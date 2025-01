Sông Lam Nghệ An giành 1 điểm quý giá trước Công an Hà Nội

Trận đấu giữa Công an Hà Nội và Sông Lam Nghệ An thuộc vòng 10 V. League 2024/25 diễn ra vào tối 18/1 trên sân vận động Hàng Đẫy - Hà Nội.

Zaracho mở tỷ số cho Sông Lam Nghệ An. Ảnh: Hải Hoàng

Câu lạc bộ Công an Hà Nội đã trở lại mạnh mẽ sau 2 thất bại đầu tháng 11/2024 trước Hoàng Anh Gia Lai và TP.Hồ Chí Minh. Đoàn quân của huấn luyện viên Mano Polking thắng Bình Định 3-0 tại V.League trước kỳ nghỉ AFF Cup 2024, rồi tiếp tục đánh bại Slavia Praha ở trận giao hữu. Đà thăng hoa được duy trì với chiến thắng 2-1 trước Kaya FC tại giải các CLB Đông Nam Á và 2-1 trước Hồng Lĩnh Hà Tĩnh ở Cúp Quốc gia, qua đó vào tứ kết.

Trái lại, Sông Lam Nghệ An sa sút nghiêm trọng với hàng thủ lỏng lẻo (16 bàn thua sau 9 trận) và hàng công yếu kém (5 bàn thắng). Dù vừa chấm dứt chuỗi 9 trận không thắng bằng việc hạ Đà Nẵng 1-0 ở Cúp Quốc gia, SLNA vẫn khó tạo bất ngờ trước một Công an Hà Nội đang đạt phong độ cao.

Đội hình ra sân của Sông Lam Nghệ An. Ảnh: Sỹ Hiếu

Nhằm đạt mục tiêu có điểm số trên sân Hàng Đẫy, huấn luyện viên Phan Như Thuật đã tung ra sơ đồ đội hình 4-2-3-1, trong đó, bộ đôi trung vệ được đảm nhiệm bởi Zaracho và Lê Văn Thành. Chơi cao nhất trên hàng công là Kuku. Ở giữa 5 tiền vệ gồm: Đặng Quang Tú, Văn Bách, Mạnh Quỳnh, Long Vũ và Đinh Xuân Tiến.

Công an Hà Nội: Nguyễn Filip (1), Văn Thanh (17), Hugo Gomes (3), Việt Anh (68), Đình Trọng (31), Jason Quang Vinh (7), Thành Long (11), Quang Hải (19), Leo Artur (10), Alan (72), Văn Đức (20).

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, Công an Hà Nội lập tức triển khai thế trận tấn công chủ động. Trong khi đó, Sông Lam Nghệ An tập trung đông quân số bên phần sân nhà, chọn lối đá phòng ngự phản công, nhằm hạn chế sức ép từ các học trò của huấn luyện viên Polking.

Phút thứ 4, Công an Hà Nội tạo ra tình huống nguy hiểm đầu tiên. Alan thực hiện cú sút uy lực từ ngoài vòng cấm sau pha phá bóng không dứt khoát của hàng thủ Sông Lam Nghệ An, nhưng thủ môn Văn Việt đã kịp thời đổ người, cản phá thành công.

Kuku sở hữu 1 pha kiến tạo cho Sông Lam Nghệ An. Ảnh: Hải Hoàng

Dù cầm bóng ít hơn, Sông Lam Nghệ An vẫn biết cách tìm kiếm những cơ hội sau các đường phản công đầy sắc nét. Và bất ngờ xảy ra ở phút 15, khi Sông Lam Nghệ An có được bàn thắng để vươn lên dẫn trước. Tận dụng sai lầm của Gomes bên cánh phải, Kuku đoạt bóng rồi chuyền ngang để Zaracho dứt điểm cận thành, đưa bóng vào lưới Công an Hà Nội.

Sau bàn mở tỷ số, Sông Lam Nghệ An chủ động lùi sâu đội hình, tạo nên hệ thống phòng ngự chặt chẽ trước khung thành Văn Việt. Điều này khiến Công an Hà Nội gặp không ít khó khăn trong việc triển khai lối chơi tấn công.

Dẫu vậy, sự kiên trì đã giúp đội chủ nhà có bàn gỡ hòa ở phút 42. Từ quả đá phạt bên cánh phải, Leo Artur đưa bóng hiểm hóc vào vòng cấm, tạo điều kiện cho Hugo Gomes dứt điểm cận thành, san bằng tỷ số 1-1.

Và tỷ số 1-1 cũng là kết quả trong 45 phút đầu tiên của trận đấu.

Bước sang hiệp 2, cả hai đội đều thi đấu với tinh thần hứng khởi và tổ chức được nhiều pha lên bóng nguy hiểm về phía khung thành của nhau. Tuy nhiên, điều bất lợi đã đến với Sông Lam Nghệ An khi Văn Bách bị trọng tài truất quyền thi đấu sau tình huống phi thẳng chân vào mặt đối thủ.

Long Vũ chơi ấn tượng bên cánh phải của Sông Lam Nghệ An. Ảnh: Hải Hoàng

Phải đá thiếu người, Sông Lam Nghệ An chịu sức ép lớn đến từ đội chủ nhà. Trong đó ở phút 57, Công an Hà Nội tạo ra cơ hội nguy hiểm trước khung thành đội khách. Phan Văn Đức đột phá xuống đáy biên rồi chuyền ra, Leo Artur đặt lòng đánh bại thủ môn Văn Việt nhưng Lê Văn Thành đã có mặt đúng lúc để phá bóng ngay trên vạch vôi.

Những phút cuối trận, Công an Hà Nội đẩy gần như toàn bộ đội hình để tìm kiếm bàn thắng, nhưng Sông Lam Nghệ An đã thi đấu kiên cường để giành về 1 điểm quý giá trên sân khách.

Vòng 11, Sông Lam Nghệ An sẽ gặp Bình Dương trên sân Vinh.