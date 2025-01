Thể thao Sông Lam Nghệ An sử dụng chiến thuật nào trong trận gặp Công an Hà Nội? Trận đấu giữa Công an Hà Nội và Sông Lam Nghệ An tại vòng 10 của V.League 2024/2025 sẽ diễn ra vào lúc 19h15 ngày 18/1, trên sân Hàng Đẫy, nơi được xem là "lành ít, dữ nhiều" với thầy trò huấn luyện viên Phan Như Thuật.

Trước khi bước vào màn so tài này, Sông Lam Nghệ An là đội bóng bị đánh giá thấp hơn về cơ hội giành chiến thắng. Đơn giản là từ lợi thế sân bãi, chất lượng đội hình, phong độ cho đến thành tích đối đầu đều nghiêng hẳn về Công an Hà Nội.

Thủ quân Michael Olaha sẽ vắng mặt vì chấn thương. Ảnh tư liệu: Chung Lê

Thậm chí, trong chuyến làm khách của đội bóng thủ đô, đội bóng xứ Nghệ sẽ không có sự phục vụ của thủ quân Michael Olaha, vì lý do chấn thương. Tài năng và tầm quan trọng của tiền đạo người Brazil với Sông Lam Nghệ An là điều không cần phải bàn cãi.

Có thể khẳng định, sự thiếu vắng của Michael Olaha sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến sức mạnh của đội bóng xứ Nghệ, đặc biệt là hàng công. Nhiều khả năng, huấn luyện viên Phan Như Thuật sẽ bố trí Đinh Xuân Tiến thi đấu ngay phía sau mũi nhọn Benjamin Kuku.

Dù huấn luyện viên Phan Như Thuật sử dụng phương án nào thì khoảng trống mà Michael Olaha để lại cũng sẽ vô cùng lớn. Chắc chắn, các hậu vệ của Công an Hà Nội là những người cảm thấy vui mừng nhất với sự vắng mặt của chân sút sinh năm 1997.

Công an Hà Nội đang có phong độ khá ấn tượng trong thời gian gần đây. Ảnh: VPF

Thêm nữa, 2 tân binh là Hoàng Văn Khánh và Hồ Khắc Ngọc cũng sẽ phải vắng mặt vì chưa đủ điều kiện thi đấu cho Sông Lam Nghệ An. Theo quy định của VPF thì thị trường chuyển nhượng giữa mùa giải của V.League 2024/2025 sẽ chính thức mở cửa vào ngày 20/1 tới.

Với lực lượng sứt mẻ nghiêm trọng như vậy, cơ hội giành điểm của Sông Lam Nghệ An trước Công an Hà Nội ngay tại sân Hàng Đẫy là rất mong manh. Cần lưu ý, nhà vô địch V.League 2023 cũng đang trong tình cảnh "khát điểm" sau những kết quả không như ý.

Hiện tại, đội bóng của huấn luyện viên Mano Polking đang đứng ở vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng. Mục tiêu của Công an Hà Nội trong cuộc tiếp đón Sông Lam Nghệ An không gì khác ngoài một chiến thắng, tương tự như 3 lần gặp nhau trong quá khứ.

Dẫu sao thì mọi con số thống kê cũng chỉ mang tính chất tham khảo. Và trong bóng đá, đội bóng được đánh giá cao hơn, sở hữu nhiều lợi thế hơn chưa hẳn đã giành được chiến thắng chung cuộc. Trận Công an Hà Nội và Sông Lam Nghệ An cũng không phải là ngoại lệ.

Hy vọng, thầy trò huấn luyện viên Phan Như Thuật sẽ không phải rời thủ đô với hai bàn tay trắng./.