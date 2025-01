Thể thao Các huấn luyện viên của lò đào tạo bóng đá trẻ Sông Lam Nghệ An sẽ sớm được nhận chế độ tiền lương trong năm 2025 Sở Văn hóa và Thể thao Nghệ An cam kết trong năm 2025, đội ngũ huấn luyện viên của lò đào tạo bóng đá trẻ Sông Lam Nghệ An sẽ sớm được nhận chế độ tiền lương.

Đội ngũ huấn luyện viên của lò đào tạo bóng đá trẻ Sông Lam Nghệ An sẽ sớm được nhận chế độ tiền lương trong năm 2025. Ảnh tư liệu

Chiều 21/01, tại Câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An, Trung tâm Đào tạo Bóng đá trẻ Sông Lam Nghệ An tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2024 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2025.

Các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: Đức Anh

Tham dự buổi lễ có ông Hoàng Văn Phúc - Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Nghệ An; ông Hồ Lê Đức - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần thể thao Sông Lam Nghệ An; ông Trần Quang Dũng - Giám đốc Trung tâm Đào tạo Bóng đá trẻ Sông Lam Nghệ An.

Nhiều giải trẻ đạt Huy chương

Trung tâm Đào tạo Bóng đá trẻ Sông Lam Nghệ An hiện có 27 huấn luyện viên. Trong đó gồm: 1 HLV bằng Pro; 7 HLV bằng A; 12 HLV bằng B và 5 HLV bằng C. Ngoài ra có: 2 HLV bằng Thạc sỹ, 8 HLV bằng Đại học và 1 HLV bằng Cao Đẳng.

Hiện Trung tâm đang đào tạo 200 vận động viên bóng đá chuyên nghiệp theo lứa tuổi thuộc các lớp: U10; U11; U12; U13; U14; U15; U17; U18; U19 và U21.

U13 Sông Lam Nghệ An giành chức vô địch Giải U13 Quốc gia 2024. Ảnh: Chung Lê

Năm 2024, Trung tâm thi đấu đầy đủ 7 giải do Liên đoàn bóng đá Việt Nam tổ chức và giành 1 bộ huy chương. Cụ thể: U13 Sông Lam Nghệ An giành Huy chương Vàng Giải Thiếu niên toàn quốc năm 2024; U9 giành huy chương Bạc tại Giải U9 Quốc gia và U19 giành huy chương Đồng tại Giải U19 Quốc gia.

Chủ trì hội nghị. Ảnh: Đức Anh

Bên cạnh đó, Trung tâm đã cung cấp cho Đội 1 Sông Lam Nghệ An 10 VĐV. Ngoài ra đã có tới 12 VĐV tham gia thi đấu cho đội tuyển trẻ quốc gia từ U17 đến U20 Việt Nam.

Cũng trong năm qua, sau khi có thông tin của các cơ quan truyền thông về việc nghi vấn gian lận tuổi của các cầu thủ trẻ tại các giải đấu U11, U13, trung tâm đã có công văn đề nghị Sở Tư pháp Nghệ An, PA03 Nghệ An đối chiếu, kiểm tra lại tuổi thật của các VĐV.

Sau quá trình rà soát, Trung tâm đã phát hiện ra 15 VĐV có thông tin sai lệch quá tuổi thực. Những cầu thủ có thể hình kém, chuyên môn yếu đã thanh lý sau khi kết thúc học kỳ 1 năm học 2024 - 2025. Còn lại những VĐV sau khi đã trả lại đúng tuổi mà vẫn đáp ứng được thể hình, chuyên môn thì trung tâm sẽ bố trí trả lại các lớp theo đúng độ tuổi thật.

Hướng đến năm 2025, Trung tâm Đào tạo Bóng đá trẻ Sông Lam Nghệ An tiếp tục đầu tư phát triển bóng đá trẻ và hệ thống các giải đấu dành cho lứa tuổi do Liên đoàn Bóng đá Việt Nam tổ chức; nâng cao chất lượng vận động viên nhằm cung cấp nguồn lực tốt cho các giải bóng đá chuyên nghiệp, đồng thời đảm bảo sự ổn định về số lượng VĐV tham gia.

