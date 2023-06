Cách tính tiền lương khi người lao động ngừng việc

Theo dõi Báo Nghệ An trên

(Baonghean.vn) - Câu hỏi: Tôi được công ty điều chuyển sang công việc khác so với công việc ghi trong hợp đồng. Nếu tôi không đồng ý tạm thời làm công việc khác so với hợp đồng lao động quá 60 ngày làm việc cộng dồn trong 1 năm thì công ty phải trả lương ngừng việc như thế nào?

(Đặng Thu Hòa, khối 11, phường Hà Huy Tập, Vinh)

Trả lời:

I. Lương ngừng việc là tiền lương trả cho người lao động khi họ không làm việc mà không do lỗi của họ, theo quy định của pháp luật hoặc theo thỏa thuận.

Theo quy định tại Khoản 4, Điều 29, Bộ luật Lao động 2019, như sau: “Người lao động không đồng ý tạm thời làm công việc khác so với hợp đồng lao động quá 60 ngày làm việc cộng dồn trong 1 năm mà phải ngừng việc thì người sử dụng lao động phải trả lương ngừng việc theo quy định tại Điều 99 của Bộ luật này".

Người lao động tại Công ty TNHH SangWoo. Ảnh: Mỹ Hà

Như vậy, theo quy định trên thì trường hợp bạn không đồng ý tạm thời làm công việc khác so với hợp đồng lao động quá 60 ngày làm việc cộng dồn trong 1 năm mà bạn phải ngừng việc thì bạn sẽ được công ty trả lương ngừng việc theo quy định.

II. Theo quy định tại Điều 99, Bộ luật Lao động năm 2019 thì tiền lương ngừng việc của người lao động được trả lương như sau:

1. Nếu do lỗi của người sử dụng lao động thì người lao động được trả đủ tiền lương theo hợp đồng lao động.

2. Nếu do lỗi của người lao động thì người đó không được trả lương; những người lao động khác trong cùng đơn vị phải ngừng việc thì được trả lương theo mức do hai bên thỏa thuận nhưng không được thấp hơn mức lương tối thiểu.

3. Nếu vì sự cố về điện, nước mà không do lỗi của người sử dụng lao động hoặc do thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh nguy hiểm, địch họa, di dời địa điểm hoạt động theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc vì lý do kinh tế thì hai bên thỏa thuận về tiền lương ngừng việc như sau:

a) Trường hợp ngừng việc từ 14 ngày làm việc trở xuống thì tiền lương ngừng việc được thỏa thuận không thấp hơn mức lương tối thiểu.

b) Trường hợp phải ngừng việc trên 14 ngày làm việc thì tiền lương ngừng việc do hai bên thỏa thuận nhưng phải bảo đảm tiền lương ngừng việc trong 14 ngày đầu tiên không thấp hơn mức lương tối thiểu.

Như vậy, đối với trường hợp người lao động không tiếp tục điều chuyển công tác, mà phải ngừng việc, thì người sử dụng lao động phải trả lương ngừng việc theo quy định nêu trên.

BAN CHÍNH SÁCH PHÁP LUẬT - QUAN HỆ LAO ĐỘNG

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH NGHỆ AN

(ĐT: 0919.742.006; 0375.037.037)