minh họa.

Thế nhưng, trong trường hợp nút nguồn hoặc nút âm lượng bị liệt, nhiều người sẽ dễ rơi vào tình huống bối rối, nghĩ rằng không còn cách nào khác để thao tác. Thực tế, hệ điều hành Android đã tích hợp sẵn nhiều phương pháp thay thế giúp người dùng có thể khởi động lại điện thoại mà không cần cài đặt thêm ứng dụng bên ngoài.

Khởi động lại điện thoại Android qua “Cài đặt nhanh”

Trên nhiều dòng điện thoại Android hiện nay, đặc biệt là Google Pixel và Samsung, người dùng có thể khởi động lại thiết bị một cách nhanh chóng mà không cần dùng phím cứng.

Thay vì phải giữ tổ hợp nút nguồn và âm lượng, bạn chỉ cần truy cập bảng “Cài đặt nhanh” - một khu vực quen thuộc nằm ngay phía trên màn hình chính. Để mở bảng này, thao tác khá đơn giản là vuốt màn hình từ cạnh trên xuống 2 lần liên tiếp để hiển thị toàn bộ các tùy chọn.

Để truy cập vào "Cài đặt nhanh", người dùng vuốt màn hình từ cạnh trên xuống 2 lần liên tiếp để hiển thị toàn bộ các tùy chọn. Ảnh: Internet

Khi bảng “Cài đặt nhanh” hiện ra, người dùng sẽ dễ dàng nhận thấy biểu tượng nguồn, thường được hiển thị dưới dạng vòng tròn với một đường thẳng đứng bên trong. Tùy thuộc vào từng thiết bị, biểu tượng này có thể nằm ở góc trên bên phải hoặc phía dưới cùng của bảng.

Chỉ cần chạm vào biểu tượng, menu nguồn sẽ xuất hiện, cung cấp các lựa chọn quen thuộc như “Khởi động lại” hoặc “Tắt nguồn”. Đây là cách làm nhanh, gọn, và đặc biệt hữu ích khi nút nguồn vật lý khó bấm hoặc bị hỏng.

Tuy nhiên, không phải mọi smartphone Android đều được trang bị tiện ích này. Chẳng hạn, các mẫu Motorola và OnePlus đời mới, điển hình là OnePlus 13 và OnePlus 13R không tích hợp biểu tượng nguồn trong “Cài đặt nhanh”. Với những thiết bị như vậy, người dùng buộc phải tìm đến các phương pháp thay thế. Một trong số đó là menu “Trợ năng”, vốn là tính năng mặc định có sẵn trong mọi điện thoại Android.

Nhờ vậy, dù bạn dùng thiết bị của hãng nào, việc khởi động lại điện thoại vẫn có thể thực hiện dễ dàng thông qua mục “Trợ năng”, bảo đảm tính linh hoạt cho người dùng trong nhiều tình huống.

Khởi động lại điện thoại Android bằng menu “Trợ năng”

Hầu hết các điện thoại Android hiện đại đều được trang bị nhiều tính năng trợ năng nhằm hỗ trợ người dùng trong những tình huống đặc thù, chẳng hạn như gặp khó khăn khi thao tác với các phím cứng.

Trong số đó, menu “Trợ năng” là một công cụ hữu ích, thường được ví như một “bảng Cài đặt nhanh thứ hai”, cho phép truy cập nhanh vào nhiều chức năng hệ thống. Điểm khác biệt quan trọng là menu này luôn tích hợp sẵn nút nguồn ảo, giúp người dùng dễ dàng khởi động lại hoặc tắt thiết bị mà không cần phụ thuộc vào phím vật lý.

menu “Trợ năng” là một công cụ hữu ích, thường được ví như một “bảng Cài đặt nhanh thứ hai”, cho phép truy cập nhanh vào nhiều chức năng hệ thống. Ảnh: Internet

Để sử dụng, trước hết người dùng cần kích hoạt phím tắt menu “Trợ năng”, vốn mặc định bị ẩn. Thao tác cài đặt khá đơn giản, vào Cài đặt > Trợ năng > menu Trợ năng, sau đó chọn cách hiển thị phím tắt. Bạn có thể đặt nó dưới dạng nút nổi trên màn hình hoặc tích hợp vào thanh điều hướng ở cạnh dưới điện thoại.

Khi phím tắt đã được bật, chỉ cần chạm vào biểu tượng là giao diện menu “Trợ năng” sẽ hiện ra, trong đó bao gồm nút nguồn ảo. Từ đây, bạn có thể mở menu nguồn, chọn “Khởi động lại” hoặc “Tắt nguồn” giống như khi sử dụng phím cứng.

Giải pháp này đặc biệt hữu ích với những ai sở hữu các dòng điện thoại không hỗ trợ biểu tượng nguồn trong bảng “Cài đặt nhanh”, hoặc trong trường hợp phím nguồn vật lý bị kẹt, liệt hay khó thao tác.

Với việc hệ điều hành Android tích hợp tính năng này trên mọi thiết bị, menu “Trợ năng” trở thành lựa chọn linh hoạt và đáng tin cậy cho người dùng trong nhiều tình huống khác nhau./.