Đẩy mạnh hội nhập quốc tế, tăng cường giao lưu và hợp tác với các tổ chức, liên đoàn bóng đá quốc tế nhằm tranh thủ sự hỗ trợ để được giao lưu, học hỏi, tích lũy thêm kinh nghiệm cho các cầu thủ. Phát huy tối đa sự hỗ trợ từ FIFA và AFC thông qua các chương trình mục tiêu trong công tác đào tạo bóng đá trẻ.

Chú trọng nâng cao thành tích cho các giải trẻ, đặc biệt đầu tư phát triển tài năng trẻ để tạo nguồn lực kế cận, bổ sung cho Đội 1 Sông Lam Nghệ An và Đội tuyển Quốc gia. Đẩy mạnh sự phối hợp và hỗ trợ từ Liên đoàn Bóng đá Việt Nam đối với các giải đấu chuyên nghiệp.

Sẽ sớm bố trí chế độ tiền lương cho các HLV

Ông Hồ Lê Đức - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần thể thao Sông Lam Nghệ An phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Đức Anh

Trước báo cáo và phương hướng nhiệm vụ do trung tâm trình bày, ông Hồ Lê Đức - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần thể thao Sông Lam Nghệ An cam kết trong năm tới sẽ đề nghị Nhà tài trợ Tân Long đầu tư xây mới và tu sửa lại hệ thống cơ sở vật chất, sân bãi, tạo điều kiện tốt nhất cho các vận động viên, huấn luyện viên trong tập luyện và thi đấu.

Người đứng đầu Sông Lam Nghệ An nhấn mạnh vai trò quan trọng của đội ngũ huấn luyện viên tại Trung tâm Đào tạo Bóng đá trẻ Sông Lam Nghệ An, yêu cầu họ nêu cao tinh thần trách nhiệm và cống hiến hết mình cho công tác đào tạo. Mục tiêu của sự nỗ lực này là tạo ra những cầu thủ không chỉ có chuyên môn xuất sắc mà còn có phẩm chất đạo đức tốt.

Ông Hồ Lê Đức mong muốn trung tâm sẽ xây dựng một môi trường đào tạo bóng đá trẻ chuyên nghiệp, chú trọng không chỉ về mặt kỹ thuật mà còn về phát triển nhân cách, nhằm giữ vững vị thế của bóng đá trẻ xứ Nghệ trong làng bóng đá Việt Nam và đóng góp cho sự phát triển chung của bóng đá nước nhà.

Ông Hoàng Văn Phúc - Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Nghệ An phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Đức Anh

Dự và chỉ đạo hội nghị, ông Hoàng Văn Phúc - Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Nghệ An đánh giá cao những thành tích mà Trung tâm Đào tạo Bóng đá trẻ Sông Lam Nghệ An đạt được trong năm qua.

Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao khẳng định trong năm nay sẽ phối hợp với các cơ quan liên quan và Sông Lam Nghệ An để sớm giải quyết chế độ cho các huấn luyện viên đang tham gia công tác huấn luyện tại Trung tâm Đào tạo Bóng đá trẻ Sông Lam Nghệ An. Đây là sự động viên thiết thực, giúp các huấn luyện viên yên tâm cống hiến cho sự nghiệp phát triển bóng đá trẻ.



Bên cạnh đó, ông Hoàng Văn Phúc cũng đề nghị Trung tâm cần tiếp tục kiểm soát chặt chẽ độ tuổi của các vận động viên khi tham gia thi đấu tại các giải trẻ. Kể cả trong trường hợp cầu thủ có giấy tờ hợp lệ nhưng nếu phát hiện có nghi vấn sai lệch tuổi thì không nên đưa vào thi đấu.

Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Nghệ An bày tỏ mong muốn, Trung tâm Đào tạo Bóng đá trẻ Sông Lam Nghệ An sẽ tiếp tục giữ vững vị thế là một trong những trung tâm đào tạo bóng đá trẻ hàng đầu Việt Nam.